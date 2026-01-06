【老虎堂】黑糖薑母茶每杯減$5（06/01-25/01）

由即日起至1月25日，到老虎堂惠顧冬季限定黑糖薑母茶，即可享每杯減 $5優惠！黑糖的濃醇甜香配上薑母的溫潤辛香，一入口從喉嚨暖到入心。

日期：2026/01/06 - 2026/01/25

地點：老虎堂香港分店

