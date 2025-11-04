低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
聖誕倒數月曆2025｜半價入手Clarins 12／24日Advent Calendar！12件美妝護膚小禮物只需$865
今年Clarins推出12日及24日聖誕倒數月曆，當中12日版本竟然低至$865入手，即睇Yahoo購物推介：
「又到聖誕，又到聖誕～」大約兩個月時間就到聖誕節，每年這個時候美妝界的盛事—聖誕倒數月曆今年繼續精彩，一向人氣的護膚品牌Clarins Advent Calendar終於上架！今年Clarins聖誕倒數月曆的包裝以金紅色為主調，點綴閃閃聖誕圖案，節日氣氛十足。跟往年一樣，Clarins推出12日及24日的聖誕倒數月曆，當中較多人買的24日倒數月曆中有長期熱賣的急救保濕面膜、絲滑面霜、磨砂膏等皮膚護理產品，當然還有一系列Clarins彩妝產品。而12日倒數月曆最吸晴是受到不少好評的晶瑩美顏霜，最適合香港秋冬乾燥天氣。Clarins聖誕倒數月曆已於Harrods上架，大家一於提早買定聖誕節禮物啦！
立即查看Clarins 12日聖誕倒數月曆 立即查看Clarins 24日聖誕倒數月曆
聖誕倒數月曆2025已於外國網購平台陸續上架，之前跟各位預告過2折買SELFRIDGES Advent Calendar（按此）、24折買ASOS Advent Calendar（按此）、玩具類Advent Calendar（按此）等，Yahoo購物為大家整合了今年2025年的Advent Calendar合集，讓大家可以一文望清最人氣的產品！
Clarins 24日聖誕倒數月曆2025：
Clarins 24 days Advent Calendar 2025已於Harrods正式上架，這組原價高達$2,896的豪華組合現僅需$1,450即可擁有，相當於直接享受5折優惠。今年繼續有一系列皇牌護膚及美妝產品，內含多達6件正貨size，對比單品零售價，僅正貨眼霜與 女兩樣價值已近乎回本。另包括長期熱賣的SOS保濕面膜、調和身體護理油、透亮光感淡斑亮肌水等。美妝方面有睫毛精華防水睫毛膏、凝亮護唇油、SOS炫采調色底霜等，產品種類都算幾多。Clarins Advent Calendar之前幾年一推出就被搶購一空，今年想買的朋友好快手了。
Clarins 24 days Advent Calendar聖誕倒數月曆2025詳情：
開售日期：於Harrods已上架
價錢：$1,450（
原價值：約$2,896)
件數：24
美妝及護膚品包括：
Instant Eye Make-Up Remover 30ml
Velvet Cleansing Milk 50ml
Soothing Gentle Foaming Cleanser 30ml
Hydrating Toning Lotion 50ml
Total Eye Lift 7ml
Hydra-Essentiel [HA²] Silky Cream 30ml
Hydra-Essentiel [HA²] Night Cream 15ml
Fresh Scrub Trial 15ml
Cryo-Flash Cream-Mask Trial Size 15ml
Hydrating Gentle Foaming Cleanser 30ml
Hydra-Essentiel [HA²] Mask 15ml
Hand and Nail Treatment Cream 30ml
Moisture Rich Body Lotion 30ml
Hydra-Essentiel [HA²] Moisture Replenishing Lip Balm 15ml
Exfoliating Body Scrub 30ml
Body Firming Extra-Firming Cream 30ml
Tonic Body Oil 10ml
Tonic Moisturising Balm 30ml
Tonic Bath 30ml
SOS Primer White Mini 10ml
SOS Lashes Serum Mascara Mini 3ml
Wonder Volume Mascara XXL 8ml
Natural Lip Perfector 21 Soft Pink 5ml
Lip Comfort Oil – 04 Pitaya 1.4ml
Clarins 12日聖誕倒數月曆2025：
同步登場的Clarins 12日聖誕倒數月曆2025以$865親民價位打造精緻儀式感，嚴選12款品牌經典單品，內含多達4件正貨size，包括價值$410的「Beauty Flash Balm 50ml」明星妝前霜、$270的「Lip Comfort Oil 04 Pitaya 7ml」護唇油，以及「Velvet Cleansing Milk 50ml」柔滑潔面乳及「Exfoliating Body Scrub 30ml」磨砂膏，僅這四件正品總價值已突破$900！禮盒中特別值得關注的「Beauty Flash Balm」以紅藻與維他命B5複合配方，能於三分鐘內為肌膚注入飽滿光澤，打造持久貼服的底妝效果。而同為正貨的「Lip Comfort Oil」則以熱情果色調結合角鯊烷與蔓越莓油，打造透亮果凍唇的同時深層修護唇紋。全新升級的「New Total Eye Lift」7ml眼霜運用檸檬百里香萃取技術，針對性改善眼周浮腫與暗沉。而「SOS Primer White」調色底霜更能立即中和亞洲肌膚常見的蠟黃感。這一套價錢比24日平差不多一半，適合一眾想試試Clarins產品或資金有限的小資一族！
Clarins 12 days Advent Calendar聖誕倒數月曆2025詳情：
開售日期：於Harrods已上架
價錢：$865（
原價值：約$1,715)
件數：12
美妝及護膚品包括：
Beauty Flash Balm 50ml
Lip Comfort Oil 04 Pitaya 7ml
Gentle Foaming Cleanser Trial 30ml
New Total Eye Lit Trial 7ml
Cryo-Flash Cream-Mask Trial 15ml
SOS Primer White Mini 10ml
Wonder Volume XXL 01 Black 3ml
Lip Perfector 21 Soft Pink 5ml
Velvet Cleansing Milk 50ml
Exfoliating Body Scrub 30ml
Moisture-Rich Body Lotion 30ml
Tonic Bath & Shower Concentrate 30ml
相關文章：聖誕倒數月曆2025｜Sisley絕美聯名藝術家聖誕套裝登場！滿額送$5,680月曆，25件護膚品/頭髮用品/香氛皇牌樣樣齊
