老狗久違的快樂郊遊 阿棍屋20狗狗乘九巴出遊西九文化區
【動物專訊】很多老狗沒人問津，最終可能會在狗場終老，但他們仍然會渴望和感受快樂。阿棍屋早前應九巴邀請，帶了20隻狗狗乘搭寵物巴士，到西九文化區的草地郊遊，當中17隻是10歲以上的老狗，還有兩隻大狗和1隻輪椅狗狗。老狗狗們一到達草地，即時兩眼放光，充滿活力地奔跑玩耍，阿棍屋創辦人Ivy形容：「狗狗都很鍾意大自然，很喜愛自由奔跑，今次給了他們一次美好的回憶。
20隻狗狗在10月9日從阿棍屋出發，乘九巴的寵物巴士到西九文化區玩了一個多小時。Ivy表示：「今次真是很好的機會，讓他們可以去草地自由玩，是十分難得的事。他們不少是老狗，坐車時由義工抱住，都在打瞌睡，但沒想到一落車看到大草地，他們雙眼都發光，個個都變得很有動力，衝去海邊看風景，完全沒有停過。其中有個草地有康樂設施，可以讓他們穿山洞，他們都玩得很開心。」
當中17隻狗狗都是老狗，最老的狗狗是16歲的「歲歲」，他和15歲的「老老」都是從漁護署接出來的狗狗，都一同參加這次行程。12歲的「小魔怪」曾經被人遺棄在沙田公園，至今未找到新的領養人，這次也讓他感受到郊遊的快樂。
參加者還包括一隻5歲的輪椅狗狗「豆豆」，Ivy表示，豆豆小時候被弄傷腰骨，村民向阿棍屋求助，可惜帶到獸醫診所檢查時，發現神經已經沒辦法駁回，只能一直坐輪椅。對豆豆而言，今次能夠乘車出遊，是十分難得和珍貴的體驗。
Ivy十分感謝九巴安排這次行程，形容寵物巴士都可幫到有需要的動物，給予他們一次美好的回憶，「我們都會繼續跟九巴合作，看會否可以再帶年老動物去其他地方遊玩。」
