焦點

環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費　環團批欠反思

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo Food

聖誕倒數月曆2025｜20+款抵買食物類Advent Calendar推介！低至$75入手朱古力/茶包/咖啡/果醬

除了美妝護膚類聖誕倒數月曆外，食物類的Advent Calendar同樣受歡迎，即睇Yahoo購物推介：

Yahoo 購物
Yahoo 購物
更新時間
聖誕倒數月曆2025｜20+款抵買食物類Advent Calendar推介！低至$75入手朱古力/茶包/咖啡/果醬
聖誕倒數月曆2025｜20+款抵買食物類Advent Calendar推介！低至$75入手朱古力/茶包/咖啡/果醬

時間過得好快，聖誕節漸近，大家除了要提前物色聖誕禮物送人、同家人朋友食聖誕大餐之外，也不要忘記獎勵下自己成功渡過一年的辛勞。而聖誕倒數月曆就是最佳禮物啦！外國不少網購平台都開始推出聖誕倒數月曆2025（Advent Calendar）Yahoo購物專員為大家搜羅了20多款非常抵買的食物類Advent Calendar，包括有朱古力、茶包、果醬等，當中最平更低至$75就買到朱古力聖誕倒數月曆，讓大家的12月每一日都充滿驚喜。提提大家，SelfridgesAmazon網購的話，普遍約要7至14日先送到香港，現在提早物色禮物就萬無一失啦！

立即查看Slefirdges聖誕倒數月曆頁 立即查看Amazon聖誕倒數月曆頁

廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

入手聖誕倒數月曆小貼士

每個網購平台的運費定價都不同，以下為大家分享聖誕倒數月曆的運費安排。

  • Selfridges每次需要付£30運費（約港幣$297），或者$800買免運費1年

  • Amazon指定貨品買滿美金$49（約港幣$379）即享免運費。

Advent Calendar 2025上架！
Advent Calendar 2025上架！

朱古力類聖誕倒數月曆2025

朱古力的甜蜜滋味最夾聖誕氣氛！嚐一口濃郁朱古力，沉浸在節日幸福的喜悅之中，開心感覺也會加倍！Selfridges平台有數十款朱古力聖誕倒數月曆讓大家慢慢選擇，當中包括各位讀者都非常熟悉的Lindt、Kinder、VENCHI、CHARBONNEL ET WALKER等。小編特別期待的是VENCHI出的兩款Chocolate Advent Calendar，來自意大利製作的香濃朱古力，包裝圖案是佈置成喜慶聖誕的家園，送禮或者跟家人分享都很合適。最抵買推介CADBURY Creamy chocolate advent calendar，只需$85就有足24日驚喜，每日一粒享受絲滑，讓朱古力控大滿足！另外，Selfridges推出的朱古力倒數月曆普遍約$200就買到，買多個送給朋友一齊開心倒數聖誕都不傷銀包！

1. CADBURY Creamy chocolate advent calendar 170g

價錢：$85

SHOP NOW

CADBURY Creamy chocolate advent calendar 170g
CADBURY Creamy chocolate advent calendar 170g

2. CADBURY Dairy Milk Lotus Biscoff Advent Calendar 236g

價錢：$85

SHOP NOW

CADBURY Dairy Milk Lotus Biscoff Advent Calendar 236g
CADBURY Dairy Milk Lotus Biscoff Advent Calendar 236g

3. LINDT Teddy Advent Calendar

價錢：$135

SHOP NOW

LINDT Teddy Advent Calendar
LINDT Teddy Advent Calendar

4. LINDT Dairy Milk advent calendar 340g

價錢：$140

SHOP NOW

LINDT Dairy Milk advent calendar 340g
LINDT Dairy Milk advent calendar 340g

5. LINDT Lindor Assorted Advent Calendar

價錢：$160

SHOP NOW

LINDT Lindor Assorted Advent Calendar
LINDT Lindor Assorted Advent Calendar

6. LINDT Lindor chocolate advent calendar 300g

價錢：$160

SHOP NOW

LINDT Lindor chocolate advent calendar 300g
LINDT Lindor chocolate advent calendar 300g

