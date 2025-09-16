聖誕倒數月曆2025｜24折買ASOS Advent Calendar！$1,089入手26件美妝護膚產品：Charlotte Tilbury光影筆、ELEMIS睡眠晚霜

焦點

娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾　另一半要有邊界感

聖誕倒數月曆2025陸續登場！別以為全部Advent Calendar都要數千元一盒，其實不少品牌一千元左右就已經可以入手，而且產品亦都相當高質！率先為大家介紹每年都被秒掃的ASOS Advent Calendar，其網購平台每年都會推出自家聖誕倒數月曆，今年26件禮物只需$1,089就買到，價錢經濟又實惠，當中包括秋冬必備的L'Occitane Cherry Blossom護手霜、Lainege有色潤唇膏、Charlotte Tilbury光影筆，以及香港官網熱賣到缺貨的ELEMIS超能量滋養睡眠晚霜等，其中更有不少是Full Size上陣，非常划算！趁現在有貨就快手落單，買來做聖誕禮物或自用都很吸引！

立即查看ASOS Advent Calendar

ASOS Advent Calendar 2025！26件高質人氣美妝、護膚品

ASOS去年推出一款25日版本聖誕倒數月曆（2024年定價：$1,112），今年新增多一項產品變26日版本，定價為$1,089，增量反而減價，十分抵買！26件禮物盒完全無偷工減料，繼續是誠意爆登！當中護膚品有SOL DE JANEIRO的兩款身體乳液，內含抗氧化滋潤成分，可以改善乾燥粗糙皮膚；ELEMIS超能量滋養睡眠晚霜，清爽啫喱配方，質地輕盈絲滑易吸收，對油性皮膚十分友好；帶有細閃光澤的NUXE多用途潤膚油；L'Occitane很受歡迎的櫻花味Hand Cream等，款款都是市面上非常暢銷的產品！

而其他彩妝品有今年大熱的兩大品牌，包括Charlotte Tilbury光影筆、Lainege有色潤唇膏，除此之外也有譽為「Chanel唇油」平替的KIKO Hydra Lip Gloss、MAC唇膏、Psychic Sisters高級玫瑰香味蠟燭等！現在只需$1,089就可以擁有26件人氣護膚品，其中更有15款是Full Size（2024年只有12件貨裝），包括Philip Kingsley蜂蜜髮膜、Charlotte Tilbury光影筆、Bareminerals妝前底霜等，全部都非常實用！難怪一推出隨即成為ASOS暢銷產品之一！ASOS聖誕倒數月曆年年都好快賣完，各位記得提早入手！

ASOS Advent Calendar 聖誕倒數月曆2025詳情：

開售日期：即日起

價錢：$1,089；worth over £400（約HKD 4,226）

件數：26件，包括15件貨裝

美妝及護膚品包括：

