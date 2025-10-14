考評局陸續派發2025DSE證書 只印發一次籲考生妥善保存

【on.cc東網專訊】考評局今日(14日)起陸續向5.3萬名2025年DSE考生派發證書，學校考生應按所屬學校的安排領取證書，自修生則會透過郵遞收到其證書，考評局指每名考生於放榜時均獲發成績通知書，但部分考生經過成績覆核後，成績等級或會獲得提升，提醒DSE證書所印載的才是考生的最終成績，是考生升學或就業的重要資歷憑證。另外每張DSE證書只會在考試當年向考生印發一次，不設補領，呼籲考生妥善保存，如不幸遺失則只能申請成績證明文件。

因應丙類其他語言科目於2025年DSE推行新的考試安排，若考生同時應考了甲類高中科目及乙類應用學習科目，以及丙類其他語言科目並達到指定的語言能力水平或以上，考生會收到兩張DSE證書，包括一張印有甲類及乙類科目的成績，另一張則印有丙類科目的成績，而2025年有約600名考生獲發丙類其他語言科目的DSE證書。

DSE證書印有考生於各科目取得的最終成績，以及姓名、身份證明文件號碼等個人資料，背面則有註釋，解說甲、乙及丙類科目的評級制度。考評局提醒考生，收到證書後應仔細核對當中的個人資料，如有需要更正資料，考生需填妥更正資料申請表格，連同證書一併交回考評局，考生若於12月31日前提出申請，有關費用全免。

