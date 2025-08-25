拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
耶穌拆解 NVIDIA 黑市長片遭版權投訴下架， Bloomberg 90 秒新聞片段要收授權費成爭議
早前知名科技 YouTube 頻道 Gamers Nexus 針對 NVIDIA AI GPU 黑市交易進行 3 小時紀錄片式調查影片，上載後卻遭 Bloomberg LP 以版權侵權為由發起投訴，導致影片被 YouTube 急速下架。一眾科技 YouTuber 拍片質疑 Bloomberg 疑似濫用版權投訴機制，Gamers Nexus 主持人 Steve Burke 「耶穌」更親身前往 Bloomberg 總部大樓希望直接交涉。
由 Gamers Nexus 一方公開的資料中提到，Bloomberg LP 的版權投訴是針對 Gamers Nexus 影片中發現引用短片片段，包括美國總統特朗普關於解禁 NVIDIA H20 GPU 對中國出口的發言。然而被投訴涉及片段僅佔整體 209 分鐘影片僅約 0.5%。後來，Bloomberg 透過律師聲稱可以撤回投訴，條件是 Gamers Nexus 需支付授權費。
Gamers Nexus 引述多位法律人士（如 Leonard French、Louis Rossmann）分析，內容屬新聞報導、具轉化性及評論性，應受公平使用（Fair Use）保護。他們已經以有關分析為理據，提交律師函及版權反駁申訴，而 YouTube 暫時接受反申訴，如 Bloomberg 未在約10天內正式入稟，影片有望重上平台。
耐人尋味的是，Bloomberg 早前也有自家製作有關中國 AI GPU 的影片報導，但內容被觀眾批評「提供不到細節」及「內容空洞」，與 Gamers Nexus 的影片成明顯對比。Gamers Nexus 甚至發現 Bloomberg 的相關影片在投訴後流量突然上升，而他們的頻道流量則明顯受壓。
更多內容：
「耶穌」拆解中美 GPU 黑市：香港成走私樞紐，本地大學同樣是推手？
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Android 的 Quick Share 將與 iPhone 兼容
Google 和 Samsung 去年在 Android 系統上推出了統一的 Quick Share 功能，而 […]TechRitual ・ 2 小時前
Xiaomi 16 Pro 可能放棄四曲面顯示屏設計
上星期，有消息指出小米 Xiaomi 16 Pro 將配備稍大的 6.8 吋顯示屏（可能達到 6.85 吋）， […]TechRitual ・ 4 小時前
俄烏戰爭｜拉夫羅夫指責歐洲領袖不希望烏克蘭和平 讚揚特朗普為終戰付出努力｜Yahoo
俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）接受美國《全國廣播公司》（NBC）訪問，指責歐洲多國領袖不希望烏克蘭實現和平，而他同時稱讚美國總統特朗普為終結戰事所作出的努力。他強調，俄羅斯及特朗普雙方都渴望和平，但認為歐洲自願聯盟的舉動反而阻撓了烏克蘭和平進程。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
NVIDIA Jetson Thor 電腦為人形機器人提供 7.5 倍的性能提升
NVIDIA 最近推出了其新的 Jetson Thor 計算機，這一系統將生成式人工智能技術從雲端帶入機器人領 […]TechRitual ・ 4 小時前
特朗普怒轟 ABC、NBC 「假新聞」 不滿被唱衰：贊成當局撤銷牌照︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普在社交平台 Truth Social 發文，猛烈抨擊美國廣播公司（ABC）及全國廣播公司（NBC），指兩間電視網絡「極度偏頗」，聲稱會支持聯邦傳播委員會（FCC）撤銷它們的牌照。特朗普表示，這些媒體對他 97% 的報道都是負面，形容是「民主黨的附屬機構」，並直言「他們如此偏頗、不誠實，已經是真正威脅我們的民主」。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
Tesla 擬再次擴大 Robotaxi 測試範圍
Tesla 似乎正在為可能的 Robotaxi 地理範圍擴展做準備，最近在奧斯汀服務區以外的地區進行測試。在 […]TechRitual ・ 3 小時前
烏克蘭獨立紀念日 發動無人機攻勢襲俄羅斯
（法新社基輔24日電） 烏克蘭今天慶祝獨立紀念日之際，也對俄羅斯發動一波無人機攻勢，導致俄國西部一座核電廠起火。根據俄國西部的庫斯克核電廠（Kursk Nuclear Power Plant），其中一架無人機在廠區上空被擊落，撞擊導致無人機爆炸，並引發核電廠設施起火。法新社 ・ 1 天前
AirPods Pro 3 又變今秋登場？Max 銷量不上不下，新品遙遙無期
