Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕倒數月曆2025｜24折買ASOS Advent Calendar！$1,089入手26件美妝護膚產品：Charlotte Tilbury光影筆、ELEMIS睡眠晚霜

聖誕倒數月曆2025陸續登場！別以為全部Advent Calendar都要數千元一盒，其實不少品牌一千元左右就已經可以入手，而且產品亦都相當高質！率先為大家介紹每年都被秒掃的ASOS Advent Calendar，其網購平台每年都會推出自家聖誕倒數月曆，今年26件禮物只需$1,089就買到，價錢經濟又實惠，當中包括秋冬必備的L'Occitane Cherry Blossom護手霜、Lainege有色潤唇膏、Charlotte Tilbury光影筆，以及香港官網熱賣到缺貨的ELEMIS超能量滋養睡眠晚霜等，其中更有不少是Full Size上陣，非常划算！趁現在有貨就快手落單，買來做聖誕禮物或自用都很吸引！

立即查看ASOS Advent Calendar

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

ASOS Advent Calendar 2025！26件高質人氣美妝、護膚品

ASOS去年推出一款25日版本聖誕倒數月曆（2024年定價：$1,112），今年新增多一項產品變26日版本，定價為$1,089，增量反而減價，十分抵買！26件禮物盒完全無偷工減料，繼續是誠意爆登！當中護膚品有SOL DE JANEIRO的兩款身體乳液，內含抗氧化滋潤成分，可以改善乾燥粗糙皮膚；ELEMIS超能量滋養睡眠晚霜，清爽啫喱配方，質地輕盈絲滑易吸收，對油性皮膚十分友好；帶有細閃光澤的NUXE多用途潤膚油；L'Occitane很受歡迎的櫻花味Hand Cream等，款款都是市面上非常暢銷的產品！

而其他彩妝品有今年大熱的兩大品牌，包括Charlotte Tilbury光影筆、Lainege有色潤唇膏，除此之外也有譽為「Chanel唇油」平替的KIKO Hydra Lip Gloss、MAC唇膏、Psychic Sisters高級玫瑰香味蠟燭等！現在只需$1,089就可以擁有26件人氣護膚品，其中更有15款是Full Size（2024年只有12件貨裝），包括Philip Kingsley蜂蜜髮膜、Charlotte Tilbury光影筆、Bareminerals妝前底霜等，全部都非常實用！難怪一推出隨即成為ASOS暢銷產品之一！ASOS聖誕倒數月曆年年都好快賣完，各位記得提早入手！

立即查看ASOS Advent Calendar

ASOS Advent Calendar

ASOS Advent Calendar 聖誕倒數月曆2025詳情：

開售日期：即日起

價錢：$1,089；worth over £400（約HKD 4,226）

件數：26件，包括15件貨裝

ASOS聖誕倒數月曆共有26件貨

美妝及護膚品包括：

立即查看ASOS Advent Calendar

身體護理類有很著名的L'Occitane、Sol De Janeiro

面部保養類產品！

彩妝品有很多選擇，色調都是適合大部分肌膚使用的。

圖上所示都是頭髮護理類。

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流話題：

抗衰老精華｜APIVITA抗氧化護膚品新目標，兩款「蜂科技精華」亮相：C15蜂膠抗氧化、HA5蜂蜜修復保濕精華

Olive Young限定激減低至34折！10大必買護膚品︰骨膠原面膜只需$9.4/ Threads爆紅PDRN套裝勁減$770

FRESH護膚品比官網平價入手！人氣紅茶精華平近$200、玫瑰保濕噴霧只需$1XX！