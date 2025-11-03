Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕倒數月曆2025｜Benefit聖誕倒數月曆2025登場！46折入手24件皇牌化妝品：熱賣Benifit眉筆/嫩粉色胭脂

隨著聖誕節逐漸逼近，聖誕倒數月曆2025陸續登場！美妝界的Advent Calendar一向都深受女生歡迎，除了價錢划算外，更可以一次過試用該品牌的不同產品。今年Benefit聖誕倒數月曆在Selfridges率先上架，倒數月曆以扭計骰為靈感，再貫徹Benefit的色彩繽紛，每一格都裝着一份小禮物，單看外表已十分吸引。月曆當中有24款品牌暢銷產品，包括超高好評的眉妝產品、油肌必備反「孔」家族底霜、皇牌胭脂等，務求大家日日靚住倒數聖誕24日，自用還是買來用作聖誕禮物都十分得體。

立即查看Benefit Advent Calendar 2025

BENEFIT Glam Cube 24-Day Christmas Beauty Advent Calendar

46折入手24件皇牌化妝品 原價值$2,730

Benefit Glam Cube聖誕倒數月曆集結24件明星單品陣容，內含3款正裝尺寸的殿堂級產品包括價值$260的「BADgal BANG! 特大號豐盈睫毛膏」、$320的經典「Benetint玫瑰胭脂水」及$260的「24-HR Brow Setter立體定型眉膠」，僅這三件正品總價值已達$840，相當於月曆售價的六成回本！當中還有彩妝迷絕不能錯過以及品牌最具代表性的眉妝與腮紅系列。被譽為「眉毛救星」的「Gimme Brow+豐眉膏」與「Fluff Up立體眉蠟」打造時下最流行的毛流感妝容。5款精選腮紅更是包括從經典蜜桃粉「Dandelion蒲公英蜜粉」到限定色「Crystah草莓粉」的全色系，輕鬆解鎖各種節日妝容。更令人驚喜的是，月曆還包含全新「The POREfessional專業反孔精英」全系列護膚線，從妝前底霜、定妝噴霧到深層清潔面膜，實現從基礎保養到完美定妝的一站式體驗。原價高達£267（約$2,730）的夢幻禮盒現在僅需$1,260即可擁有，等同享受46折驚喜優惠，Benefit粉絲們絕對不能錯過！

Benefit Glam Cube聖誕倒數月曆集結24件明星單品陣容

內含3款正裝尺寸的殿堂級產品。

BENEFIT Glam Cube 24-Day Christmas Beauty Advent Calendar 2025詳情：

開售日期：即日起，已於Selfridges上架

價錢：HK$1,260

件數：24件小禮物

禮物總值：£267（約HK$2,730）

SHOP NOW

原價高達£267（約$2,730）的夢幻禮盒現在僅需$1,260即可擁有。

BENEFIT聖誕倒數月曆2025美妝及護膚品包括：

價錢等同享受46折驚喜優惠，Benefit粉絲們絕對不能錯過！

更多限定聖誕節禮物套裝 低至折入手

除了聖誕倒數月曆外，Benefit每年的聖誕套裝都非常吸引。今年Benefit的聖誕套裝與聖誕月曆同一主題，以不月遊戲造型為設計，充滿童趣和派對感覺！這次有超過10款選擇，有新手化妝套裝、睫毛膏套裝、三格設計的人氣胭脂修容粉組合等，款款都可愛到爆。聖誕限定裝比原價入手的貨裝價值便宜，例如睫毛、眉、胭脂5件套總值約$1,235，聖誕套裝價只需$580，相當於46折入手人氣產品，CP值超高！

👉按此查看所有超值禮物套裝

Connect PORE Porefessional Skin Care Gift Set With Limited-Edition Beauty Bag

售價：$355、 原價值：約$533

SHOP NOW

Connect PORE Porefessional Skin Care Gift Set With Limited-Edition Beauty Bag

Rollin with Benetint Cheek & Lip Tint and Limited Edition Lip Oil Duo with Beauty Bag

售價：$305

SHOP NOW

Rollin with Benetint Cheek & Lip Tint and Limited Edition Lip Oil Duo with Beauty Bag

Glam of Life Mascara, Brow and Cheek 5-piece Makeup Gift Set

售價：$580、 原價值：約$1,235

SHOP NOW

Glam of Life Mascara, Brow and Cheek 5-piece Makeup Gift Set

Lash Cleanse Go Mascara and Oil Cleanser Stocking Filler

售價：$190、 原價值：約$318

SHOP NOW

Lash Cleanse Go Mascara and Oil Cleanser Stocking Filler

Talk Beauty to Me Mascara and Cheek & Lip Tint Gift Set

售價：$290、 原價值：約$507

SHOP NOW

Talk Beauty to Me Mascara and Cheek & Lip Tint Gift Set

