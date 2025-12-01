【聖安娜】買日式超軟三文治 即送陽光檸檬茶/蜜瓜味荳奶 （即日起至05/12）

於12月1日至5日期間，到聖安娜以正價購買日式超軟三文治一件，即送你陽光檸檬茶或蜜瓜味荳奶250毫升一包(價值$6)！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日期：即日起至2025/12/05

地點：聖安娜餅屋

＝＝＝＝＝＝＝

