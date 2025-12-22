荃灣中心法團未開大會先「推薦」工程顧問惹業主質疑
老少平安食譜｜豆腐蒸魚肉口感更豐富！只需加這兩樣材料？
想令豆腐蒸魚肉更豐富，可以加入帶香氣的蝦米和冬菇，切成細碎再拌入，即睇Yahoo Food食譜：
小時候有個快手又好吃的家常菜叫「老少平安」，其實就是魚肉加豆腐拌在一起蒸的豆腐蒸魚肉，雖然簡單但好吃，而且因為無骨，老人家和小朋友也適合食用，所以叫老少平安。想令豆腐蒸魚肉更豐富，可以加入帶香氣的蝦米和冬菇，切成細碎再拌入，蒸完再淋混了麻油的熟油豉油，一個人也可以光盤，即睇如何製作豆腐蒸魚肉：
豆腐蒸魚肉 ( 4人份量)
烹煮時間：40分鐘
材料
蒸煮豆腐1盒
鯪魚肉(已調味)150克
蛋1隻
芫荽1棵
蝦米1茶匙
乾冬菇3隻(已浸)
麻油少許
胡椒粉少許
鹽少許
蒸魚豉油1湯匙
做法
1. 蒸煮豆腐用叉子壓碎。蝦米和冬菇切碎，加入豆腐中，再加入鯪魚肉拌勻，加胡椒粉和鹽。
2. 加入蛋拌勻，平鋪在盤中。隔水蒸8分鐘。熄火，等五分鐘收水，放上芫荽碎。
3. 燒熱油，加入麻油混合，小火燒滾。灒油淋在芫荽上，再淋上蒸魚豉油。