7. VENCHI Chocolate Advent Calendar 181g

價錢：$160

SHOP NOW

VENCHI Chocolate Advent Calendar 181g
VENCHI Chocolate Advent Calendar 181g

8. Kinder advent calendar 234g

價錢：$190

SHOP NOW

Kinder advent calendar 234g
Kinder advent calendar 234g

9. LINDT Teddy 3D chocolate advent calendar 310g

價錢：$280

SHOP NOW

LINDT Teddy 3D chocolate advent calendar 310g
LINDT Teddy 3D chocolate advent calendar 310g

10. CHARBONNEL ET WALKER Chocolate truffle advent calendar 295g

價錢：$400

SHOP NOW

CHARBONNEL ET WALKER Chocolate truffle advent calendar 295g
CHARBONNEL ET WALKER Chocolate truffle advent calendar 295g

11. VENCHI Chocolate Advent Calendar 310g

價錢：$550

SHOP NOW

VENCHI Chocolate Advent Calendar 310g
VENCHI Chocolate Advent Calendar 310g

飲品類聖誕倒數月曆2025

每日一杯飲料不離手的朋友有福了！聖誕倒數月曆除了糖果、朱古力的選項還有茶包、咖啡、熱朱古力、抹茶等飲品類。嚴選高品質茶葉的英國製茶專家English Tea Shop，今年設計的advent calendar有許多驚喜。紅茶、蘋果茶、肉桂茶、玫瑰花茶、薑茶、檸檬草味茶等會放於任何一個日期格子裡，等著大家來發掘、品嚐各種有機茶葉，開啟每一日的假日氣氛。而且包裝亦都十分精緻，充滿英倫風格，自用送禮都一流啊！喜愛抹茶的讀者可以看看這款Bird & Blend Tea Co.的抹茶聖誕倒數月曆，保證你每一天都可享用純正的抹茶。包裝是清新的嫩綠色，十分適合擺在泡茶的桌面做裝飾。還有來自英國的咖啡品牌Pact Coffee，每一包都是預先磨好的手沖咖啡包，超適合懶人咖啡迷，每日簡單沖上一杯熱騰騰的咖啡，接下來一整天都充滿活力！

12. ENGLISH TEA SHOP Organic tea festive blends advent calendar box of 25

價錢：$110

SHOP NOW

ENGLISH TEA SHOP Organic tea festive blends advent calendar box of 25
ENGLISH TEA SHOP Organic tea festive blends advent calendar box of 25

13. ENGLISH TEA Tea advent calendar 50g

價錢：$180

SHOP NOW

ENGLISH TEA Tea advent calendar 50g
ENGLISH TEA Tea advent calendar 50g

14. ENGLISH TEA Organic tea triangle advent calendar 304g

價錢：$195

SHOP NOW

ENGLISH TEA Organic tea triangle advent calendar 304g
ENGLISH TEA Organic tea triangle advent calendar 304g

15. ENGLISH TEA SHOP Discover advent calendar 50g

價錢：$235

SHOP NOW

ENGLISH TEA SHOP Discover advent calendar 50g
ENGLISH TEA SHOP Discover advent calendar 50g

16. LITTLE'S Coffee Flavoured Nespresso Advent Calendar 132g

價錢：$460

SHOP NOW

LITTLE'S Coffee Flavoured Nespresso Advent Calendar 132g
LITTLE'S Coffee Flavoured Nespresso Advent Calendar 132g

17. PACT COFFEE Pact Coffee advent calendar 873.5g

價錢：$510

SHOP NOW

PACT COFFEE Pact Coffee advent calendar 873.5g
PACT COFFEE Pact Coffee advent calendar 873.5g

18. COCOBA Hot Chocolate advent calendar

價錢：$790

SHOP NOW

COCOBA Hot Chocolate advent calendar
COCOBA Hot Chocolate advent calendar

20. BIRD & BLEND TEA CO. Matcha advent calendar 314g

價錢：$620

SHOP NOW

BIRD &amp; BLEND TEA CO. Matcha advent calendar 314g
BIRD & BLEND TEA CO. Matcha advent calendar 314g

