貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事
聖誕倒數月曆2025｜超前部署！58折入手，香港輕奢珠寶品牌MONI HK Jewellery限量版Glitter Party禮盒
距離聖誕節還有三個月左右，已經有品牌在推出聖誕倒數月曆禮盒！除了外國美妝品牌會推出之外，近年都多了很多品牌會湊上熱潮，其中來自本地的輕奢珠寶品牌MONI HK Jewellery就推出限量版Glitter Party聖誕倒數月曆禮盒，以低過6折價位入手閃令令首飾，來看看這次的聖誕倒數月曆禮盒吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
香港輕奢珠寶品牌MONI HK Jewellery由Iris Yip於2015年創辦，是提供精湛工藝首飾的時尚輕奢品牌。其話題的Dancing Stone系列，自推出以來已賣出超過萬件。今年品牌就趁聖誕節，推出限量版Glitter Party禮盒，裡面有7款精選珠寶及限定禮品，以近6折的價位，$2,999就可以購入價值$5,200的首飾。
平時一款18K金包純銀首飾都起碼要千元，現在以此價位就可以入手特別的輕奢首飾，用來做聖誕禮物也不是太過分的價錢，又可以得體的包裝，確是可以考慮！
「Glitter Party」聖誕倒數月曆禮盒內容包括：
1號寶箱：聖誕新款 Amour Dancing Stone 頸鏈1條（獨特雙色）
2號寶箱：聖誕新款 Teddy Dancing Stone 頸鏈1條（銀色）
3號寶箱：聖誕新款 Ribbonet 耳環1對（玫瑰金色）
4號寶箱：MONI 隨機驚喜首飾1件，為節日增添意想不到的驚喜。
5號寶箱：「Glitter Party」絲絨首飾盒1個（奶白色）
6號寶箱：MONI 隨機驚喜首飾1件，為節日增添意想不到的驚喜。
7號寶箱：聖誕限定絲絨星願流沙首飾盒1個（星火紅 / 暮星紫 / 夜空藍，顔色隨機）
「Glitter Party」產品詳情：
價格：港幣 $2,999（總值超過港幣 $5,200 的產品）
日期：2025 年 10 月 8 日起接受預訂
出貨日期：2025 年 11 月 6 日起陸續寄出
訂購渠道：MONI HK Jewellery 官方網站、佐敦陳列室（需預約）或 WhatsApp +852 6800 6728
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！Diptyque/Jo Malone/Charlotte Tilbury搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
聖誕禮物：
聖誕倒數月曆2025｜24折買ASOS Advent Calendar！$1,089入手26件美妝護膚產品：Charlotte Tilbury光影筆、ELEMIS睡眠晚霜
其他人也在看
大閘蟹放題2025｜陶源酒家大閘蟹放題第四位$111！人均$397起食足兩小時 再送蟹粉瀑布配上海麵、蟹粉獅子頭
踏入初秋，絕對是瘋狂食大閘蟹的季節，大家當然要好好把握機會，有大食大，有幾多食幾多！近日陶源酒家就推出大閘蟹放題第四位$111優惠，人均只需$397.25就可以食足兩小時，除最基本的清蒸煮法外，亦有太雕蒸及油鹽焗兩種食法，食多幾隻都唔會悶！不單只大閘蟹任食，陶源酒家今次的放題優惠更可以無追加點心、小菜與點心，再送每位加送特盛三式，包括鮑汁扣原隻鮑魚伴椎茸、蟹粉瀑布搭配上海麵、窩巴、手抓餅、蟹肉椰菜粉絲各一份！只要在Klook訂購，可以一次過食到大閘蟹加多款菜式，簡直是城中至抵！Yahoo Food ・ 20 小時前
荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」登場！Coffee Mood 品味咖啡市集、設8大打卡位、親子工作坊一站式體驗咖啡魅力｜Yahoo活動街
