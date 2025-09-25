Jimmy Kimmel 節目復播 分析：觸發退訂抗議
聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！Diptyque/Jo Malone/Charlotte Tilbury搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
大家準備好入手聖誕倒數月曆2025了嗎？這篇文章率先為大家公佈最新詳情！即看內文：
聖誕節2025逐漸來臨，不少品牌都已經在推出聖誕倒數月曆Advent Calendar！聖誕禮物重點之一的「聖誕倒數月曆2025」有不同種類，包括香水、護膚品、化妝品等，就讓Yahoo網購專員率先為大家整合最具話題的Advent Calendar 2025，這裡更會定時更新優惠及情報，大家記得Book Mark文章，仔細研究下，等到合適時機預訂心水聖誕禮物也不遲！
聖誕倒數月曆2025快速連結
Selfridges：總覽按此｜Selfridges｜Benefit｜Penhaligons｜Sisley
Charlotte Tilbury：按此
Diptyque：按此
MAC：即將推出
LANCOME：即將推出
YSL：即將推出
Dior：即將推出
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
聖誕倒數月曆1. Harrods
每年都特別搶手的英國Harrods聖誕倒數月曆，今年推出3款Advent Calendars，分為25日與12日。25日的聖誕倒數月曆裡面有齊32件產品，入面更藏有14件貨裝產品，讓大家相當驚喜！除了有基本身體護理用品，也有熱賣美妝品，如Laura Mercier Mascara、Bobbi Brown Eye Shadow Stick、Hourglass Veil Translucent Setting Powder等。而另外兩款都是12日的聖誕倒數月曆，一款以香水為主，另一款是頭髮與身體護理用品。目前只剩下頭髮與身體護理用品可以入手，香水款要耐心等補貨，如果不想錯失機會，建議大家先入手Hair & Body Advent Calendar，禮物陣容豪華，包括Chāmpo Pitta、Ouai、Sol de Janeiro等熱門身體與頭髮品牌，只需$905即可入手，這款也相當抵買呢！
日期：已上架
件數：香氛禮盒：12件；頭髮和身體護理禮盒：12件；美妝禮盒：32件
價錢：英國價錢：香氛禮盒：（SOLD OUT）；頭髮和身體護理禮盒：$905；美妝禮盒：$2,300
The Harrods Beauty Advent Calendar 2025
價格：$2,300
The Harrods 12 Days of Hair & Body Advent Calendar 2025
價格：$905
聖誕倒數月曆2. Benefit
今年Benefit聖誕倒數月曆非常吸引！以充滿魔幻感的扭計骰為靈感，帶來24款小禮物，保證大家日日有驚喜！禮物總值是£266.59（約HK$2,796），入手價只要HK$1,260，相當於45折入手人氣化妝品，包括一直暢銷的嫩粉色胭脂、持久定妝噴霧、毛孔細緻霜及可以捲出完美睫毛的睫毛膏等，Benefit粉絲們絕對不能錯過這個大手入貨的好機會！
日期：已上架
件數：24
價錢：$1,260
Glam Cube 24-Day Christmas Beauty Advent Calendar
特價：$1,260｜
價值：$2,796
聖誕倒數月曆3. Penhaligon's
香氛控們請留意！今年Penhaligon's以復古聖誕風格來設計聖誕倒數月曆，每一層的禮物抽屜都印上傳統聖誕節日要穿的Ugly Sweaters圖案，充滿冬日節日氛圍。24格小禮物包括了香水、香氛蠟燭、香皂、沐浴露及護手霜，當中的Luna eau de toilette月亮女神淡香水、Halfeti Eau de Parfum黑玫瑰香香水是貨裝，同時也有超過10款的品牌香水迷你裝，適合想嘗試用Penhaligon's香水，又不知從何入手的香氛控！相信開完整個倒數月曆，定能找到你自己的命定香味。讓大家的12月，每一天都被香味療癒！
日期：已上架
件數：24
價錢：$4,000
PENHALIGONS Christmas Holiday 2025 Advent Calendar
價格：$3,800
聖誕倒數月曆4. Charlotte Tilbury
