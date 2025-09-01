聖安娜餅屋賣兩餸飯 學者：因應市況求變非陷惡性循環

連鎖西餅店聖安娜餅屋突進軍兩餸飯市場，在太子分店推出50元「韓式兩餸飯」(香港兩餸飯關注組fb)

飲食業陷寒冬結業潮不止，「兩餸飯」成業界救命稻草，連鎖西餅店聖安娜餅屋突進軍兩餸飯市場，在太子分店推出50元「韓式兩餸飯」，提供堂食座位。另飲食集團稻香於選定食肆推出「兩餸飯」套餐外賣。有學者指社會消費模式改變，兩餸飯若有利可圖，愈多愈多品牌轉攻「兩餸飯」是正常現象，不認為餐飲業、麵包業市場會因此陷惡性循環。

老牌麵包西餅店大班西餅6月結業後，敲響麵包業、餐飲業求變警號。另一老牌餅店聖安娜餅屋日前公布，位於協成行太子中心的全新概念店開幕，提供現場烘焙食品，包括特色三文治及薄餅等，另有即場製作的韓式便當連海帶豆腐湯，「韓式兩餸飯」每早11時開始供應，可選擇飯或麵、兩款主食或冷盤，包括吉列炸雞蛋豬排、泡菜煎餅及涼拌芽菜等，另附豆腐海帶湯。韓式便當原價68元，新開張優惠50元，門店設堂食座位。

稻香由盈轉虧推「兩餸飯」自救

飲食集團稻香控股早前公布中期業績，期內由盈轉虧3,696萬元，稻香稱鑑於香港市場的結構變化，下半年勢必艱難，於選定食肆推出「兩餸飯」套餐外賣，稱令顧客以非常合理的價格享受酒樓品質的食物，更指「人氣極高」，正計劃將該服務擴大至更多分店。

莊太量：如賺到錢是改變方向

對於聖安娜餅屋及稻香均進攻「兩餸飯」市場，香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量向《am730》表示，不認為餐飲業、麵包業市場會因此陷惡性循環，「如果(兩餸飯)賺到錢，社會改變令市場有需求，是其中一個改變方向」。他指西餅麵包有局限性，推出兩餸飯有助擴闊午晚市客源，韓式食材亦可主攻年輕市場，另稻香本身酒樓已有廚房，賣兩餸飯不需有額外成本。莊太量舉例部分食肆午市後客量少，指現時越來越多留學生，可考慮轉型「自修茶座」設最低消費任坐下午時段，以吸納迎新客源。

黃家和：餅店賣兩餸飯「夠創新」

香港餐飲聯業協會會長黃家和向傳媒表示，餅店賣兩餸飯「夠創新」，可以吸引好奇市民光顧，菜式走韓式路線具有獨特性，是打破傳統的新嘗試。

