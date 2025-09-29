Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕倒數月曆2025｜10+款玩具Advent Calendar合集！最平$156入手Harry Potter、Frozen、Rubber Ducks

每年聖誕節，聖誕倒數月曆（Advent Calendar）都是大家爭相搶購的聖誕禮物目標之一，最吸引當然是倒數月曆，定價通常較相宜，入手一次就能擁有品牌的12至24件小禮物，CP價極高！過往的聖誕倒數月曆通常剛上架就被人搶購一空，受歡迎程度爆燈。除了一眾美妝和食物品牌，其實玩具版的2025年聖誕倒數月曆Advent Calendar亦開始陸續推出，像LEGO今年就有Harry Potter、Disney’s Frozen、Star Wars等主題倒數月曆，Funko Pop! 亦大推型格Marvel公仔倒數月曆等。就讓Yahoo購物專員來為大家推介今年必買玩具聖誕倒數月曆，大部分都$500內就能入手，價位合理又高質，作為粉絲又點忍到手呀！

立即查看Selfridges玩具聖誕倒數月曆 立即查看Amazon玩具聖誕倒數月曆

LEGO聖誕倒數月曆2025 收集整套電影角色

每年玩具類最受歡迎的聖誕倒數月曆，LEGO一定榜上有名！今年就繼續有Harry Potter、Star Wars主題的Advent Calendar，還新增了女生也超級喜歡的Disney’s Frozen以及Friends。聖誕來臨前，每天打開一個小格子，收集一個迷你擺件或得到一個角色，就能在聖誕節前完成一個電影小場景，充滿驚喜感。價位不用$300就可以擁有，確是吸引。

1. LEGO® Friends Advent Calendar 2025 Building Set

價錢：$190

SHOP NOW

LEGO® Friends Advent Calendar 2025 Building Set

2. LEGO® Disney’s Frozen Advent Calendar 2025

價錢：$280

SHOP NOW

LEGO® Disney’s Frozen Advent Calendar 2025

3. LEGO® Harry Potter™ Advent Calendar 2025

價錢：$280

SHOP NOW

LEGO® Harry Potter™ Advent Calendar 2025

4. LEGO® Star Wars™ Advent Calendar 2025

價錢：$280

SHOP NOW

LEGO® Star Wars™ Advent Calendar 2025

Funko Pop! 聖誕倒數月曆2025 完成一顆聖誕樹

潮人最愛的Funko Pop!，以Q版大頭設計公仔而聞名，粉絲們每年都必定要收集喜愛角色的聖誕倒數月曆，今年沒有理由不收集吧？今年每款聖誕倒數月曆都有24格，Marvel、史迪仔款式收集成功可以變成一顆聖誕樹，而Disney Princess的款式就可以變成一個城堡。而且設計的角色全都充滿童話和節日氣息，適合全家一起打開每一格。

5. Bitty Pop! Lilo and Stitch Advent Calendar

價錢：$235

SHOP NOW

Bitty Pop! Lilo and Stitch Advent Calendar

6. Bitty Pop! Marvel Comics Advent Calendar

價錢：$235

SHOP NOW

Bitty Pop! Marvel Comics Advent Calendar

7. Bitty Pop! Disney Princess Advent Calendar

價錢：$235

SHOP NOW

Bitty Pop! Disney Princess Advent Calendar

SQUISHMALLOWS聖誕倒數月曆2025 可愛療癒絨毛公仔

SQUISHMALLOWS的聖誕倒數月曆有兩款，一款是圓轆轆的硬膠公仔，另一款主打柔軟和可愛的絨毛公仔，打開格子，每天隨機獲得一個迷你版的Squishmallows。禮盒內含24個玩具，主題圍繞聖誕節，例如聖誕老人、馴鹿、雪人、企鵝、禮物盒等造型的可愛角色。絨毛公仔觸感極佳，壓力大時還可以捏一捏，超級療癒。適合所有所有喜歡公仔的人，特別是小孩和擁有少女心的朋友。這個聖誕大家不妨就送上這個圓轆轆的公仔聖誕倒數月曆吧！

8. Squishalongs Holiday Toy Advent Calendar

價錢：$235

SHOP NOW

Squishalongs Holiday Toy Advent Calendar

9. Squishalongs Micromallow Soft Toy Advent Calendar

價錢：$610

SHOP NOW

Squishalongs Micromallow Soft Toy Advent Calendar

除了上述Selfridges入手的聖誕倒數月曆，其實Amazon也是尋寶之地，有聖誕樹的倒數日曆，每天拆開一個配件，到聖誕節就可以拼成一顆聖誕樹，而且附贈LED燈串，圍繞著聖誕樹發光，設計得相當精緻！黃色小鴨角色的倒數日曆也有，每隻都換上聖誕特色服飾，超級可愛，兩百有找就能帶回家，也是個玩具Advent Calendar好選擇。

10. 2025 Advent Calendar Christmas Rubber Ducks

價錢：$155.5

SHOP NOW

2025 Advent Calendar Christmas Rubber Ducks

11. Advent Calendar 2025 Christmas Tree Paradise Building Toy Set with LED Light

價錢：$260

SHOP NOW

Advent Calendar 2025 Christmas Tree Paradise Building Toy Set with LED Light

12. Princess Advent Calendar 2025 Girls

價錢：$260

SHOP NOW

Princess Advent Calendar 2025 Girls