其他食物類聖誕倒數月曆2025

看了以上的朱古力與飲品類Advent Calendar，是不是已經非常心動要下單了！這裡還有更多食物類聖誕倒數月曆介紹，例如每年都令人相當期待的Bonne Maman果醬、素食者也可享用的糖果、酥脆香口的爆谷，每樣食物都有超豪華包裝，擺在桌上也可成為聖誕裝飾。小編很期待JELLY BELLY推出的Harry Potter Advent Calendar，裡面有各種口味的糖豆，不過不知道會不會有怪味糖呢？大家不妨買回去試試看吧！

21. Chupa Chups Advent Calendar

價格：$75

SHOP NOW

Chupa Chups Advent Calendar
Chupa Chups Advent Calendar

22. NERDS Wild About Nerds Advent Calendar

價格：$170

SHOP NOW

NERDS Wild About Nerds Advent Calendar
NERDS Wild About Nerds Advent Calendar

23. TONY'S Countdown advent calendar 225g

價格：$180

SHOP NOW

TONY'S Countdown advent calendar 225g
TONY'S Countdown advent calendar 225g

24. JELLY BELLY Harry Potter Hogwarts This Christmas Advent Calendar 192g

價格：$215

SHOP NOW

JELLY BELLY Harry Potter Hogwarts This Christmas Advent Calendar 192g
JELLY BELLY Harry Potter Hogwarts This Christmas Advent Calendar 192g

25. JOE & SEPH'S Popcorn Advent Calendar 168g

價格：$370

SHOP NOW

JOE &amp; SEPH'S Popcorn Advent Calendar 168g
JOE & SEPH'S Popcorn Advent Calendar 168g

26. Bonne Maman 2025 Limited Run Edition Advent Calendar 24 Mini Spreads

價格：$478

SHOP NOW

Bonne Maman 2025 Limited Run Edition Advent Calendar 24 Mini Spreads
Bonne Maman 2025 Limited Run Edition Advent Calendar 24 Mini Spreads

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

其他人也在看

轟Five Guys「餐廳價錢快餐質素」　鍾培生：食咗交智商稅｜網上熱話(有片)

轟Five Guys「餐廳價錢快餐質素」　鍾培生：食咗交智商稅｜網上熱話(有片)

有「香港電競之父」之稱的富二代鍾培生，近日在個人社交平台上傳影片，批評美國漢堡品牌Five Guys。他直言該店是用「餐廳的價錢，食快餐的質素」，並指食客光顧等同交「智商稅」，有關言論引起網民熱議。

am730 ・ 16 小時前
滙豐據悉罕見地要求旗下恆生清理香港房地產壞賬

滙豐據悉罕見地要求旗下恆生清理香港房地產壞賬

滙豐不同尋常地直接參與推動旗下的恆生銀行出售不良房地產債務組合，凸顯外界越來越擔心香港陷入困境的房地產行業。

Bloomberg ・ 21 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照

霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照

前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型

Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型

Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！

Yahoo Style HK ・ 21 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守　中環金鐘酒店一房難求

颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守　中環金鐘酒店一房難求

超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。

am730 ・ 1 天前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇

方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇

現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。

Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影

馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影

馬德鐘兒子馬在驤（Xiang）繼承爸爸高挑身材，身高接近1米90加上陽光外表，機械工程一級榮譽學士學位畢業，以及從小係游泳健將，曾於多個游界比賽有出眾成績，成為注目星二代，又被指係荀盤。

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」

田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」

鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！

Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉

美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉

美股連續三日下跌，道瓊斯指數跌超過170點，失守46,000點水平，標普500指數和納斯達克指數亦跌0.5%。個別AI相關股仍未止瀉，而大市其他行業表現亦顯得不濟。數據顯示美國經濟仍然堅挺，市場的減息預降温，美元轉強，美國國債息率普遍上升，尤其是短期債息。比特幣急挫，失守11萬美元大關。

