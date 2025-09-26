聖誕倒數月曆2025｜超前部署！58折入手，香港輕奢珠寶品牌MONI HK Jewellery限量版Glitter Party禮盒

距離聖誕節還有三個月左右，已經有品牌在推出聖誕倒數月曆禮盒！除了外國美妝品牌會推出之外，近年都多了很多品牌會湊上熱潮，其中來自本地的輕奢珠寶品牌MONI HK Jewellery就推出限量版Glitter Party聖誕倒數月曆禮盒，以低過6折價位入手閃令令首飾，來看看這次的聖誕倒數月曆禮盒吧！

（官方圖片）

（官方圖片）

香港輕奢珠寶品牌MONI HK Jewellery由Iris Yip於2015年創辦，是提供精湛工藝首飾的時尚輕奢品牌。其話題的Dancing Stone系列，自推出以來已賣出超過萬件。今年品牌就趁聖誕節，推出限量版Glitter Party禮盒，裡面有7款精選珠寶及限定禮品，以近6折的價位，$2,999就可以購入價值$5,200的首飾。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

平時一款18K金包純銀首飾都起碼要千元，現在以此價位就可以入手特別的輕奢首飾，用來做聖誕禮物也不是太過分的價錢，又可以得體的包裝，確是可以考慮！

「Glitter Party」聖誕倒數月曆禮盒內容包括：

1號寶箱：聖誕新款 Amour Dancing Stone 頸鏈1條（獨特雙色）

2號寶箱：聖誕新款 Teddy Dancing Stone 頸鏈1條（銀色）

3號寶箱：聖誕新款 Ribbonet 耳環1對（玫瑰金色）

4號寶箱：MONI 隨機驚喜首飾1件，為節日增添意想不到的驚喜。

5號寶箱：「Glitter Party」絲絨首飾盒1個（奶白色）

6號寶箱：MONI 隨機驚喜首飾1件，為節日增添意想不到的驚喜。

7號寶箱：聖誕限定絲絨星願流沙首飾盒1個（星火紅 / 暮星紫 / 夜空藍，顔色隨機）

「Glitter Party」產品詳情：

價格：港幣 $2,999（總值超過港幣 $5,200 的產品）

日期：2025 年 10 月 8 日起接受預訂

出貨日期：2025 年 11 月 6 日起陸續寄出

訂購渠道：MONI HK Jewellery 官方網站、佐敦陳列室（需預約）或 WhatsApp +852 6800 6728

