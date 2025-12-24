耶誕致災風暴來襲 南加州瑟瑟發抖

（法新社洛杉磯24日電） 洛由於耶誕適逢遭遇近年其中一次最嚴重的暴風所帶來的豪雨，並有引發致命土石流的疑慮，杉磯與南加州大部分地區今天發布山洪警報。

這波風暴受到所謂「鳳梨特快車」（Pineapple Express）的氣流帶動，將夏威夷熱帶地區的水氣大量帶向美國西岸，估計未來幾天恐降下幾個月份量的雨勢。

美國國家氣象局表示「預期將發生嚴重且廣泛的山洪爆發」，警告「民眾生命與財產面臨極大危險」。

第一波豪雨已於23日深夜侵襲當地，預計24日全天還會有更多降雨。

風暴對加州各地的影響24日一早已經顯現，許多地區出現樹木與電線倒塌的情況。

洛杉磯郡當局警告，一月曾發生野火的地區有可能出現土石流，呼籲居民密切留意氣象動態，避免非必要外出。

國家氣象局氣象學家柯恩（Ariel Cohen）在洛杉磯告訴記者，從24日深夜到26日「許多地區很可能遭遇嚴重淹水，還有落石與土石流，尤其是在地勢較高與山谷道路區域」

柯恩23日時表示，南加州部分社區降雨恐達305毫米。