Yahoo財經 ・ 2 小時前
袁詠儀赴英伴魔童迎大學生活 素顏出巡被網民野生捕獲：靚了一世

袁詠儀赴英伴魔童迎大學生活 素顏出巡被網民野生捕獲：靚了一世

袁詠儀（靚靚）近日放下演藝工作，飛往英國陪伴現已成年的兒子「魔童」張慕童迎接大學生活，絕對是廿四孝媽媽。

Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手

Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手

這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值

蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值

著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
呂頌賢上月病重一度昏迷危殆 颱風前夕與唐文龍莫家堯敘舊曝光近況

呂頌賢上月病重一度昏迷危殆 颱風前夕與唐文龍莫家堯敘舊曝光近況

超強颱風樺加沙吹襲香港，帶來狂風大驟雨，以及沿岸及低窪地區水浸情況，天文台於今年兩度發出最高級別嘅十號颶風信號，打平1964年紀錄。喺早將日颱風樺加沙未到香港之前，唐文龍、呂頌賢及莫家堯藉打風前夕見面敘舊，唐文龍於社交平台分享照片，並寫道：「香港暴風前夕，和好久不見的朋友兄弟小聚片刻。現在已經回家。大家做好防風準備啊！」瞬間掀起唔少網民集體回憶。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
李嘉誠維港投資旗下夥高露潔　加速AI驅動可持續包裝創新

李嘉誠維港投資旗下夥高露潔　加速AI驅動可持續包裝創新

李嘉誠私人投資旗艦「維港投資」有份投資的加拿大氣候科技公司erthos，近日宣布與跨國企業高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive)建立策略合作夥伴關係，透過其人工智慧材料研發平台ZYA™，加速可持續包裝創新。

am730 ・ 15 小時前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情

是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情

蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。

鉅亨網 ・ 1 天前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米

樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米

樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。

Yahoo 地產 ・ 2 天前
金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人

金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人

由麥浚龍執導的電影《風林火山》終於上映有期，觀眾們除了因為已久候而期待，也許不少人期待的原因，是久違了說廣東話的金城武。雖然廣東話並非他的母語，但在過往不少香港經典作品中，金城武都敬業地說廣東話。久未參與港產片，單看預告片，金城武的廣東話好像有流利了一點？

Yahoo Style HK ・ 1 天前
歐洲買家轉軚 寧揀中國車唔揀美國車

歐洲買家轉軚 寧揀中國車唔揀美國車

研究公司Escalent在其《中國汽車品牌影響力》研究中發現，歐洲消費者在買車時出現的若干趨勢。研究顯示，47%的買家會考慮中國汽車，而只有44%會考慮美國汽車。2024年，這兩項數字剛好相反，當時31%考慮中國汽車，51%考慮美國汽車。

Yahoo財經 ・ 17 小時前
打風市民塞爆麥當勞買外賣 職員做唔停仍被辱罵 網友睇唔過眼籲M記做呢樣嘢保護職員？

打風市民塞爆麥當勞買外賣 職員做唔停仍被辱罵 網友睇唔過眼籲M記做呢樣嘢保護職員？

最近有網民於社交媒體貼出影片，分享超強颱風樺加沙襲港期間的麥當勞外賣亂象，樓主提到當日因打風，大量市民購買麥當勞外賣，因而需等足一小時才取餐。帖中指一位顧客因手機App取消訂單失敗，需到分店取餐，但因等候過久而情緒失控，當眾辱罵職員，甚至問候其家人，期間職員一直道歉並提出退款仍不果。樓主希望以影片保護該員工，以防其因無理投訴遭受不公對待。帖文一出，網友熱議紛紛，大多數人均批評顧客無理取鬧，同情前線職員辛酸，更呼籲麥當勞改善App問題，保護員工免受無辜辱罵！立即睇下文了解詳情啦！

Yahoo Food ・ 21 小時前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！

英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！

英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久

鉅亨網 ・ 1 天前