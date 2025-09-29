焦點

男子火鍋放題打包食材被職員踢爆

Yahoo Style HK

聖誕倒數月曆2025｜10+款玩具Advent Calendar合集！最平$156入手Harry Potter、Frozen、Rubber Ducks

整合10多款2025年必買玩具聖誕倒數月曆合集，有Harry Potter、Frozen、Rubber Ducks等，即睇Yahoo購物推介：

聖誕倒數月曆2025｜10+款玩具Advent Calendar合集！最平$156入手Harry Potter、Frozen、Rubber Ducks
聖誕倒數月曆2025｜10+款玩具Advent Calendar合集！最平$156入手Harry Potter、Frozen、Rubber Ducks

每年聖誕節，聖誕倒數月曆（Advent Calendar）都是大家爭相搶購的聖誕禮物目標之一，最吸引當然是倒數月曆，定價通常較相宜，入手一次就能擁有品牌的12至24件小禮物，CP價極高！過往的聖誕倒數月曆通常剛上架就被人搶購一空，受歡迎程度爆燈。除了一眾美妝食物品牌，其實玩具版的2025年聖誕倒數月曆Advent Calendar亦開始陸續推出，像LEGO今年就有Harry Potter、Disney’s Frozen、Star Wars等主題倒數月曆，Funko Pop! 亦大推型格Marvel公仔倒數月曆等。就讓Yahoo購物專員來為大家推介今年必買玩具聖誕倒數月曆，大部分都$500內就能入手，價位合理又高質，作為粉絲又點忍到手呀！

立即查看Selfridges玩具聖誕倒數月曆 立即查看Amazon玩具聖誕倒數月曆

LEGO聖誕倒數月曆2025 收集整套電影角色

每年玩具類最受歡迎的聖誕倒數月曆，LEGO一定榜上有名！今年就繼續有Harry Potter、Star Wars主題的Advent Calendar，還新增了女生也超級喜歡的Disney’s Frozen以及Friends。聖誕來臨前，每天打開一個小格子，收集一個迷你擺件或得到一個角色，就能在聖誕節前完成一個電影小場景，充滿驚喜感。價位不用$300就可以擁有，確是吸引。

1. LEGO® Friends Advent Calendar 2025 Building Set

價錢：$190

SHOP NOW

LEGO® Friends Advent Calendar 2025 Building Set
LEGO® Friends Advent Calendar 2025 Building Set

2. LEGO® Disney’s Frozen Advent Calendar 2025

價錢：$280

SHOP NOW

LEGO® Disney’s Frozen Advent Calendar 2025
LEGO® Disney’s Frozen Advent Calendar 2025

3. LEGO® Harry Potter™ Advent Calendar 2025

價錢：$280

SHOP NOW

LEGO® Harry Potter™ Advent Calendar 2025
LEGO® Harry Potter™ Advent Calendar 2025

4. LEGO® Star Wars™ Advent Calendar 2025

價錢：$280

SHOP NOW

LEGO® Star Wars™ Advent Calendar 2025
LEGO® Star Wars™ Advent Calendar 2025

Funko Pop! 聖誕倒數月曆2025 完成一顆聖誕樹

潮人最愛的Funko Pop!，以Q版大頭設計公仔而聞名，粉絲們每年都必定要收集喜愛角色的聖誕倒數月曆，今年沒有理由不收集吧？今年每款聖誕倒數月曆都有24格，Marvel、史迪仔款式收集成功可以變成一顆聖誕樹，而Disney Princess的款式就可以變成一個城堡。而且設計的角色全都充滿童話和節日氣息，適合全家一起打開每一格。

5. Bitty Pop! Lilo and Stitch Advent Calendar

價錢：$235

SHOP NOW

Bitty Pop! Lilo and Stitch Advent Calendar
Bitty Pop! Lilo and Stitch Advent Calendar

6. Bitty Pop! Marvel Comics Advent Calendar

價錢：$235

SHOP NOW

Bitty Pop! Marvel Comics Advent Calendar
Bitty Pop! Marvel Comics Advent Calendar

7. Bitty Pop! Disney Princess Advent Calendar

價錢：$235

SHOP NOW

Bitty Pop! Disney Princess Advent Calendar
Bitty Pop! Disney Princess Advent Calendar

SQUISHMALLOWS聖誕倒數月曆2025 可愛療癒絨毛公仔

SQUISHMALLOWS的聖誕倒數月曆有兩款，一款是圓轆轆的硬膠公仔，另一款主打柔軟和可愛的絨毛公仔，打開格子，每天隨機獲得一個迷你版的Squishmallows。禮盒內含24個玩具，主題圍繞聖誕節，例如聖誕老人、馴鹿、雪人、企鵝、禮物盒等造型的可愛角色。絨毛公仔觸感極佳，壓力大時還可以捏一捏，超級療癒。適合所有所有喜歡公仔的人，特別是小孩和擁有少女心的朋友。這個聖誕大家不妨就送上這個圓轆轆的公仔聖誕倒數月曆吧！

8. Squishalongs Holiday Toy Advent Calendar

價錢：$235

SHOP NOW

Squishalongs Holiday Toy Advent Calendar
Squishalongs Holiday Toy Advent Calendar

9. Squishalongs Micromallow Soft Toy Advent Calendar

價錢：$610

SHOP NOW

Squishalongs Micromallow Soft Toy Advent Calendar
Squishalongs Micromallow Soft Toy Advent Calendar

除了上述Selfridges入手的聖誕倒數月曆，其實Amazon也是尋寶之地，有聖誕樹的倒數日曆，每天拆開一個配件，到聖誕節就可以拼成一顆聖誕樹，而且附贈LED燈串，圍繞著聖誕樹發光，設計得相當精緻！黃色小鴨角色的倒數日曆也有，每隻都換上聖誕特色服飾，超級可愛，兩百有找就能帶回家，也是個玩具Advent Calendar好選擇。

10. 2025 Advent Calendar Christmas Rubber Ducks

價錢：$155.5

SHOP NOW

2025 Advent Calendar Christmas Rubber Ducks
2025 Advent Calendar Christmas Rubber Ducks

11. Advent Calendar 2025 Christmas Tree Paradise Building Toy Set with LED Light

價錢：$260

SHOP NOW

Advent Calendar 2025 Christmas Tree Paradise Building Toy Set with LED Light
Advent Calendar 2025 Christmas Tree Paradise Building Toy Set with LED Light

12. Princess Advent Calendar 2025 Girls

價錢：$260

SHOP NOW

Princess Advent Calendar 2025 Girls
Princess Advent Calendar 2025 Girls

