聖誕交通安排 2025｜中環平安夜下午2時起封路 港鐵加強服務 大部分鐵路綫通宵行駛

警方與運輸署宣布，為配合即將到來的平安夜及聖誕節慶祝活動，將於12月24日及25日實施人流安全管理措施、封路、特別交通及運輸安排。預計屆時將有大批市民外出慶祝，呼籲市民應盡量使用公共運輸服務，並預早規劃行程以避免交通擠塞。

聖誕交通安排 2025｜特別交通及運輸安排

中環將於12月24日下午2時開始實施封路，相關巴士站、公共小巴站、的士站及泊車位將暫停使用。視乎實際情況，警方或會分階段進一步擴大中環一帶的封路範圍。行經受影響地區的巴士及專線小巴路線或需臨時改道、暫停服務及相應調整車站安排。

港鐵路線下午3時起分階段加強服務

運輸署呼籲市民留意，當出現公眾安全考慮時，警方或會在短時間內於尖沙咀區實施臨時交通和運輸措施，包括封路、交通改道、更改或暫停公共運輸服務及其相關的站點。

聖誕交通安排 2025｜公共運輸服務於12月24日會有以下調整：

●港鐵機場快線（由香港往機場／博覽館方向）首班車會提早開出，而其由博覽館（經機場）往香港方向亦會延長服務時間；

●港鐵路線（機場快線除外）由下午3時起分階段加強服務；

●港鐵路線（機場快線、迪士尼線及東鐵線上水至落馬洲／羅湖段除外）及輕鐵線第505、507、610、614P、615P、706及751號會提供通宵服務；

●港鐵巴士第506、K51及K54A線會延長服務時間；

●5條特別巴士路線（九巴第N43、N64P、N71、N243及N272號線）會於12月25日凌晨提供服務；九龍及新界區12條九巴路線會延長服務時間；

●九龍3條及新界1條專線小巴路線會延長服務時間。

同時，中環至半山自動扶梯系統將在12月24及25日兩天，延長運作時間至翌日凌晨1時。

運輸署提醒，由於封路措施將導致多條巴士及小巴路線改道或暫停服務，市民應密切留意電台、電視台或香港出行易流動應用程式發放的最新消息，並參閱各公共運輸營辦商的乘客通告，以掌握最新的運輸資訊。

聖誕交通安排 2025｜人流安全管理措施及特別交通安排

港島

警方預計屆時有大批市民前往蘭桂坊一帶，將視乎現場情況實施人流安全管理措施。市民應保持忍讓，照顧同行小童及長者，並遵從現場警務人員的指示。警方亦提醒市民不應攜帶噴霧劑，或在該區噴灑噴霧劑，以免對在場人士造成危險。

第一階段封路將於12月24日下午2時至12月25日上午5時展開，屆時禁止車輛駛入，直至道路重開為止。

範圍包括：介乎威靈頓街與雲咸街的德己立街、蘭桂坊、榮華里、和安里、介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街、安蘭街。

第二階段視乎交通情況，或於12月24日晚上9時至12月25日上午5時展開，屆時禁止車輛駛入，直至道路重開為止。

範圍包括：花園道北行部分行車線；介乎花園道與砵典乍街的皇后大道中；銀行街；都爹利街；介乎下亞厘畢道與德輔道中的雪廠街；介乎花園道與上亞厘畢道的下亞厘畢道西行；介乎皇后大道中與德輔道中的畢打街；介乎威靈頓街與皇后大道中的德己立街；介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街；介乎德己立街與閣麟街的士丹利街；介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街；介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街；擺花街。

第三階段視乎交通情況，下列道路或禁止車輛駛入，直至道路重開為止：介乎干諾道中與德輔道中的砵典乍街；介乎干諾道中與德輔道中的域多利皇后街；介乎亞畢諾道與德己立街的雲鹹街；紅棉路往金鐘道的支路，專營巴士除外；亞畢諾道北行。

因應聖若瑟堂子夜彌撒後的人流，介乎堅尼地道與上亞厘畢道的花園道最右線將隨時封閉。

視乎交通情況，由12月24日晚上9時至12月25日上午5時，沿上亞厘畢道行駛的車輛或不准左轉入下亞厘畢道。

位於以下道路的所有路旁停車位，將於12月24日下午1時至12月25日上午5時暫停使用：近德己立街的士丹利街；安蘭街；介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街。

九龍

警方或於短時間內在尖沙咀實施臨時人流安全管理措施及特別交通安排，包括封路和改道，以維持公共秩序及安全。市民應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。

在上述範圍內違例停泊的車輛，將會在沒有事前警告的情況下被拖走或重複票控。

聖誕交通安排 2025｜ 節慶安排跨部門工作組協調公共運輸營辦商於聖誕假期加強服務

政府表示，已協調本地及跨境公共運輸服務營辦商在長周末期間加強服務，應付旅客的出行乘車需要。

由政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組就聖誕節長周末期間（十二月二十四日至二十八日）的交通及公共運輸安排，發放相關資訊。措施包括會增加港珠澳大橋穿梭巴士的班次，有需要時可達最高峰時平均約一分鐘一班；增加落馬洲—皇崗過境穿梭巴士的班次，有需要時可達最高峰時平均約兩分鐘一班；增發跨境直通巴士配額以加強服務；連接各陸路管制站的本地專營巴士B線的班次，亦會提升至高於一般周末的水平，營辦商會預留車輛及人手應對乘客需求；港鐵加強東鐵綫來往金鐘至羅湖及落馬洲站的列車服務。

運輸署預計，包括金巴及專營巴士B線巴士的等候時間或會較長，乘客應考慮於非繁忙時間出行，在候車期間應遵守秩序，並遵從警務人員及營辦商職員指示。計劃乘坐跨境巴士的人士應提早預訂車票。

落馬洲管制站及深圳灣口岸在聖誕節長周末期間或會實施特別交通安排，跨境私家車在車流高峰期或需較長的等候時間輪候通過口岸，呼籲駕駛人士留意沿途可變信息顯示屏及交通標誌。

政府預計，聖誕節長周末期間會有大量市民、訪港旅客及跨境車輛使用各陸路管制站，呼籲盡量使用公共交通工具往來香港和內地或澳門，及早計劃行程，預留充裕交通時間。

