老有所養｜香港化生活，北上養老新模式！粵港澳康養產業協會推跨境智慧平台，提升三地康養服務

老有所養｜大家有感受到香港安老資源的壓力嗎？香港的人口老化速度令人咋舌，65歲以上長者人頭佔比已衝破 20%。然而，根據粵港澳康養產業協會（下稱「協會」）的分析，香港的樂齡康養市場長期受制於土地成本高昂和專業人手稀缺兩大挑戰，單靠本地資源難以持續應付市場需求。面對養老資源不均的困境，跨境康養服務已不再是可選項，而是不得不面對的情況。

香港安老「爆煲」！逾兩成長者何去何從？跨境養老成新趨勢

目前，約有近十萬位65歲或以上的香港長者長駐廣東省，但他們「北上」生活卻困難重重──政策壁壘、數據孤島，到服務標準差異等，長期阻礙著跨境安老發展。粵港澳康養產業協會常務副會長兼秘書長王松表示，要破解這些困局，單靠傳統手段已難以奏效，必須借助數字科技的力量，打造三地的智慧橋樑。

一次跨境安老要轉17個平台？醫療券支付有望「一鍵搞掂」！

香港長者對於北上安老，最「頭痛」的莫過於資訊及服務上的斷層。粵港澳康養產業協會副會長許薇引述協會調研結果，揭示了四個重大「斷點」：

1. 服務斷點：

完成一次完整的跨境康養流程，例如從預約參觀、入住辦理，到醫療陪診及康復，長者平均需要用到17個不同的服務平台或APP來相互切換。

2. 信息斷點：

三地政策如香港的院舍券計劃、內地的醫保等各自獨立，長者往往要「打十幾個電話、問三四個部門」才能了解清楚。

3. 支付斷點：

長者最關心的香港醫療券或住院津貼，在內地大部分機構仍然無法直接使用，形成支付壁壘。

為此，粵港澳康養產業協會推出「全港首個跨境康養智能平台」，響應國家「健康中國2030」戰略和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，致力於構建高效協作的康養服務網絡。這個智能平台以「數據互通和科技賦能」為核心，整合了預約、健康管理、康復支援及跨境照護等服務功能。

AI語音助理「小康養」助你輕鬆預約

「跨境康養智慧平台」的重點之一，就是以科技解決醫療及溝通上的痛點，讓長者「簡單、好懂、不費勁」地使用服務。平台設有「四通」內核，包括建立大灣區首個三地政策數據庫，實現「數碼通」。許威女士強調，長者只需用粵語提問關於醫療券的使用方式，系統便能用三秒鐘給出最準確的權威答案。平台更引進了AI語音互動介面，讓長者毋須打字或按鍵，只需對著手機說：「小康養，請您幫我預約一下康復服務」，或詢問天氣、查詢機構等，傳統需時15分鐘的預約流程，現在約30秒即可完成。

在醫療方面，平台的核心價值是擔任一套數據互通引擎。透過與醫管局平台進行技術對接，並採用區塊鏈方式實現數據存證，確保長者的個人健康數據可信可驗證。系統能夠監測長者的健康狀況，例如如果系統發現長者最近血壓波動較大，便會自動建議預約醫生或推薦低鹽飲食等個性化康養方案。協會未來更計劃將平台升級到2.0版本，實現醫療券支付及社保結算，甚至會在3.0版本中引入跌倒偵測等智慧系統，為居家長者提供「家安康系統」。

近十萬北上港人不再孤單！關愛隊配備機器人？

除了硬性的政策和科技，「情感通」也是協會最看重的部分。北上養老意味著長者要離開熟悉的生活環境、朋友和文化，很多人擔心沒人跟他們講粵語或陪他們打麻將。針對此情感斷點，協會同步成立了「跨境康養愛心服務隊」。王松秘書長透露，這支愛心服務隊的初衷，正是填補缺乏既了解香港又了解內地的跨境服務團隊的空缺。愛心隊以專業團隊與在地支援網絡為基礎，為長者及家庭提供個案協調、跨境轉介與跟進支援。

服務隊的重點服務對象是目前長駐大灣區的近十萬名香港長者。協會將通過數據分析，為他們提供居家上門關心、醫療綠色通道及諮詢服務。更「貼心」的是，平台內將提供粵語短劇、港劇，甚至設有線上麻將房，讓長者享受「香港化」生活。此外，愛心服務隊的約15位成員中，更配備了一台機器人！秘書長王松解釋，這代表了服務隊引路科技的理念，未來將優化機器人功能，期望能為長者提供居家陪伴、醫療通等作用。

協會副會長林詠欣表示：

「跨境康養的本質其實是讓長者有能力選擇自己嚮往的生活，有尊嚴地過有品質的生活。今天的平台與服務隊，正是為這種有選擇權的人賦予便利與溫暖。」

域塔物流科技主席兼行政總裁陳建中認為，香港於樂齡康養市場面臨土地成本高、人手短缺等挑戰，單靠本地資源難以支撐持續發展。香港樂齡康養產業有著極大的發展潛力，期望透過今次平台與關愛隊的成立，能促進市場更深度合作，共同改善樂齡市場生態圈。跨境康養智慧平台能整合灣區的醫療、康復與供應鏈資源，透過一站式 APP，連結衣食住行及醫療照護生態，讓科技與物流聯動為樂齡產業注入新動能。他強調，期望未來與政府及業界持續深化合作，共同完善康養產業生態圈。

協會亦透露了未來宏大的產業願景，秘書長王松表示，中國的銀髮產業市場規模高達十萬億人民幣。協會將會藉鑒香港超過40年的安老經驗，探索出一套有別於日、台及其他國外的全新服務體系和模式。協會未來計畫從三方面著手：推動設立跨境康養政策試驗區、制定統一服務標準，以及籌組粵港澳銀髮產業基金，引導社會資本投入基礎建設。

秘書長王松展望：

「在未來，粵港澳大灣區將成為一個互聯互通的戰略高地，香港與大灣區的聯動將就像一個城市一樣。」

協會副會長林詠欣強調：

今天的智慧平台與關愛隊，絕非最後一步。未來將以科技之鑰解制度之困，以服務真心溫暖耆年。

粵港澳康養產業協會推出的跨境智慧平台不僅是為香港長者打造「有得揀」的康養新體驗，更是為整個大灣區2000萬銀髮族探索「老有所養，老有所樂」的新福篇。副會長代娜玲補充，跨境養老的核心在於「專業、資源與情感」三者結合──除醫療與交通銜接外，更需建立家人式服務關懷；唯有了解長者心理與家庭溝通需求，才能讓「住得安心、家人放心」，實現有溫度的康養服務。