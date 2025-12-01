【聖安娜】買日式超軟三文治 即送陽光檸檬茶/蜜瓜味荳奶 （即日起至05/12）

大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 14 小時前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 16 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關
BBC NEWS CHINESE火災發生當天，李先生正在家裡休息。 「那一刻，我見到熊熊烈火的時候……第一次覺得死亡和我有關係。」在香港宏福苑大火中的倖存者李先生在獲救之後，告訴BBC中文。 火災發生當天，40歲的李先生正在家裡休息，大約下午3時02分，他接獲到太太打來的一通電話，著他快點離開家中。 太太打給他的時候，距離起火時間約十分鐘。 這場火警，是在2時51分發生，在宏昌閣近地下的棚架開始起火，之後火勢才失控地蔓延至其餘六座大廈。 ...BBC News 中文 ・ 15 小時前
徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食
徐子淇在11月29日迎來43歲生日，當然你可以說，只要你是徐子淇，誰會保養得不好？但作為四孩之母，在名貴護膚品背後，無論運動或是飲食都非常節制和有規律。就算不是豪門，也可以做得到。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火︳謝安琪舊同學好街坊疑罹難 目睹舊居焚毀「我的心痛是無法言喻的沉重」
喺大埔成長嘅謝安琪原來曾經喺宏福苑生活過一段日子，Kay喺IG發文表達感受，「宏福苑是我成長的家園，從童年到成為歌手，直至出嫁之前。這裏，裝載著我整個青春」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒
【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 15 小時前
袁文靜副業係經濟學老師 用英文授課
【on.cc東網專訊】應屆香港小姐競選季軍袁文靜（Jane），另一個身份是一名經濟學老師，Jane從14歲開始學經濟到碩士畢業，教經濟學是她的副業，她在社交平台發布這兩周把副業安排好了：「副業1： The Economist Reading Club 我會給訂閱東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
34C禾羽「胸」襲宿霧 白滑長腿極誘人
【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（Kimi），最近到了菲律賓宿霧遊玩，更於社交網大晒一系列靚相，表示：「神鬼奇航，主題船出發啦～來宿霧絕對一定要來玩！好開心好好玩。」而擁有34C火辣身材的她，當然有大晒比堅尼派福利，她坐在東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
宏福苑五級火︱向外媒稱竹棚助火勢蔓延、內地消防來港救火 理大副教授黃鑫炎致歉：日後發言會更審慎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日下午發生五級火警，火警中有 128 人死亡，事件引發外界討論竹棚應否被取替，其中香港理工大學建築環境及能源工程系副教授黃鑫炎近日接受外媒訪問，指竹棚會助長火勢蔓延，形容火勢「一兩分鐘內」蔓延至約 30 層樓，更稱「有內地消防車到港協助撲火」等，說法引來公眾質疑。黃鑫炎今日（30 日）在校方網頁發表聲明，對部份說法引起混淆道歉，表示日後發言會更加審慎。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
狂數中國女足8球 英格蘭被批嘥時間
【Now Sports】英格蘭女足約戰中國女足友賽，結果這場在溫布萊球場上演的比賽，英女以8:0狂勝對手，只是主隊球迷批評實力懸殊下，球隊不能達到練兵效果，更被指嘥時間。英格蘭今場友賽在中前場排出頗強陣容，當中有5名球員是歐洲國家盃決賽鬥西班牙的正選，而史丹維（Georgia Stanway）此役大演帽子戲法，包括一記12碼，美迪亦攻入兩球，加上羅倫漢普、東妮及羅素各入1球，在半場已經領先5:0情況下，最後狂勝1場。對於今場大勝，英格蘭球迷賽後不明白為何領隊域雯，需要進行這場友賽，既不能收練兵之效，甚至認為是嘥時間，但域雯稱國家隊仍有得著。「我們的確從比賽中學到一些，就是如何開個好頭，對手有不同踢法，己隊經過初段後便適應過來。我們很多時候都在用波，而大家都會看到國家隊發揮很好，聯繫上都做得不錯，取得數個精采入波。」至於中國女足今次大敗，平了國家隊歷史上的最大敗仗紀錄，是2004年雅典奧運會上，曾經以0:8遭到德國痛擊。now.com 體育 ・ 16 小時前
大埔宏福苑五級火｜警方災難遇害者辨認組今日進入現場 指：「希望這輩子都不要再出動」
大埔宏福苑五級火造成多人死傷，在大廈內還有多具未辨識身份的遺體，警方災難遇害者辨認組今日進入現場搜索。am730 ・ 1 天前
宏福苑大火｜趁火打劫！兩批可疑人士聲稱幫災民登記 持非官方表格索銀行驗證碼 遭街坊質詢落荒而逃｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】全城心繫大埔，卻有人趁火打劫。《Yahoo新聞》發現，有兩批來歷不明人士到廣福平台聲稱幫災民登記資料，索取包括銀行帳號及驗證碼，又聲稱可以幫災民提取一萬元「應急錢」。這些表格有不同版本，但全部並非民政署或其他機構的援助申請表，可疑人士更集中向長者落手。記者分別聯絡到兩位目擊街坊，發現至少有兩批人行事，他們身上沒有任何職員證，當街坊質問這些人士來自哪一個機構及「係咪呃錢？」對方不但無法作答，更會馬上逃離現場。Yahoo新聞 ・ 1 天前
MAMA 2025 得獎名單｜周潤發現身一度哽咽 帶領全場默哀 GD奪大獎「ARTIST OF THE YEAR」
韓國音樂盛典MAMA昨日及今日（28-29日）於啟德上演，因大埔宏福苑五級火造成多人死傷事故，大會於活動前宣布將以「支持香港」為主調，縮減規模低調進行。香港男團MIRROR於活動前宣布因大火將不會出席活動演出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查 消息指在宏盛閣發現遺體
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證。消息指，近中午時分，警員在宏盛閣發現遺體。另外，愛護動物協會人員亦到場搜索動物。on.cc 東網 ・ 20 小時前
宏福苑五級火災｜民建聯指若黃碧嬌有違法行為 絕不姑息
【Now新聞台】宏福苑大火，民建聯黃碧嬌曾任法團顧問，該黨表示如果黃碧嬌有違法行為，絕不姑息。 民建聯發聲明稱，網上有許多中傷抹黑以及不實謠言，經有關部門調查後如果證實包括黃碧嬌在內任何民建聯成員存在違法行為，該黨支持依法依規作出嚴正處理，深信公道自在人心，呼籲在調查結果公布前避免作出未經證實的揣測。翻查資料，黃碧嬌曾任宏福苑業主立案法團顧問，期間法團通過約3.3億元大維修工程合約。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前