迎接秋意漸濃的季節，荃灣廣場由即日起至10月8日舉辦年度人氣活動【秋日咖啡露營祭】，集合超過30個本地及國際咖啡及戶外品牌，為咖啡迷與露營控打造夢寐以求的體驗之旅。場內設有8大Chill打卡熱點、咖啡拉花工作坊、親子小小咖啡師體驗及4大專業咖啡比賽，無論是Coffee Lover、Gen Z打卡族還是親子家庭，都可在室內享受一場秋日盛會！Yahoo 活動街 ・ 1 天前
【百佳】每口佳團圓 買7支舒適達牙膏送總值$390.7禮品（即日起至02/10）
百佳精選中秋過節產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有金象牌頂上茉莉香米8公斤裝 $94.9/包，買李錦記罐頭鮑魚產品(280克或以上)滿$98即送總值$36.7禮品，買7支舒適達修復保護/ 抗敏護齦/ 速效抗敏/ 全方位保護100克單支裝牙膏即送總值$390.7禮品，買啤酒滿$120送IF椰青水350毫升4支裝，買2件樂事薯條/ 樂事X百佳/ 多樂脆X百佳/ Cheetos/ Ruffles零食送1支維他無糖冷泡茶飲品860毫升，買卡樂B零食產品滿$50送卡樂B宅卡B BBQ味薯條85克！YAHOO著數 ・ 17 小時前
議員憂狗毛沾污食材 環境局料火鍋燒烤店等不批狗隻進入
【on.cc東網專訊】餐飲食肆經營困難，食物環境衞生署擬允許食肆申請准許狗隻進入，獲批食肆須張貼明確標識，預計明年中批出首輪申請，期望助餐飲業開拓新商機。有議員擔心狗毛或沾染食材，及可批准食肆的種類，舉例火鍋店能否申請。環境及生態局回應指，處理食物的區域均禁止狗on.cc 東網 ・ 15 小時前
【adidas】指定產品買二送一（即日起至08/10）
由即日起至10月8日，adidas香港官方網上商店進行Golden Sale，指定產品買二送一；adiClub 會員購物滿$1,200更額外可享9折優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【中環解密】港人愛瘦身 屈臣氏產品銷售飆1.3倍
港人近年保健意識顯著提高，屈臣氏透露，集團過去12個月整體保健及美容產品銷售額增長超過10%，其中維他命及膳食補充品類別升逾10%，營養和健身類別大增逾20%，體重管理相關產品及服務需求更持續上升達130%，成為增長最快產品類別之一，可見港人追求窈窕本色不變。信報財經新聞 ・ 2 天前
中秋好去處2025｜中秋綵燈會銅鑼灣維園＋尖沙咀文化中心開催！十五運會+殘特奧會為主題 綵燈加入熊貓/竹林/非遺等元素
乙巳年中秋綵燈會將於9月25日起舉行，兩大重點活動包括維園舉行的「中秋綵燈會」及香港文化中心露天廣場的「中秋綵燈展」，綵燈設計以第十五屆全國運動會（十五運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）為主軸，除了展示璀璨綵燈，亦會安排各式各樣的活動，如全運互動區、中秋市集、舞火龍、傳統手工藝示範及自助猜燈謎等，免費入場。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
簡樸房｜劏房經營者冀盡快公布登記細節 社協倡公布簡樸房名單(李馨萍報道)