原本據稱要拖到 2026 年才會到來的 AirPods Pro 3 現在又被傳會在今秋登場，彭博的 Mark Gurman 表示這款新耳機會是 Apple 接下來新品陣容的一部分。Yahoo Tech HK ・ 31 分鐘前
泡泡瑪特：mini版Labubu周四晚線上發售 每個79元人幣
泡泡瑪特(09992.HK)宣布，推出mini版LABUBU盲盒新品，單盒售價79元人民幣。新品將於周四(28日)晚上10時線上發售，線下門店於周五(29日)發售。 產品分為A及B兩端，每端包括14款常規及1款隱藏，常規概率1:14，隱藏概率1:168，整套售價為1,106元人民幣。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
觀塘130呎3房1廳究極納米屋 塞「豪宅風」法式旋轉樓梯 網民嘆太壓抑：無法呼吸
抖音網紅「湯姆港房」早前上載影片，介紹觀塘一個實用面積僅130平方呎的設計單位，宣稱在納米單位內劃出「3房1廳1廚1衛」，並加設閣樓及法式樓梯，強調「極致空間利用」。片段所示，單位入口位於觀塘一幢舊樓後巷。片主形容，後巷佈滿電線和污水渠、曬滿衣物，猶如九龍城寨。穿過狹窄的大門後，便是這個一家三口的迷你單位；戶主委託設計師把單位分隔為三間細房，分別供準備升中的兒子、戶主夫婦及偶爾借宿的親友使用。每間房的入口均極為狹窄，門口闊度僅約19吋（約48厘米），進出需側身。 兒子房以木色為主調，採光尚可，設有超迷你書桌及儲物架，睡眠區採用可延伸兼可收納的地台床。主人房入口為一段極窄兼傾斜的梯級，須小心上樓方可到達睡房；房內設雙人睡眠區及儲物架，並設小窗以助通風。主人房樓下位置可擺放床位，供偶爾留宿的親友使用。 大門位置為客廳，中央設有法式樓梯通往閣樓，該處可擺放行李及雜物；旁邊為廚房，採用推門連接，僅容一人轉身，但設備齊備。廚房亦劃出浴室，配細面積屏風，做到有限度乾濕分離。單位整體動線緊湊，靠收納櫃與活動家具「榨乾」每吋可用位置。 影片上載後，網上反應兩極：有人批評「壓抑過住賓館」，甚至表示「無法28Hse.com ・ 14 小時前
Tesla 在柏林工廠生產第 100,000 輛新款 Model Y
Tesla 在柏林的 Gigafactory 生產了第 100,000 輛全新 Model Y。這一里程碑由電 […]TechRitual ・ 7 小時前
川普會晤李在明 稱可能近期訪中
（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普今天在白宮接待韓國總統李在明來訪，他表示可能今年或之後不久訪問中國，更揚言若中國不供應稀土磁鐵給美國，他將對中國商品課徵200%的關稅。川普指出，他可能在今年或之後不久訪問中國，「我們將與中國有良好的關係」。法新社 ・ 3 小時前
SpaceX Starship Flight 10 的最新發射情況
SpaceX 預計將於當地時間下午 6:44 發佈其 Starship 計劃的第十次測試飛行，這也是東部時間下 […]TechRitual ・ 51 分鐘前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
楊尚斌離世︳幕後讚Ben拍廣告齋等半日無怨言 嘆息「值得擁有更多人生」
曾演出電影《29+1》嘅男演員楊尚斌(Ben)驚傳於本月中（11日）離世，終年43歲。楊尚斌嘅弟弟Benedict喺楊尚斌facebook發訃聞公布哥哥離世消息Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
76歲《愛回家》曹總劉一飛因身體問題離巢TVB 最新精神狀態曝光
現年76歲嘅資深藝人劉一飛，於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，曾於1991年《今生無悔》與黎明演對手戲，因唔咸唔淡嘅廣東話口音經常被安排飾演從內地來港嘅富商，及後因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除；同劇演員劉丹證實劉一飛因身體問題離巢，其後劉一飛亦確認消息，表示身體有少少問題，但休息個幾月後好返好多。近日，有網民於港鐵野生捕獲劉一飛，將其精神狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
楊宗緯演唱會2米高墮台一刻曝光 面容痛苦被扶走 送院後報平安：我沒事
台灣歌手楊宗緯昨日（8月23日）在西寧出席《動聽音樂超級Live演唱會》時，發生墮台嚴重意外！現場歌迷拍下事發一刻...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
范冰冰獲冊封馬來西亞拿督惹網民質疑「有甚麼貢獻」 發文曝心聲：從來沒有白走的路
中國女星范冰冰入行多年，憑《武媚娘傳奇》及《還珠格格》等作品為人認識，更多次登上「福布斯中國名人榜」榜首，不過於2022年爆出偷逃稅，自此遭封殺，其後轉往外地發展。日前，范冰冰更獲馬六甲封為「D.P.S.M名譽拿督」，身穿淺綠色馬來傳統服裝到當地出席授勳儀式，但就引起不少網民質疑。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前