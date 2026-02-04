考商用車試 涉行賄運輸署考牌主任 47歲男子今提訊

ICAC

47歲男子展四周，於前日於運輸署在香港駕駛學院(元朗)的駕駛考試中心參加商用車輛駕駛考試，涉以600人民幣行賄運輸署考牌主任圖獲考試及格，考牌主任拒絕受賄，並向運輸署匯報事件。男子被控一項向公職人員提供利益罪名，案件今早在屯門裁判法院提訊。

廉署調查發現，被告支付6萬港元予中介公司安排報名考試，若不合格，須再向中介支付8,000港元安排補考。調查又指，被告疑認為考試時犯了一個嚴重錯誤，難以合格，遂向考牌主任提供涉案人民幣現金。該考牌主任拒絕接受，並於考試完結後隨即向運輸署報告。廉署接獲轉介後，於同日下午拘捕被告。

