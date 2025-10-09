老虎轟垮水手扳平系列賽 雙方第5戰回西雅圖一決勝負

（法新社洛杉磯8日電） 格林（Riley Greene）、巴艾茲（Javier Baez）第6局火力全開拿下4分大局，幫助底特律老虎以9比3逆轉西雅圖水手，雙方目前在分區系列賽戰成2比2平手。

托瑞斯（Gleyber Torres）第7局再為老虎添上一發全壘打，幫助全隊避免在美聯分區系列賽中遭到淘汰。

老虎將前往西雅圖進行殊死第5戰。

格林說「我們相信」，「無論發生什麼，我們都不會放棄比賽，我們始終對自己充滿信心。」

廣告 廣告

老虎在第5局下半連得3分，追平0比3的落後局面。

格林第6局率先擊出中右外野全壘打，這是他職業生涯季後賽的首支全壘打，老虎也因此取得本場比賽的首次領先。

老虎接下來棒次開始狂轟對手，托克森（Spencer Torkelson）及後續打者送出4支安打，將比數拉開成7比3。

老虎後來再添分數以9比3獲勝，包括第7局的全壘打。雙方將回到西雅圖水手主場進行殊死戰，預計老虎強投史庫柏（Tarik Skubal）將登板先發。