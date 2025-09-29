男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
聖誕倒數月曆2025｜10+款玩具Advent Calendar合集！最平$156入手Harry Potter、Frozen、Rubber Ducks
整合10多款2025年必買玩具聖誕倒數月曆合集，有Harry Potter、Frozen、Rubber Ducks等，即睇Yahoo購物推介：
每年聖誕節，聖誕倒數月曆（Advent Calendar）都是大家爭相搶購的聖誕禮物目標之一，最吸引當然是倒數月曆，定價通常較相宜，入手一次就能擁有品牌的12至24件小禮物，CP價極高！過往的聖誕倒數月曆通常剛上架就被人搶購一空，受歡迎程度爆燈。除了一眾美妝和食物品牌，其實玩具版的2025年聖誕倒數月曆Advent Calendar亦開始陸續推出，像LEGO今年就有Harry Potter、Disney’s Frozen、Star Wars等主題倒數月曆，Funko Pop! 亦大推型格Marvel公仔倒數月曆等。就讓Yahoo購物專員來為大家推介今年必買玩具聖誕倒數月曆，大部分都$500內就能入手，價位合理又高質，作為粉絲又點忍到手呀！
立即查看Selfridges玩具聖誕倒數月曆 立即查看Amazon玩具聖誕倒數月曆
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
LEGO聖誕倒數月曆2025 收集整套電影角色
每年玩具類最受歡迎的聖誕倒數月曆，LEGO一定榜上有名！今年就繼續有Harry Potter、Star Wars主題的Advent Calendar，還新增了女生也超級喜歡的Disney’s Frozen以及Friends。聖誕來臨前，每天打開一個小格子，收集一個迷你擺件或得到一個角色，就能在聖誕節前完成一個電影小場景，充滿驚喜感。價位不用$300就可以擁有，確是吸引。
1. LEGO® Friends Advent Calendar 2025 Building Set
價錢：$190
2. LEGO® Disney’s Frozen Advent Calendar 2025
價錢：$280
3. LEGO® Harry Potter™ Advent Calendar 2025
價錢：$280
4. LEGO® Star Wars™ Advent Calendar 2025
價錢：$280
Funko Pop! 聖誕倒數月曆2025 完成一顆聖誕樹
潮人最愛的Funko Pop!，以Q版大頭設計公仔而聞名，粉絲們每年都必定要收集喜愛角色的聖誕倒數月曆，今年沒有理由不收集吧？今年每款聖誕倒數月曆都有24格，Marvel、史迪仔款式收集成功可以變成一顆聖誕樹，而Disney Princess的款式就可以變成一個城堡。而且設計的角色全都充滿童話和節日氣息，適合全家一起打開每一格。
5. Bitty Pop! Lilo and Stitch Advent Calendar
價錢：$235
6. Bitty Pop! Marvel Comics Advent Calendar
價錢：$235
7. Bitty Pop! Disney Princess Advent Calendar
價錢：$235
SQUISHMALLOWS聖誕倒數月曆2025 可愛療癒絨毛公仔
SQUISHMALLOWS的聖誕倒數月曆有兩款，一款是圓轆轆的硬膠公仔，另一款主打柔軟和可愛的絨毛公仔，打開格子，每天隨機獲得一個迷你版的Squishmallows。禮盒內含24個玩具，主題圍繞聖誕節，例如聖誕老人、馴鹿、雪人、企鵝、禮物盒等造型的可愛角色。絨毛公仔觸感極佳，壓力大時還可以捏一捏，超級療癒。適合所有所有喜歡公仔的人，特別是小孩和擁有少女心的朋友。這個聖誕大家不妨就送上這個圓轆轆的公仔聖誕倒數月曆吧！
8. Squishalongs Holiday Toy Advent Calendar
價錢：$235
9. Squishalongs Micromallow Soft Toy Advent Calendar
價錢：$610
