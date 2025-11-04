Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕倒數月曆2025｜半價入手Clarins 12／24日Advent Calendar！12件美妝護膚小禮物只需$865

「又到聖誕，又到聖誕～」大約兩個月時間就到聖誕節，每年這個時候美妝界的盛事—聖誕倒數月曆今年繼續精彩，一向人氣的護膚品牌Clarins Advent Calendar終於上架！今年Clarins聖誕倒數月曆的包裝以金紅色為主調，點綴閃閃聖誕圖案，節日氣氛十足。跟往年一樣，Clarins推出12日及24日的聖誕倒數月曆，當中較多人買的24日倒數月曆中有長期熱賣的急救保濕面膜、絲滑面霜、磨砂膏等皮膚護理產品，當然還有一系列Clarins彩妝產品。而12日倒數月曆最吸晴是受到不少好評的晶瑩美顏霜，最適合香港秋冬乾燥天氣。Clarins聖誕倒數月曆已於Harrods上架，大家一於提早買定聖誕節禮物啦！

立即查看Clarins 12日聖誕倒數月曆 立即查看Clarins 24日聖誕倒數月曆

Clarins聖誕倒數月曆已於Harrods上架，大家一於提早買定聖誕節禮物啦！

👉🏻聖誕倒數月曆合集2025

Clarins 24日聖誕倒數月曆2025：

Clarins 24 days Advent Calendar 2025已於Harrods正式上架，這組原價高達$2,896的豪華組合現僅需$1,450即可擁有，相當於直接享受5折優惠。今年繼續有一系列皇牌護膚及美妝產品，內含多達6件正貨size，對比單品零售價，僅正貨眼霜與 女兩樣價值已近乎回本。另包括長期熱賣的SOS保濕面膜、調和身體護理油、透亮光感淡斑亮肌水等。美妝方面有睫毛精華防水睫毛膏、凝亮護唇油、SOS炫采調色底霜等，產品種類都算幾多。Clarins Advent Calendar之前幾年一推出就被搶購一空，今年想買的朋友好快手了。

立即查看Clarins 24日聖誕倒數月曆

Clarins 24日聖誕倒數月曆2025

Clarins 24 days Advent Calendar聖誕倒數月曆2025詳情：

開售日期：於Harrods已上架

價錢：$1,450（ 原價值：約$2,896)

件數：24

立即查看Clarins 24日聖誕倒數月曆

美妝及護膚品包括：

Instant Eye Make-Up Remover 30ml

Velvet Cleansing Milk 50ml

Soothing Gentle Foaming Cleanser 30ml

Hydrating Toning Lotion 50ml

Total Eye Lift 7ml

Hydra-Essentiel [HA²] Silky Cream 30ml

Hydra-Essentiel [HA²] Night Cream 15ml

Fresh Scrub Trial 15ml

Cryo-Flash Cream-Mask Trial Size 15ml

Hydrating Gentle Foaming Cleanser 30ml

Hydra-Essentiel [HA²] Mask 15ml

Hand and Nail Treatment Cream 30ml

Moisture Rich Body Lotion 30ml

Hydra-Essentiel [HA²] Moisture Replenishing Lip Balm 15ml

Exfoliating Body Scrub 30ml

Body Firming Extra-Firming Cream 30ml

Tonic Body Oil 10ml

Tonic Moisturising Balm 30ml

Tonic Bath 30ml

SOS Primer White Mini 10ml

SOS Lashes Serum Mascara Mini 3ml

Wonder Volume Mascara XXL 8ml

Natural Lip Perfector 21 Soft Pink 5ml

Lip Comfort Oil – 04 Pitaya 1.4ml

這組原價高達$2,896的豪華組合現僅需$1,450即可擁有！

相當於直接享受5折優惠！

今年繼續有一系列皇牌護膚及美妝產品。

Clarins 12日聖誕倒數月曆2025：

同步登場的Clarins 12日聖誕倒數月曆2025以$865親民價位打造精緻儀式感，嚴選12款品牌經典單品，內含多達4件正貨size，包括價值$410的「Beauty Flash Balm 50ml」明星妝前霜、$270的「Lip Comfort Oil 04 Pitaya 7ml」護唇油，以及「Velvet Cleansing Milk 50ml」柔滑潔面乳及「Exfoliating Body Scrub 30ml」磨砂膏，僅這四件正品總價值已突破$900！禮盒中特別值得關注的「Beauty Flash Balm」以紅藻與維他命B5複合配方，能於三分鐘內為肌膚注入飽滿光澤，打造持久貼服的底妝效果。而同為正貨的「Lip Comfort Oil」則以熱情果色調結合角鯊烷與蔓越莓油，打造透亮果凍唇的同時深層修護唇紋。全新升級的「New Total Eye Lift」7ml眼霜運用檸檬百里香萃取技術，針對性改善眼周浮腫與暗沉。而「SOS Primer White」調色底霜更能立即中和亞洲肌膚常見的蠟黃感。這一套價錢比24日平差不多一半，適合一眾想試試Clarins產品或資金有限的小資一族！

立即查看Clarins 12日聖誕倒數月曆

Clarins 12 days Advent Calendar聖誕倒數月曆2025

Clarins 12 days Advent Calendar聖誕倒數月曆2025詳情：

開售日期：於Harrods已上架

價錢：$865（ 原價值：約$1,715)

件數：12

美妝及護膚品包括：

Beauty Flash Balm 50ml

Lip Comfort Oil 04 Pitaya 7ml

Gentle Foaming Cleanser Trial 30ml

New Total Eye Lit Trial 7ml

Cryo-Flash Cream-Mask Trial 15ml

SOS Primer White Mini 10ml

Wonder Volume XXL 01 Black 3ml

Lip Perfector 21 Soft Pink 5ml

Velvet Cleansing Milk 50ml

Exfoliating Body Scrub 30ml

Moisture-Rich Body Lotion 30ml

Tonic Bath & Shower Concentrate 30ml

立即查看Clarins 12日聖誕倒數月曆

這一套價錢比24日平差不多一半，適合一眾想試試Clarins產品或資金有限的小資一族！

CP值跟24日倒數月曆有得揮，值得考慮！

僅四件正品總價值已突破$900。

