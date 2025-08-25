耶穌拆解 NVIDIA 黑市長片遭版權投訴下架， Bloomberg 90 秒新聞片段要收授權費成爭議

早前知名科技 YouTube 頻道 Gamers Nexus 針對 NVIDIA AI GPU 黑市交易進行 3 小時紀錄片式調查影片，上載後卻遭 Bloomberg LP 以版權侵權為由發起投訴，導致影片被 YouTube 急速下架。一眾科技 YouTuber 拍片質疑 Bloomberg 疑似濫用版權投訴機制，Gamers Nexus 主持人 Steve Burke 「耶穌」更親身前往 Bloomberg 總部大樓希望直接交涉。

由 Gamers Nexus 一方公開的資料中提到，Bloomberg LP 的版權投訴是針對 Gamers Nexus 影片中發現引用短片片段，包括美國總統特朗普關於解禁 NVIDIA H20 GPU 對中國出口的發言。然而被投訴涉及片段僅佔整體 209 分鐘影片僅約 0.5%。後來，Bloomberg 透過律師聲稱可以撤回投訴，條件是 Gamers Nexus 需支付授權費。

Gamers Nexus 引述多位法律人士（如 Leonard French、Louis Rossmann）分析，內容屬新聞報導、具轉化性及評論性，應受公平使用（Fair Use）保護。他們已經以有關分析為理據，提交律師函及版權反駁申訴，而 YouTube 暫時接受反申訴，如 Bloomberg 未在約10天內正式入稟，影片有望重上平台。

耐人尋味的是，Bloomberg 早前也有自家製作有關中國 AI GPU 的影片報導，但內容被觀眾批評「提供不到細節」及「內容空洞」，與 Gamers Nexus 的影片成明顯對比。Gamers Nexus 甚至發現 Bloomberg 的相關影片在投訴後流量突然上升，而他們的頻道流量則明顯受壓。

Our Channel Could Be Deleted

「耶穌」拆解中美 GPU 黑市：香港成走私樞紐，本地大學同樣是推手？

