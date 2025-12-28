耆樂警訊康體日2025 長者齊做健康操兼享免費中醫諮詢

「耆樂警訊」會員學以致用，練習防跌操。

由警務方聯同南方醫科大學香港校友會合辦的「耆樂警訊康體日2025」，今日才28日)在太子警察遊樂會熱鬧舉行。今年活動以「運動會」為主題，呼應早前舉行的第十五屆全國運動會，旨在推動長者恆常參與體育活動，建立健康生活模式。現場更設有免費中醫諮詢，展現對長者社群的關懷。活動吸引來自22個警區超過300名耆樂警訊會員參與。

水警總區指揮官兼耆樂警訊中央諮詢委員會主席吳卓衡在開展禮上致辭，感謝中央諮詢委員會委員、南方醫科大學香港校友會及南方中西醫結合學會的中醫師和推拿師、白理義之光義工團、V梯隊義工，以及各警區人員和會員的支持。

提供免費內科及骨科諮詢

活動內容豐富，包括由40多名中醫師和推拿師提供免費內科及骨科諮詢；耆樂警訊中央諮詢委員會委員許世全教授與「2025年度耆樂大使」Hey Brother帶領全場進行「長者平衡防跌健康操」；衞生署職員主持情緒管理講座；場內亦設有虛擬實境遊戲，讓長者透過體感技術體驗趣味運動；以及以國家安全為主題的互動攤位，加深長者對國家安全的認識。

出席開展禮的主禮嘉賓包括公共關係部總警司兼耆樂警訊中央諮詢委員會副主席林詩韻、南方醫科大學香港校友會會長胡永祥，以及委員伍燕梅、梁振志和吳守基。

耆樂警訊計劃

警方自2014年2月成立「耆樂警訊」計劃，一直秉持「耆樂精神 助己助人」的宗旨，凡年滿55歲人士均可加入，期望透過此平台，促進長者與警方的定期交流，加強溝通，提升防罪意識，並增強長者對社區的歸屬感。

