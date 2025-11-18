【老虎堂】脆脆黑糖波霸厚鮮奶、脆脆黑糖珍珠厚鮮奶減$5（18/11-30/11）

由即日起至11月30日，到老虎堂惠顧人氣脆脆黑糖波霸厚鮮奶或脆脆黑糖珍珠厚鮮奶，即可享減 $5優惠，一口脆香、一口Q彈，滿足你的冬日味蕾！

日期：2025/11/18 - 2025/11/30

地點：老虎堂分店

