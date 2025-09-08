耶路撒冷驚傳持槍攻擊案 至少15傷

（法新社耶路撒冷8日電） 以色列非營利的緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」表示，他們今天接獲通知，稱東耶路撒冷（East Jerusalem）一處路口有十多人遭槍擊受傷。警方說歹徒已被「制伏」。

紅色大衛之星（Magen David Adom）在聲明中表示，上午10時13分（格林威治標準時間7時13分）收到消息，稱約有15人在耶路撒冷一處路口受傷，看似是遭到槍擊。

警方表示，初步消息顯示「槍擊導致數人受傷，恐怖分子已被制伏」。

醫護人員說，有6人傷勢嚴重。