【Now新聞台】政府明年3月起開放接受簡樸房登記及申請認證。有劏房經營者在本台節目《時事全方位》提到，希望當局盡快公布細節，社區組織協會就認為應公布合資格單位名單，以免住戶誤租不合規格的單位。 還有不足半年，劏房業主就可以開始向局方登記及申請認證成為簡樸房。有劏房經營者稱新單位都是按照簡樸房要求裝修，佔整體供應約5%，希望政府盡快舉辦座談會，向劏房經營者解說。簡樸房經營者協會主席陳顯熹：「細節上如何操作，反而大家都是不清楚，甚至自己公司都有找過一些專業人士，問他們現在是如何處理、要做甚麼，他們直接都說，現在要入甚麼表格也不知道，究竟是否一個專業人士可以認證這麼多項呢？因為簡樸房當中可能有消防項目，亦有結構上的項目。這方面我都想政府快些提出這些細節，讓業界知道如何做或跟從。」社區組織協會就表示，部分劏房住戶開始物色合規格單位，租金普遍貴一至兩成，認為政府應公布簡樸房名單，方便住戶尋找合適單位。社區組織協會副主任施麗珊：「稍後有簡樸房政策，應該都有個名單出來，究竟哪些地址是合法？他們也要領牌應該放上網站，讓居民可以容易找到、知道是否合規。長者有機會不懂看，各區辦事處、政府和志願團體都要幫助now.com 新聞 ・ 1 天前
【7-11】Häagen-Dazs迷你杯 $129/6杯（即日起至30/09）
即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！YAHOO著數 ・ 15 小時前
跨境巴士優惠｜永東巴士車票半價！$50入手$100現金兌換券 適用深圳口岸/珠海/澳門/清遠長隆
不少港人都會選擇乘搭跨境巴士到大灣區各地，如深圳、廣州或澳門等，旨在可以在市中心上車、直達目的地，免卻轉車、換地鐵線的時間。如經常北上消費、玩樂，Yahoo購物專員就推介大家入手KKday推出的永東巴士券震撼優惠，現時只要半價就可以入手$100兌換券，換句話說只要$50，更加不限目的地，隨你需要自行兌換車票，夠晒彈性。想捉緊這個優惠，記得今日（26日）10am搶購！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
【賽事】「揹水一戰 2026」載譽歸來 3 月 22 日港島徑開戰 首設 7 公里短途賽及揹水「自由 RUN」號召新手
由「點滴是生命」主辦之慈善越野賽「揹水一戰 2026」將踏入十一周年！賽事今日（9 月 26 日）起正式接受報名！賽事今年首度增設 7 公里短途賽程及虛擬賽揹水「自由 RUN」，號召更多新手落場一戰,...運動筆記 ・ 1 天前
OpenAI 新推 ChatGPT Pulse，基於個人化資訊為你提供每天開始前的「簡報」
OpenAI 今日正式上線 ChatGPT Pulse，它被稱為 CEO Sam Altman「至今為止最喜歡的功能」，基於個人化資訊為你提供每天開始前的「簡報」。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
大阪免費景點！打卡必去LV ×草間彌生展覽 走進波點無限鏡屋、朝聖巨型南瓜
日本大阪心齋橋Louis Vuitton御堂筋旗艦店五樓正舉行草間彌生的《INFINITY - SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION》展覽，展期由7月16日至明年的1月12日，完全免費開放。這次展覽配合2025大阪世博，將草間彌生從早期到近年的創作精華一次呈現。最吸引的必定是她1965年創作的首個「無限鏡屋」（Infinity Mirror Room）裝置，讓你走進滿佈紅白波點的鏡像空間，感受無盡延伸的視覺衝擊。展場更展出多幅畫作和影片，讓大家深入了解這位「波點女王」如何將童年幻覺轉化成無人不知的創作。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
荔景 浩景臺｜半山「夾屋」 兩房特色戶呎價1萬元
位於荔景半的浩景臺，是伙數最多的「夾屋」，有1456伙。它在1998年落成入伙，樓齡約27年。相對其他「夾屋」，附近沒有甚麼配套，樓下只有一間便利店，但交投卻是最旺的三個屋苑之一。28Hse.com ・ 9 小時前
【屈臣氏】黃金節激賞 指定分店買滿$888即減$100（26/09-08/10）