每年未到聖誕，只是出預告就令美妝迷很期待的Charlotte Tilbury，今年的聖誕倒數月曆已經公布！現在官網預告，去年的酒紅色包裝已經相當吸引，沒想到今年直接將紅色愛心變成美妝寶盒來迷倒一眾Charlotte Tilbury粉絲！12件小禮物的內容，有5款Full-Size產品，包括唇線筆、潤唇膏、睫毛膏、眉筆，以及皇牌光影筆，總禮物價值為$2,790，只需$1,900就可帶回家，大家趁官網未SOLD OUT前，快點入手啦！
日期：已上架
件數：12
價錢：$1,900
CHARLOTTE'S BEAUTY TREASURE CHEST 12 DOOR BEAUTY ADVENT CALENDAR
特價：$1,900｜
價值：$2,790
聖誕倒數月曆5. Diptyque Advent Calendar
在香水與香氛系列的聖誕倒數月曆當中，擁有超高人氣的Diptyque也推出了Advent Calendar，詳情還未在官網公布，但卻有圖片流出！以聖誕樹為包裝設計，充滿了濃厚的聖誕風情，用來送禮及自用都相當開心。小編大膽猜測小禮物中可能會有冷杉與雪松的木質香調，正好適合暖暖冬日氛圍，相信是令一眾Diptyque相當期待的聖誕禮物！
日期：未上架
件數：未知
價錢：未知
Diptyque Advent Calendar
聖誕倒數月曆6. ASOS Advent Calendar
每年都被秒掃的ASOS Advent Calendar，其網購平台每年都會推出自家聖誕倒數月曆。今年25件禮物只需$1,089就買到，價錢經濟又實惠，當中包括有SOL DE JANEIRO的兩款身體乳液、ELEMIS超能量滋養睡眠晚霜、帶有細閃光澤的NUXE多用途潤膚油、L'Occitane櫻花護手霜等。總數26件美妝護膚產品，當中有15件都是貨裝，以$1,089的價錢來說，十分抵玩！
日期：已上架
件數：26
價錢：$1,089
ASOS Face + Body Advent Calendar 2025
2特價：$1,089｜
價值：$4,226
聖誕倒數月曆7. Jo Malone Advent Calendar
今年2025年的Jo Malone聖誕倒數日曆帶來了象徵著歡樂的節日限定香氛，復古繽紛的華麗包裝裡藏著25款迷你古龍水、香氛蠟燭以及身體護理用品等驚喜小物，當中還有適合秋冬用的苦橙古龍水。這份節日小驚喜，讓大家從12月1日開始，每天都能拆開一份充滿節日氛圍的驚喜。
日期：已上架
件數：25
價錢：$3,300
Jo Malone 25-Day Advent Calendar
價錢：$3,300
聖誕倒數月曆8. Elemis Advent Calendar
來自英國的頂級保養品牌Elemis也有推出聖誕倒數月曆禮盒！25天的小驚喜裡面藏有貨裝的骨膠原海洋面霜，還有皇牌骨膠原系列、療癒香氣的大溪地雞蛋花系列和煥膚亮肌系列的護膚品，內容物價值£1,229（即約HK$12,876），現在入手只需HK$4,050，勁減HK$8,826，超級抵買！
日期：已上架
件數：25
價錢：$4,050
Elemis x Harrods 25 Days of Pro-Collagen Skin Wonders Beauty Advent Calendar
特價：$4,050｜
價值：$12,876
聖誕倒數月曆9. SELFRIDGES Beauty Advent Calendar
不少網購網站都會推出自家Advent Calendar，當中英國Selfridges的自家聖誕倒數月曆每年都很搶手。今年的禮物套裝有25件單品！當中單品都是各品牌的皇牌產品，如Laneige睡眠唇膜、Jo Malone香水、Augustinus Bader眼霜、Huda Beauty唇油等。禮物價值£1136即HK$11,902，現在只需HK$2,300！每件都真的很搶手，Save下網站準備出擊。
日期：已上架
件數：25
價錢：$2,350
SELFRIDGES Beauty Advent Calendar
特價：$2,300｜
價值：$11,902
聖誕倒數月曆10. Clarins Advent Calendar
跟往年一樣，Clarins推出12日及24日的聖誕倒數月曆，當中較多人買的24日倒數月曆中，有長期熱賣的護唇油、保濕爽膚露、磨砂膏等皮膚護理產品，當然還有一系列Clarins彩妝產品。而12日倒數月曆，最吸晴是受到不少好評的柔潤身體乳，富含濃縮乳木果油，最適合香港秋冬乾燥天！
24日聖誕倒數月曆全部小禮物價值£282（約HK$2,955），現在只需HK$1,450就可以買到，相等於半價就買到，CP值極高！Clarins亦有推出12日版本，價錢比24日更平差不多一半，主要以護膚品為主，價值£167（約HK$1,627），現在只需HK$870就買到，CP值跟24日倒數月曆有得揮，值得考慮！
日期：已上架
件數：24/12
價錢：$1,450/$870
Clarins 24 days Advent Calendar
價格：$1,450
Clarins 12 days Advent Calendar
價格：$870
