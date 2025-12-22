葉劉淑儀回顧政途起伏 親解退選潮失態一幕直認心慌
考試等「港式壓力」削弱兒童創意 競爭壓力下青年成人創造力上升
【on.cc東網專訊】現代社會競爭激烈，不少家長都望子成龍，同時令子女面對沉重壓力。嶺南大學心理學系今日(22日)公布一項研究結果，發現兒童面對競爭、限時或困難的任務時，創意表現會有所減低；而青少年及成人在適度的競爭壓力下，其創造力則有上升的趨勢。不過「考試」卻是各人的創意大敵，對全部年齡層人士皆有負面影響。專家表示，考試、限時任務是常見的「港式壓力」，建議教育界在需要創意的環境中，避免為兒童設過量評核；企業管理層則可考慮引入溫和、良性的競爭機制，以激發員工能力。
嶺大心理學系研究團隊就全球近半世紀的99項有關創造力表現的研究進行分析，將8,749個參加者分成分為3組，分別為12歲或以下兒童、13歲至17歲青少年，以及18歲或以上成年人，進行深入分析。研究結果顯示，兒童於「常見壓力」下，例如競爭、身體壓力(包括噪音、狹窄環境等)，以及進行限時或困難任務等，容易引發焦慮，阻礙他們發揮創意；而青少年及成年人在競爭下，創造力卻呈現上升趨勢。研究亦顯示，考試壓力普遍對3個年齡層的創意均有負面影響；成年人面對「限時壓力」下較難專注思考，創意亦會削弱。
領導研究的嶺大心理學系助理教授黃怡解釋，兒童大腦中，負責高階思考功能的區域尚未發育完成，其情緒控制能力會較青少年及成人弱，未必能有效應對壓力，對於失敗亦更敏感、更易產生焦慮；而青少年及成人則會將競爭視為挑戰，在適度壓力下反而有助激發創造力。
黃強調，創意對人十分重要。以心理學角度來看，創意是市民於日常學習、生活及工作中解難的核心能力之一。而創意較好的人，其靈活性亦較高，面對壓力及逆境時更容易調整心態。
她形容，考試評核、噪音、限時任務等都是「香港式壓力」，而今次的研究成果，可為教育界、職場管理者，以至創意產業提供參考。她建議教育界在需要發揮創意的情境中，減少對兒童施加過量壓力，例如減少頻繁進行評核，並建立一個鼓勵及支持性的環境，並為兒童提供足夠的探索空間。青少年及成人方面，職場管理者可考慮職場中引入溫和的競爭，例如建立良性的同儕評審及合作機制等。
