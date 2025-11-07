焦點

老狗走出粉嶺被逼遷狗場 慘被車輾至重傷終安樂死

【動物專訊】粉嶺一個位於寺廟多年的狗場早前被逼遷，圍欄被拆除，沒想到逾10歲的老狗「長發」因此遇車禍喪命。長發前日下午從該狗場跑出去，不幸在華明路被車撞倒輾過重傷，被送到愛護動物協會醫治，狗狗盆骨嚴重碎裂，肺葉出血，口部亦嚴重受傷，最終要安樂死。場主Bonnie十分傷心，亦想幫長發討回公道，指看到現場血漬超過一個車位，顯示當時撞到狗狗的沖擊力很大，形容長發是老狗，不會快速跑出馬路，懷疑肇事車輛當時超速駕駛。

長發原本是在和合石附近一個寮屋區生活，後來寮屋區被鏟平，長發曾走到石廠但被人打和驅趕，還曾經被漁護署捕捉，其後由一名市民幫忙贖出，因此晶片登記是當日贖出他的市民，惟Bonnie聽說該市民已於幾年前離世。Bonnie後來得知長發的慘況，因此收留了他在狗場。

Bonnie形容：「狗狗被車撞到，就是因為我狗場被迫遷，每日或早上或夜晚或中午，才開門讓我餵狗狗一會兒。老狗見狗場人又無，狗狗又越來越少，他才落街搵人。」

長發前日下午走出狗場，走到華明邨華明路慶元堂對開紅綠燈位中被車撞至重傷，愛協到場將狗狗帶走，而警員在現場四處查問後，終在下午4時44分聯絡到Bonnie。

她其後聯絡愛協，希望接回長發，但愛協告知長發情況極嚴重，狗狗盆骨移位，有很多碎骨，神經綫沒反應，肺葉出血，口腔與牙齒間有一大個孔，愛協指是沖擊力很大才會造成這麼嚴重的傷害，愛協醫生不建議做手術，認為應趁他被麻醉時安樂死。

Bonnie坦言在這情況下，只能無奈作出安樂死的決定，但她希望幫長發討回公道，因為長發跑得不快，質疑肇事車輛收掣不及是因為超速駕駛。她希望有目擊者或拍攝到事發經過的行車紀錄儀的駕駛者，透過專頁「我與浪浪手記」與她聯絡（ https://www.facebook.com/profile.php?id=100063542935167 ）。

老狗長發日前走出狗場，慘被車撞至重傷，終被安樂死。
Bonnie的狗場被逼遷，目前仍有數隻狗狗需要尋找棲息之所。