屈臣氏推出黃金節激賞優惠，由即日起至10月8日，於34間指定店舖消費滿$888即減$100，於7間指定店舖消費滿$1,488即送20吋行李箱(價值$399，限量200件)！同時仲有多款人氣健康補給，虎標鎮痛藥布(清涼) (27片裝) $126/件、撒隆巴斯鎮痛膏布80片裝 $80/件、黃道益活絡油 50毫升 $299/4件、京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏便利裝 (10包) $78/2件、精選OLAY勝肽系列產品 $299/件、JM SOLUTION THE EFFECT 面膜10片買1送1、精選NEUTROGENA產品買1送1！YAHOO著數 ・ 1 天前
【一田】挑戰特價 元朗泰安雞 $175/隻（即日起至02/10）
今期一田超市挑戰特價有中秋團年飯必搶食材，包括元朗泰安雞、金泰寶越南原隻虎蝦、李錦記金湯花膠雞、安記多款燉湯加熱即飲、灣仔碼頭流沙黃金湯圓，今個中秋食得豪華又輕鬆！仲有唔好錯過舒適達牙膏優惠，買4支送高達$209.7贈品！YAHOO著數 ・ 15 小時前
Spike Jonze、Halina Reijn 執導、Demi Moore 主演 Gucci 最新短片《The Tiger》
Gucci 首映短片《The Tiger》，由 Spike Jonze 與 Halina Reijn 執導，並邀得 Demi Moore 領銜主演HYPEBEAST ・ 1 天前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU昏迷半月 感染及傳染病科醫生：接種疫苗可減死亡風險
59歲藝人呂頌賢近年在國內發展，太太麥景婷於上月突在微博透露，呂頌賢因肺部細菌感染病重，昏迷了半個月，需入住ICU（深切治療部）曾一度危殆，細菌感染多個器官，體重暴跌40磅。呂頌賢醒來回應，表示自己全程昏迷，他感謝外界關心，並提醒大家有不適要盡快求醫。就肺部細菌感染嚴重至需入住ICU，感染及傳染病科專科連慰慈醫生表示，約有10-20%高危人士的病例會出現昏迷狀況，她指入侵性肺炎可以是局部的感染，細菌亦有機會入血引致敗血症，導致器官衰竭，危及性命。兒童及長者皆為細菌性肺炎高危群組本港常見的細菌性肺炎病原體包括肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌及肺炎支原體等，主要透過飛沫傳播，或接觸受污染的物件及環境感染，長者、幼兒及免疫力較低人士皆為高危群組。「其實除了高危群組，有研究顯示在感染病毒性呼吸道感染例如流感後，有較大風險引起細菌性肺炎，亦即是二次細菌性感染的風險。」連醫生指出。細菌性肺炎的潛伏期約幾天至兩星期，視乎致病菌的種類。初期發病與上呼吸道感染的症狀難以分辨，一般會出現發燒、咳嗽、頭痛丶發冷等情況，但她提醒患者要留意，肺炎常伴黃痰、濃痰，嚴重者會呼吸困難或意識混亂，如遇這些情況就要立即求醫。細菌ESDlife 生活易 ・ 1 天前
一線韓星最近都背什麼包？10個同款推薦，Rose半月包、張員瑛鏈帶包話題度很高！
K-Pop 文化席捲全球，其影響力不止在音樂圈，時尚的趨勢與走向，亦持續隨著「韓流」發酵。在 2025 邁入下半年之際，準好要買一款包犒賞自己了嗎？我們在正理整理 10 個韓星同款包推薦！讓愛包成癡的女孩，能擁有一張完美的購物清單！bella儂儂 ・ 1 天前
Maison Margiela Tabi 鞋為何年來仍受歡迎？Tabi 鞋的由來是甚麼？了解分趾鞋成為男士衣櫥必備之原因
在眾多小眾單品之中，Tabi 鞋無疑是近年最具話題性的存在。這雙源於日本傳統文化的「分趾鞋」，在 Maison Margiela 的重新演繹下成為潮流圈的標誌符號，甚至躍升至男士時尚必備單品。對於某些人而言，它奇異的造型難以駕馭；對於懂得欣賞的人，它則是一種高調卻極具內涵的風格宣言。究竟 Tabi 鞋的由來是什麼？了解分趾鞋成為男士衣櫥必備之原因men's uno HK ・ 1 天前