老殘暫託使用率低 單位袋公帑「揀客」阻申請 申訴署25招促改善

【on.cc東網專訊】社會不時發生照顧者因不堪壓力而導致的倫常慘案。申訴專員公署去年宣布主動調查支援長者及殘疾人士照顧者的暫託服務，今日(9日)就有關調查發表報告，是次主動調查行動揭示兩大問題。一，服務使用率差異極大，資源分配不均；二，部分服務單位不但欠缺積極，更涉嫌「揀客」、自設關卡、企圖阻撓照顧者申請服務，有違服務有需要人士的宗旨和精神。暫託服務提供單位，都是透過不同形式的政府撥款，直接或間接獲得公帑而提供暫託服務，因此，市民絕對有權要求這些收到公帑資助的單位為照顧者提供合理及應有的服務。

公署調查人員以照顧者身份致電專線及46間提供暫託服務的日間服務單位及院舍，就暫託服務空缺、申請程序、配套及收費等方面提出查詢，亦進行了8次實地視察，深入了解各類服務單位及專線處理查詢及申請的實際操作情況。

調查發現，暫託服務整體的使用率長期偏低，在過去數年，長者暫託服務的平均使用率只介乎50%至60%，殘疾人士暫託服務的平均使用率則明顯更低，只有10%至20%左右。個別單位、地區的服務使用率更低於10%，甚至是0%。同時，整體而言，18區的使用率差異極大，例如長者日間暫託服務，18區的平均使用率在過去數年由20%至138%不等，殘疾人士日間暫託服務則由4%至63%不等，反映現有資源未獲充分利用的同時，還有使用極不均的情況。在需求特別大的地區，照顧者申請服務會更加困難，反映當局對照顧者的支援仍未做得到位。

公署發現有單位要求申請人自費進行要求以外的醫療檢查，為照顧者帶來不必要關卡。公署又指，有申請人要自行聯絡醫生進行檢查，加重照顧者經濟負擔，建議社署鼓勵院舍和個案社工，主動支援有困難的申請人。公署又發現有服務單位要求申請人與職員預先會面或派員家訪，若照顧者遇上緊急情況要盡快使用服務，該做法令人卻步、甚至氣餒。

公署提出的主要改善建議包括，要求服務單位檢視與申請人預先會面的必要性，鼓勵盡量簡化程序，如透過電話或視像形式評估；了解單位現時對身體檢查的要求，如要施加額外檢查項目，應提出理據並先獲得社署批准；探討制定預先登記機制，讓照顧者提前辦理登記手續，並提前了解使用者狀況及護理程度，有需要時只要簽署聲明以證情況無變，便可在最短可行時間獲取服務應急；提醒服務單位務須按時更新查詢系統上的空缺或其他資料，並加強監察服務單位有否遵辦。

公署又鼓勵現時已設有院車服務的單位，除接載長期護理服務的使用者外，亦盡量向暫託服務使用者提供交通接送服務。至於不設院車服務的單位，社署應鼓勵單位主動尋求專線協助，由專線社工為有需要的服務使用者提供交通援助及護送服務；單位可定期進行抽樣電話調查，並擴展至包括所有類型的暫託服務單位。如發現單位表現不足，應提供改善建議及落實監察措施；按各類暫託服務的需求及使用情況，研究制定可行措施增加服務單位提供服務的積極性，以提升使用率；全面檢視暫託服務名額的分布，改善地區服務供應不均的情況；以及推動服務單位舉辦更多暫託服務體驗活動，以加強照顧者對服務的認識和信心，並讓長者和殘疾人士預早適應暫託服務的環境。

