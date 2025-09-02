聖保羅男女中學附小辦入學簡介會 有「優才」父母辭職來港陪讀 K3 兒子早中晚就讀三間學校︱Yahoo

傳統名校聖保羅男女中學附屬小學舉辦小一入學申請人家長簡介會，約 1100 人到場參與。除了在禮堂參與的家長，亦設有 Zoom 線上轉播。

【Yahoo新聞報道】傳統名校聖保羅男女中學附屬小學今日（2 日）舉辦小一入學申請人家長簡介會，約 1100 人到場參與。在場有近年透過人才計劃來港的內地家長，專門辭職來港「陪讀」，為五歲兒子報讀上午、下午校共兩間幼稚園及晚間英文培訓機構，又指內地學校競爭太大，不想兒子太辛苦。校長張慧純指，面試著重評估學童的溝通能力、專注力、待人接物的態度，期望家長培育學童的主動性和好奇心。

簡介會傍晚五時半開始，開始前一小時已有過百人排隊待入場。

孩子每月學習費用約 4 萬元

參加簡介會的福先生來自浙江杭州， 2023 年與妻子帶著兒子來港，他現時在香港都會大學進修，妻子畢業於內地「百強大學」華中科技大學，透過申請「高端人才計劃」來港，現時居住九龍塘。

福先生的兒子明年升讀小一，兩年前夫妻二人專門辭職來港為兒子陪讀，現時就讀 K3 的兒子分別就讀於兩間上午校及下午校幼稚園，平日晚上亦要到英語培訓機構上課，每個月花在兒子學習身上的費用就需要三、四萬港元。

福先生想兒子享受香港教育，認為內地的學校太「卷」，香港學校內的競爭較小，不想讓兒子太辛苦，又指內地兒童來港就學，會較本地人更難，亦要花費雙倍的人力、物力、財力，孩子與家長都要很努力：「因為他們（本地人）有兄長可以加分、教徒可以加分，那麼我們相對來說是比較弱勢的，在弱勢的情況下，如果我們能進這個學校，那我一定覺得我們比他們優秀。」

福先生與妻子辭職來港為兒子「陪讀」。

認為香港就學氛圍比內地輕鬆

楊小姐四年前申請「輸入內地人才計劃」並帶同兒子從廣州來港，現時在投行工作，住在廣州的丈夫專程來港一起參加簡介會。楊小姐同樣用「卷」來形容內地小學，認為香港就學的氛圍會比內地輕鬆，英文教育亦會更優勝。

楊小姐的兒子現時就讀兩間幼稚園，上午校是本地學校，下午校的教學則以英文和普通話為主：「很多家長都這麼操作，想（孩子）學粵語，我們家裡以普通話為主，他（兒子）現在粵語已經比我們好了。」楊小姐又指在兒子的幼稚園內競爭已經很大，幾乎所有孩子都有報讀面試班，對可以入讀聖保羅男女中學附屬小學不抱很大期望。

聖保羅男女中學附屬小學校長張慧純。

明年小一共 150 個學額

簡介會吸引約 1100 人到場，明年小一的學額共 150 個，申請期為本月 1 日至 5 日。面試分為首輪與次輪，次輪需要家長陪同出席，校長張慧純指，希望可了解家長的教學理念。

她亦表示，會從學童面試表現中，著重觀察其溝通能力、專注力、待人接物的態度，又指學校重視學生學習主動性、需要對世界保持好奇心：「希望大家（家長）可以教會他們（孩子）親身去體會、去認識、親身去經歷和感受，因此我們都覺得小朋友不要困在 iPad 或手機裡，給他們多些機會去接觸不同的人，讓他們可以學習跟人相處、禮貌、自理。」