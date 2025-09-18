耳機充電盒的新功能與使用體驗分析

現代的耳機經常強調每個耳塞擁有多少個麥克風，這些麥克風幫助提供清晰的通話質量和強大的噪音取消功能。不過，今天發佈的 Nothing Ear 3，可能是第一款強調充電盒上有多少個麥克風的耳機。

根據介紹，充電盒上有兩個麥克風，這構成了 Nothing 所稱的「Super Mic」系統。用戶可以通過充電盒一側突出顯眼的「Talk」按鈕，使用這些麥克風進行通話、語音備忘錄或在 Nothing 手機的 AI 驅動的 Essential Space 中記錄備忘。雖然耳塞必須從盒中取出並與手機連接才能使用，這在某程度上限制了使用場景，但 Nothing 表示，從充電盒獲得的音質會比耳塞自身的麥克風更清晰，這或許值得一試。筆者已經開始測試 Ear 3，至今尚未發現 Super Mic 在通話清晰度上有顯著改善，但會在下周的全面評測中進一步深入測試。

這款耳機的設計也顯然意在搶佔 TikTok 市場，巧妙地融入了手持小型麥克風的潮流，然而在這方面卻意外地有限——Nothing 表示 Super Mic 不會與 iOS 或 Android 的默認相機應用兼容。不過，它會受到一些第三方視頻應用的支持，包括 Blackmagic。

Nothing 全球智能產品市場部負責人 Andrew Freshwater 解釋道：「大多數這些應用默認使用手機的內置麥克風，並不提供選擇其他輸入的選項。這是一個操作系統和應用層面的決定，與我們無關。我們希望能夠開放這種靈活性，讓更多人能受益於 Super Mic。」

除了 Super Mic，這對耳機還是屬於中檔產品，延續了之前 Nothing 系列的設計。它們提供黑色和白色兩種選擇，半透明的外觀設計使耳塞的內部技術一覽無遺。耳塞和充電盒的金屬部分增強了耐用性和天線性能。

耳機搭載 12 毫米驅動單元，支持空間音頻、LDAC Hi-Res 音質，並根據應用內的聽力分析測試提供個性化均衡器。Nothing 承諾在開啟 ANC（主動噪音取消）時，耳機的電池壽命可達 5.5 小時，充電盒則可提供總共 22 小時的使用時間，這雖然可以接受，但並不算特別。此外，耳機還支持無線充電。

最大的困惑可能在於名稱——Nothing 的 Ear 1 和 Ear 2 之後，去年推出的耳機僅名為 Ear，而現在又回到 3，這引發了一些對公司數字命名能力的擔憂。只要這不會影響購買意願，Ear 3 的售價為 $179 / 約 HK$ 1,394，今天開始接受預訂，完整發佈將於 9 月 25 日進行。

