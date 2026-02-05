屯門裁判法院

47歲內地貨車司機來港考商用車輛駕駛考試時，因犯嚴重錯誤而不合格，他其後涉用600元人民幣賄賂考官圖讓他合格，考官拒絕並即時告發廉政公署。司機今日（5日）於屯門裁判法院承認一項向公職人員提供利益罪，被判入獄8個月，賄款被充公。他求情時稱首次來港，不熟悉香港。裁判官覃有方指，廉潔守法是香港重要價值，公職人員不能接受茶錢或好處，任何人亦不可行賄。被告因為考試時犯嚴重錯誤而不合格，其後企圖賄賂考官，使案情更為嚴重，念及被告於首次提堂便即時認罪，節省法庭時間，認罪扣減後判囚8個月。

47歲被告展四周，報稱司機，操普通話應訊，被控於2026年2月3日，無合法許可權或合理辯解而向公職人員，即政府運輸署一級考牌主任劉國光，提供600人民幣現金饋贈，作為劉在駕駛測驗給他及格的誘因或報酬。

案情透露，被告早前支付60,000港元予中介公司，安排報考商用車輛駕駛考試，如他未能取得合格成績，須再支付8,000港元予中介安排補考。被告當日下午在運輸署於香港駕駛學院(元朗)的駕駛考試中心參加駕駛考試，認為自己考試期間犯了一個嚴重錯誤，應該不能通過考試，於是向考牌主任提供現金，以求獲取及格成績。該考牌主任拒絕受賄，並在駕駛考試結束後隨即向運輸署匯報事件。廉署接獲運輸署轉介貪污投訴，同日下午當場拘捕被告。

辯方求情指，被告在深圳有家室，任職貨車司機，月入約8,000元人民幣，其妻子是護理員，而20多歲的子女仍然在學，被告另須供養母親及岳母。被告因工作所需而報考中港車牌，當時因一時衝動犯案，現在深感後悔。

案件編號：TMCC 248/2026

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1009194/考牌不合格600元人仔賄考官-內地貨車司機認罪囚8個月-求情稱不熟香港情況?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral