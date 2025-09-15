聖方濟各大學委任張仁良為新校長 張仁良：重視師生溝通 推動人工智能應用

【Now新聞台】聖方濟各大學即日起委任張仁良為校長。

張仁良在方大師生的信中指，對於獲委任為校長感到榮幸，指方大作為應用科學大學，上任後將在教學、學習及研究上，推動人工智能應用，亦會加強與業界夥伴連繫，特別是課程設計及安排同學實習等方面。

同時，與內地及海外大學加強合作，他又指十分重視同師生溝通，履新前與方大教職員深入交流，亦已開始與學生代表會面。

方大校董會主席周守仁樞機歡迎委任，稱張張仁良是公認的高等教育界領袖，相信他會帶領方大前進，張仁良在2013至23年曾擔任香港教育大學校長，亦曾任浸會大學工商管理學院院長。