除了上述Selfridges入手的聖誕倒數月曆，其實Amazon也是尋寶之地，有聖誕樹的倒數日曆，每天拆開一個配件，到聖誕節就可以拼成一顆聖誕樹，而且附贈LED燈串，圍繞著聖誕樹發光，設計得相當精緻！黃色小鴨角色的倒數日曆也有，每隻都換上聖誕特色服飾，超級可愛，兩百有找就能帶回家，也是個玩具Advent Calendar好選擇。
10. 2025 Advent Calendar Christmas Rubber Ducks
價錢：$155.5
11. Advent Calendar 2025 Christmas Tree Paradise Building Toy Set with LED Light
價錢：$260
12. Princess Advent Calendar 2025 Girls
價錢：$260
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！Diptyque/Jo Malone/Charlotte Tilbury搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
更多聖誕禮物：
聖誕倒數月曆2025｜24折買ASOS Advent Calendar！$1,089入手26件美妝護膚產品：Charlotte Tilbury光影筆、ELEMIS睡眠晚霜
聖誕倒數月曆2025｜超前部署！58折入手，香港輕奢珠寶品牌MONI HK Jewellery限量版Glitter Party禮盒
其他人也在看
【百佳】每口佳團圓 買7支舒適達牙膏送總值$390.7禮品（即日起至02/10）
百佳精選中秋過節產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有金象牌頂上茉莉香米8公斤裝 $94.9/包，買李錦記罐頭鮑魚產品(280克或以上)滿$98即送總值$36.7禮品，買7支舒適達修復保護/ 抗敏護齦/ 速效抗敏/ 全方位保護100克單支裝牙膏即送總值$390.7禮品，買啤酒滿$120送IF椰青水350毫升4支裝，買2件樂事薯條/ 樂事X百佳/ 多樂脆X百佳/ Cheetos/ Ruffles零食送1支維他無糖冷泡茶飲品860毫升，買卡樂B零食產品滿$50送卡樂B宅卡B BBQ味薯條85克！YAHOO著數 ・ 1 天前
最後一天優惠合集！KFC 3件雞配中汽水$35、多款運動/時尚服飾品牌特賣低至1折（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 3 天前
【華御結】皇牌御結日 5款人氣御結口味$12（29/09-30/09）
華御結進行皇牌御結日$12御結優惠，五款人氣御結口味將會輪流以$12登場！YAHOO著數 ・ 21 小時前
愛狗VS怕狗｜教你查閱大廈是否寵物友善
新一期《施政報告》宣布放寬《食物業規例》，推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標籤，標示顧客可攜帶狗隻進入，結束實施逾30年的「食肆限狗令」。消息一出，立即在社交媒體掀起「愛狗」人士與「怕狗」人士的爭論。食肆、公園以至住宅樓宇應否容許狗隻進入、狗隻會否引致衛生和噪音問題、個別狗主有欠缺公德心等問題，都成為市民關注的焦點。28Hse.com ・ 2 天前
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 23 小時前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
機器人專家警告：人型機器人根本「長錯樣子」 泡沫注定破裂
著名機器人專家羅德尼 · 布魯克斯（Rodney Brooks）對正在向人形機器人新創公司投入數十億資金的投資人發出警告：你們在浪費錢。鉅亨網 ・ 3 小時前
中國8月工業企業利潤大幅成長 扭轉此前數月的下跌局面
中國工業企業利潤大幅成長，扭轉了數月的下滑表現，表明政府為解決產能過剩和過度競爭而採取的行動正在奏效。Bloomberg ・ 1 天前
阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血
阿根廷近日陷入劇烈金融震盪，剛推行「休克療法」的總統米萊正面臨執政以來最嚴峻考驗。自 9 月 22 日起，披索匯率連 3 日斷崖式下跌，阿根廷央行被迫動用有限外匯存底，3 天狂拋 11 億美元回購披索救市，卻難阻市場恐慌。若匯率崩盤持續，阿根廷外匯存底恐迅速耗盡，國家恐將再度瀕臨破產邊緣。鉅亨網 ・ 21 小時前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」 禁用3類違法藝人
