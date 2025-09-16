聖誕倒數月曆2025｜24折買ASOS Advent Calendar！$1,089入手26件美妝護膚產品：Charlotte Tilbury光影筆、ELEMIS睡眠晚霜

娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
每年都特別搶手的ASOS Advent Calendar，今年早鳥優惠只需24折！即看內文：
聖誕倒數月曆2025陸續登場！別以為全部Advent Calendar都要數千元一盒，其實不少品牌一千元左右就已經可以入手，而且產品亦都相當高質！率先為大家介紹每年都被秒掃的ASOS Advent Calendar，其網購平台每年都會推出自家聖誕倒數月曆，今年26件禮物只需$1,089就買到，價錢經濟又實惠，當中包括秋冬必備的L'Occitane Cherry Blossom護手霜、Lainege有色潤唇膏、Charlotte Tilbury光影筆，以及香港官網熱賣到缺貨的ELEMIS超能量滋養睡眠晚霜等，其中更有不少是Full Size上陣，非常划算！趁現在有貨就快手落單，買來做聖誕禮物或自用都很吸引！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
ASOS Advent Calendar 2025！26件高質人氣美妝、護膚品
ASOS去年推出一款25日版本聖誕倒數月曆（2024年定價：$1,112），今年新增多一項產品變26日版本，定價為$1,089，增量反而減價，十分抵買！26件禮物盒完全無偷工減料，繼續是誠意爆登！當中護膚品有SOL DE JANEIRO的兩款身體乳液，內含抗氧化滋潤成分，可以改善乾燥粗糙皮膚；ELEMIS超能量滋養睡眠晚霜，清爽啫喱配方，質地輕盈絲滑易吸收，對油性皮膚十分友好；帶有細閃光澤的NUXE多用途潤膚油；L'Occitane很受歡迎的櫻花味Hand Cream等，款款都是市面上非常暢銷的產品！
而其他彩妝品有今年大熱的兩大品牌，包括Charlotte Tilbury光影筆、Lainege有色潤唇膏，除此之外也有譽為「Chanel唇油」平替的KIKO Hydra Lip Gloss、MAC唇膏、Psychic Sisters高級玫瑰香味蠟燭等！現在只需$1,089就可以擁有26件人氣護膚品，其中更有15款是Full Size（2024年只有12件貨裝），包括Philip Kingsley蜂蜜髮膜、Charlotte Tilbury光影筆、Bareminerals妝前底霜等，全部都非常實用！難怪一推出隨即成為ASOS暢銷產品之一！ASOS聖誕倒數月曆年年都好快賣完，各位記得提早入手！
ASOS Advent Calendar 聖誕倒數月曆2025詳情：
開售日期：即日起
價錢：$1,089；worth over £400（約HKD 4,226）
件數：26件，包括15件貨裝
美妝及護膚品包括：
Wella Professionals Ultimate Repair Miracle Hair Rescue Spray 30ml
Philip Kingsley Honey Nectar and Peach Elasticizer Therapies 75ml
Caudalie Resveratrol-Lift Cashmere Fluid 40ml
Beauty Works 10 in 1 miracle spray 250ml
This Works Deep Sleep Pillow Spray 10ml
NUXE Huile Prodigieuse Gold Multi-Purpose Dry Oil 10ml
L'Occitane Cherry Blossom Hand Cream 30ml
Revolution Beauty Skin Silk Marble Blush Stick (Sundown Spice)
Sunday Riley Aquamarine Melt Cleanser 30ml
Rituals Ayurveda Shower Oil 75ml
Bareminerals Prime Time Primer (Full Size)
Clomana Beauty Marshmallow Sponge Shape 2
Laura Mercier Translucent Setting Powder (Travel Size)
Charlotte Tilbury Glowgasm Beauty Light Wand in Peachgasm (Full Size)
e.l.f Brow Lift Gel (Clear)
