聖士提反附小合唱團奪意大利佛羅倫斯四獎 首支港隊摘「大衛金獎」創歷史

香港聖士提反書院附屬小學合唱團，剛奪得意大利佛羅倫斯國際合唱節四大獎項，成首支香港隊伍奪最高榮譽「大衛金獎」，創香港合唱團歷史最佳戰績，也印證本地音樂教育的國際水準。

過往曾參加過的本港隊伍，包括香港童聲合唱團和英華小學合唱團，內地亦有多隊合唱團曾參加，但由香港合唱團獲得「全場總冠軍 - 大衛金獎」則是歷史首次。

「大衛金獎」為音樂節最高榮譽，並非每年都會頒發此項殊榮。該獎項評審標準極其嚴格， 評審團需從所有參賽團體中選出得分最高、表現最出色的合唱團。

國際知名合唱組織 CHORALLY 亦特別於官方網頁刊登並祝賀該校合唱團的出色表現，進一步肯定團員的努力與實力。