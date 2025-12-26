耶誕風暴重創南加州 豪雨引發洪水已釀3死

（法新社洛杉磯25日電） 耶誕節一系列風暴侵襲美國加州，被稱為「鳳梨快車」的大氣長河為南加州帶來豪雨，在野火肆虐過的地區引發洪水和土石流，目前已知風暴相關事件造成至少3人喪生。加州當局已在包括洛杉磯郡在內的數個郡宣布進入緊急狀態。預報員表示，豪雨從昨天開始侵襲南加州，部分社區在第一波風暴中就已記錄到25.4公分的降雨量。

美國國家氣象局（NWS）警告，洛杉磯郡等地正面臨超大豪雨風險，許多溪流可能泛濫，並可能在火災區域引發土石流。

洛杉磯郡官員也呼籲民眾，由於道路與水道極其危險，外出前務必檢查路況。

據「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，至少有3人在與風暴相關的事件中喪生，其中包括1名被倒塌樹木砸死的男子。

與洛杉磯相鄰的聖伯納地諾郡（San Bernardino County）當局告訴法新社，他們今天正在努力疏導洪水。預計暴雨和強風將持續到明天。