老鼠闖病房咬傷2初生嬰，傷口感染不幸死亡震驚全國。(X)

印度中央邦最大公立醫院馬哈拉賈耶什萬特拉醫院(Maharaja Yeshwantrao Hospital)近日爆出駭人事件，兩名剛出生不久的初生嬰兒在加護病房內，疑遭老鼠咬傷後接連死亡，引發輿論譁然。雖然院方堅稱兩名嬰兒死於先天性貧血等併發症，與老鼠咬傷無直接關聯，但事件已引爆公憤，政府被迫緊急展開問責行動，將涉事醫護人員被停職或解僱。

綜合報道，兩名罹難嬰兒分別於上月30日至31日的夜間被老鼠咬傷，其中一個嬰兒手指有老鼠咬傷痕跡，另一嬰兒則頭部和肩部被咬傷，其中來自坎德瓦的嬰兒於上周二(2日)死亡；另一名僅15日大的女嬰，上周三(3日)下午亦告不治。兩名家庭原盼在該州最大公立醫院中尋得治療希望，最後卻只能帶著悲痛離去。院方堅稱兩名新生嬰並非死於囓齒動物咬傷，指兩嬰均患有先天性貧血，是從醫院外轉診過來的，體重分別僅1公斤和1.6公斤，血紅蛋白均偏低。副院長韋瑪更指，第二名嬰兒患有先天性貧血、手部畸形，並於七日前接受手術，健康狀況已連續數日惡化並感染了敗血症，最終需靠呼吸機維生，「她的手指被老鼠咬傷，但傷勢極輕微，真正死因是她原本的先天併發症」。

1 護士主管遭解僱 兩名護士被停職

不過，網上流傳有人拍攝到，在馬哈拉賈耶什萬特拉醫院的嬰兒加護病房內，一隻大老鼠在醫療設備及用具間走動，更一度從一張嬰兒加護床跳到另一張嬰兒加護床上，亂爬亂竄，十分駭人。院方亦承認，一隻大型老鼠在新生兒加護病房內徘徊多日，但將鼠患歸咎於近期豪雨導致鼠洞積水，加上病患家屬攜帶食物入院，導致鼠患惡化，院方將在窗戶上安裝鐵網，以及禁止病人及醫護人員將食物帶入病房，以杜絕鼠患。惟未能平息外界怒火，該院其後表示，政府已對滅鼠公司罰款10萬盧比(約9,300港元)，將1名護士主管撤職，兩名護士停職，小兒科主任亦被警告問責。中央邦首席部長Mohan Yadav周四(4日)會見傳媒時表示，絕不容忍如此嚴重失職，已要求徹查與嚴懲失責人員。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/老鼠闖病房咬傷2初生嬰-傷口感染不幸死亡震驚全國-有片-/596925?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral