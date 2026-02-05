考中港車牌自覺犯嚴重錯 中年「學神」認賄考牌官囚8月

被告在屯門裁判法院認罪。(資料圖片)

一名中年「學神」日前參與運輸署商用車輛駕駛考試時，試圖行賄運輸署考牌主任以取得合格成績，昨在屯門裁判法院承認一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》，被判囚8個月。

47歲被告展四周被控一項公職人員提供利益罪名，案情指他周二在運輸署於香港駕駛學院(元朗)的駕駛考試中心參加駕駛考試，期間認為自己犯了一個嚴重錯誤，應該不能通過考試，於是向運輸署一級考牌主任劉國光提供600元人民幣現金饋贈，以求獲取合格成績。

600元賄款充公

辯方昨求情指，被告在內地任職貨車司機，月入約8,000元人民幣，妻子任職護理員、子女仍然在學，他須供養母親及外母，因工作需要考中港車牌。他表示因一時衝動犯案，現已感到非常後悔。裁判官覃有方指，廉潔是香港社會非常重要的價值，企圖行賄考牌主任以換取考試合格的行為絕對不為社會接受，由於案情嚴重須判處監禁；以判監12個月為量刑起點，考慮他認罪扣減三分之一至8個月，另充公涉案600元賄款。