內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
關智斌啟德騷發生意外 引體上升失手撻落台
歌手關智斌（Kenny）於啟德體藝館舉行兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，今晚舉行尾場，歌手謝霆鋒、內地歌手胡彥斌、何佩瑜、李靖筠、洪卓立，女團VIVA，曾樂彤、郭思、劉若寶、艾妮及昔日SUN BOYZ隊友麥子豪等捧場。頭場玩到出神入化的街頭健身架，挑戰人體力學，今晚挑戰時卻不慎失手，Kenny整個人撻落台，不過Kenny反應好快，立即起身亦無受傷，若無其事與Dancers繼續跳，但無再上架。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
雷軍：小米17 Pro Max 銷量佔比逾50%
小米(1810.HK)對標蘋果 iPhone 17 的小米17系列旗艦機型開賣,董事長兼 CEO 雷軍在微博發文指,小米17 Pro Max 單款機型打破了今年國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄,在小米17系列中銷量佔比超過50%。infocast ・ 1 天前
舒淇執導首作釜山影展奪最佳導演獎 甜謝馮德倫包容：「娶了一個不常在家的女人！」
舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，於第30屆釜山國際影展新增競賽單元中榮獲「最佳導演獎」。舒淇上台領獎時難掩緊張情緒，在感謝恩師侯孝賢的啟蒙時更感動落淚，並以幽默真摯之言感謝丈夫馮德倫的支持，成為全場感人瞬間。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
積金易平台進入最後階段 積金局強調：用戶資料皆儲存香港境內伺服器
「積金易」平台的上台安排9月開始進入最後階段，第十個受託人會在下星期五（10月3日）上台，而最後兩個受託人將分別在今年11月及12月陸續加入「積金易」。兩個強積金行業計劃亦會在今年內完成系統開發，積金局會在適時公布上台時間，屆時將實現強積金全面數碼化。 積金局主席劉麥嘉軒今天(9月28日)發表網誌，表示，「積金易am730 ・ 16 小時前
荔景 浩景臺｜半山「夾屋」 兩房特色戶呎價1萬元
位於荔景半的浩景臺，是伙數最多的「夾屋」，有1456伙。它在1998年落成入伙，樓齡約27年。相對其他「夾屋」，附近沒有甚麼配套，樓下只有一間便利店，但交投卻是最旺的三個屋苑之一。28Hse.com ・ 1 天前
【UNIQLO】20周年慶首彈 第一周人氣新品首次優惠（即日起至09/10）
Uniqlo20周年慶第一周優惠帶嚟今年最 Hit 時尚好物嘅首次限定優惠，包括拉鏈短身外套 、JWA直腳牛仔褲，仲有更多stylish 單品同步優惠中！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
爆一爆｜經得起風浪 先好買呢個無敵海景盤（Louise）
樺加沙襲港，由信和（0083.HK）和郭炳湘家族的帝國集團（佔40%)持有的富麗敦酒店遭殃。一場風暴揭示臨海無敵海景之物業，原來有咁大風險。Yahoo財經專欄 ・ 18 小時前
王衛個人掏1.2億元人民幣 向順豐長期服務員工發紅包
順豐控股(6936.HK)創辦人王衛又自掏腰包,給順豐員工大手筆發紅包。infocast ・ 1 天前
操盤手札記│芯片之爭 中美奇招鬥奇招（割柑人）
半導體產業正在迎來由AI驅動嘅變革，係中美科技戰嘅核心戰場，芯戰實為AI軍備競賽！上周港股亦見科技股領軍，阿里巴巴更擔大旗，巴巴喺一連三日嘅雲棲大會亮出AI發展藍圖，恒生指數恍如巴巴指數，恒指上周唯一嗰支大陽燭，正係雲棲大會開幕嗰日出現Yahoo財經專欄 ・ 1 小時前
賴慰玲長子盡得媽媽優良遺傳充滿演藝細胞 「少年關智斌」Marat為Kenny演唱會表演者
歌手關智斌（Kenny）一連兩晚在啟德體藝館舉行《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，除了Kenny在舞台上送上精彩的演出外...Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前