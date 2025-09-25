Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕倒數月曆2025｜20+款抵買食物類Advent Calendar推介！低至$75入手朱古力/茶包/咖啡/果醬

時間過得好快，聖誕節漸近，大家除了要提前物色聖誕禮物送人、同家人朋友食聖誕大餐之外，也不要忘記獎勵下自己成功渡過一年的辛勞。而聖誕倒數月曆就是最佳禮物啦！外國不少網購平台都開始推出聖誕倒數月曆2025（Advent Calendar）Yahoo購物專員為大家搜羅了20多款非常抵買的食物類Advent Calendar，包括有朱古力、茶包、果醬等，當中最平更低至$75就買到朱古力聖誕倒數月曆，讓大家的12月每一日都充滿驚喜。提提大家，Selfridges及Amazon網購的話，普遍約要7至14日先送到香港，現在提早物色禮物就萬無一失啦！

立即查看Slefirdges聖誕倒數月曆頁 立即查看Amazon聖誕倒數月曆頁

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

入手聖誕倒數月曆小貼士

每個網購平台的運費定價都不同，以下為大家分享聖誕倒數月曆的運費安排。

Advent Calendar 2025上架！

朱古力類聖誕倒數月曆2025

朱古力的甜蜜滋味最夾聖誕氣氛！嚐一口濃郁朱古力，沉浸在節日幸福的喜悅之中，開心感覺也會加倍！Selfridges平台有數十款朱古力聖誕倒數月曆讓大家慢慢選擇，當中包括各位讀者都非常熟悉的Lindt、Kinder、VENCHI、CHARBONNEL ET WALKER等。小編特別期待的是VENCHI出的兩款Chocolate Advent Calendar，來自意大利製作的香濃朱古力，包裝圖案是佈置成喜慶聖誕的家園，送禮或者跟家人分享都很合適。最抵買推介CADBURY Creamy chocolate advent calendar，只需$85就有足24日驚喜，每日一粒享受絲滑，讓朱古力控大滿足！另外，Selfridges推出的朱古力倒數月曆普遍約$200就買到，買多個送給朋友一齊開心倒數聖誕都不傷銀包！

