考國際英文水平試多次肥佬 嶺大內地生柬埔寨「請槍」代考囚3個月
嶺南大學一名內地生承認前年到柬埔寨「請槍」代考國際英文水平試托福(TOEFL)，以滿足畢業要求，被控以欺騙手段取得服務罪，她早前承認控罪，昨在屯門裁判法院判囚3個月。裁判官指被告悔意流於表面，而以欺騙手段取得的資格，再申請其他工作或課程，性質嚴重，須判處具阻嚇刑罰。
22歲女被告黃鑫怡，報稱居住福建。案發在前年5月，當時是嶺大公共管理及智慧管治系4年級本科生，課程要求托福成績滿87分，或雅思(IELTS)成績滿6.5分才能畢業。但她曾應考4次國際英文水平試均「肥佬」，前年報考柬埔寨托福，並以300美元請槍代考取得合格，於前年5月向嶺大職員訛稱成績達標，以求批准她畢業。但校方發現成績表上的照片與被告不符，被告則辯稱因成績表照片不好看而作修改。校方向相關機構查證後揭發被告造假。辯方求情時透露，被告因事件遭校方處罰，須完成108小時服務；去年已考取合格成績並獲准畢業，現正於浸會大學就讀碩士課程。
嶺大強調，十分重視學術誠信，對以虛假學歷滿足畢業要求的行為採取「零容忍」態度，並設有既定機制審查學生的成績證明文件，以確保資料真實。