1. CADBURY Creamy chocolate advent calendar 170g

價錢：$85

SHOP NOW

CADBURY Creamy chocolate advent calendar 170g

2. CADBURY Dairy Milk Lotus Biscoff Advent Calendar 236g

價錢：$85

SHOP NOW

CADBURY Dairy Milk Lotus Biscoff Advent Calendar 236g

3. LINDT Teddy Advent Calendar

價錢：$135

SHOP NOW

LINDT Teddy Advent Calendar

4. LINDT Dairy Milk advent calendar 340g

價錢：$140

SHOP NOW

LINDT Dairy Milk advent calendar 340g

5. LINDT Lindor Assorted Advent Calendar

價錢：$160

SHOP NOW

LINDT Lindor Assorted Advent Calendar

6. LINDT Lindor chocolate advent calendar 300g

價錢：$160

SHOP NOW

LINDT Lindor chocolate advent calendar 300g

7. VENCHI Chocolate Advent Calendar 181g

價錢：$160

SHOP NOW

VENCHI Chocolate Advent Calendar 181g

8. Kinder advent calendar 234g

價錢：$190

SHOP NOW

Kinder advent calendar 234g

9. LINDT Teddy 3D chocolate advent calendar 310g

價錢：$280

SHOP NOW

LINDT Teddy 3D chocolate advent calendar 310g

10. CHARBONNEL ET WALKER Chocolate truffle advent calendar 295g

價錢：$400

SHOP NOW

CHARBONNEL ET WALKER Chocolate truffle advent calendar 295g

11. VENCHI Chocolate Advent Calendar 310g

價錢：$550

SHOP NOW

VENCHI Chocolate Advent Calendar 310g

飲品類聖誕倒數月曆2025

每日一杯飲料不離手的朋友有福了！聖誕倒數月曆除了糖果、朱古力的選項還有茶包、咖啡、熱朱古力、抹茶等飲品類。嚴選高品質茶葉的英國製茶專家English Tea Shop，今年設計的advent calendar有許多驚喜。紅茶、蘋果茶、肉桂茶、玫瑰花茶、薑茶、檸檬草味茶等會放於任何一個日期格子裡，等著大家來發掘、品嚐各種有機茶葉，開啟每一日的假日氣氛。而且包裝亦都十分精緻，充滿英倫風格，自用送禮都一流啊！喜愛抹茶的讀者可以看看這款Bird & Blend Tea Co.的抹茶聖誕倒數月曆，保證你每一天都可享用純正的抹茶。包裝是清新的嫩綠色，十分適合擺在泡茶的桌面做裝飾。還有來自英國的咖啡品牌Pact Coffee，每一包都是預先磨好的手沖咖啡包，超適合懶人咖啡迷，每日簡單沖上一杯熱騰騰的咖啡，接下來一整天都充滿活力！

12. ENGLISH TEA SHOP Organic tea festive blends advent calendar box of 25

價錢：$110

SHOP NOW

ENGLISH TEA SHOP Organic tea festive blends advent calendar box of 25

13. ENGLISH TEA Tea advent calendar 50g

價錢：$180

SHOP NOW

ENGLISH TEA Tea advent calendar 50g

14. ENGLISH TEA Organic tea triangle advent calendar 304g

價錢：$195

SHOP NOW

ENGLISH TEA Organic tea triangle advent calendar 304g

15. ENGLISH TEA SHOP Discover advent calendar 50g

價錢：$235

SHOP NOW

ENGLISH TEA SHOP Discover advent calendar 50g

16. LITTLE'S Coffee Flavoured Nespresso Advent Calendar 132g

價錢：$460

SHOP NOW

LITTLE'S Coffee Flavoured Nespresso Advent Calendar 132g

17. PACT COFFEE Pact Coffee advent calendar 873.5g

價錢：$510

SHOP NOW

PACT COFFEE Pact Coffee advent calendar 873.5g

18. COCOBA Hot Chocolate advent calendar

價錢：$790

SHOP NOW

COCOBA Hot Chocolate advent calendar

20. BIRD & BLEND TEA CO. Matcha advent calendar 314g

價錢：$620

SHOP NOW

BIRD & BLEND TEA CO. Matcha advent calendar 314g

其他食物類聖誕倒數月曆2025

看了以上的朱古力與飲品類Advent Calendar，是不是已經非常心動要下單了！這裡還有更多食物類聖誕倒數月曆介紹，例如每年都令人相當期待的Bonne Maman果醬、素食者也可享用的糖果、酥脆香口的爆谷，每樣食物都有超豪華包裝，擺在桌上也可成為聖誕裝飾。小編很期待JELLY BELLY推出的Harry Potter Advent Calendar，裡面有各種口味的糖豆，不過不知道會不會有怪味糖呢？大家不妨買回去試試看吧！

21. Chupa Chups Advent Calendar

價格：$75

SHOP NOW

Chupa Chups Advent Calendar

22. NERDS Wild About Nerds Advent Calendar

價格：$170

SHOP NOW

NERDS Wild About Nerds Advent Calendar

23. TONY'S Countdown advent calendar 225g

價格：$180

SHOP NOW

TONY'S Countdown advent calendar 225g

24. JELLY BELLY Harry Potter Hogwarts This Christmas Advent Calendar 192g

價格：$215

SHOP NOW

JELLY BELLY Harry Potter Hogwarts This Christmas Advent Calendar 192g

25. JOE & SEPH'S Popcorn Advent Calendar 168g

價格：$370

SHOP NOW

JOE & SEPH'S Popcorn Advent Calendar 168g

26. Bonne Maman 2025 Limited Run Edition Advent Calendar 24 Mini Spreads

價格：$478

SHOP NOW

Bonne Maman 2025 Limited Run Edition Advent Calendar 24 Mini Spreads

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？