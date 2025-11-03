低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
聖誕倒數月曆2025｜Benefit聖誕倒數月曆2025登場！46折入手24件皇牌化妝品：熱賣Benifit眉筆/嫩粉色胭脂
Benefit聖誕倒數月曆率先登場！大家不妨在聖誕節來臨之前買禮物送人自用都可以，即看內文：
隨著聖誕節逐漸逼近，聖誕倒數月曆2025陸續登場！美妝界的Advent Calendar一向都深受女生歡迎，除了價錢划算外，更可以一次過試用該品牌的不同產品。今年Benefit聖誕倒數月曆在Selfridges率先上架，倒數月曆以扭計骰為靈感，再貫徹Benefit的色彩繽紛，每一格都裝着一份小禮物，單看外表已十分吸引。月曆當中有24款品牌暢銷產品，包括超高好評的眉妝產品、油肌必備反「孔」家族底霜、皇牌胭脂等，務求大家日日靚住倒數聖誕24日，自用還是買來用作聖誕禮物都十分得體。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
立即查看Benefit Advent Calendar 2025
聖誕倒數月曆2025已於外國網購平台陸續上架，之前跟各位預告過2折買SELFRIDGES Advent Calendar（按此）、24折買ASOS Advent Calendar（按此）、玩具類Advent Calendar（按此）等，Yahoo購物為大家整合了今年2025年的Advent Calendar合集，讓大家可以一文望清最人氣的產品！
46折入手24件皇牌化妝品 原價值$2,730
Benefit Glam Cube聖誕倒數月曆集結24件明星單品陣容，內含3款正裝尺寸的殿堂級產品包括價值$260的「BADgal BANG! 特大號豐盈睫毛膏」、$320的經典「Benetint玫瑰胭脂水」及$260的「24-HR Brow Setter立體定型眉膠」，僅這三件正品總價值已達$840，相當於月曆售價的六成回本！當中還有彩妝迷絕不能錯過以及品牌最具代表性的眉妝與腮紅系列。被譽為「眉毛救星」的「Gimme Brow+豐眉膏」與「Fluff Up立體眉蠟」打造時下最流行的毛流感妝容。5款精選腮紅更是包括從經典蜜桃粉「Dandelion蒲公英蜜粉」到限定色「Crystah草莓粉」的全色系，輕鬆解鎖各種節日妝容。更令人驚喜的是，月曆還包含全新「The POREfessional專業反孔精英」全系列護膚線，從妝前底霜、定妝噴霧到深層清潔面膜，實現從基礎保養到完美定妝的一站式體驗。原價高達£267（約$2,730）的夢幻禮盒現在僅需$1,260即可擁有，等同享受46折驚喜優惠，Benefit粉絲們絕對不能錯過！
BENEFIT Glam Cube 24-Day Christmas Beauty Advent Calendar 2025詳情：
開售日期：即日起，已於Selfridges上架
價錢：HK$1,260
件數：24件小禮物
禮物總值：£267（約HK$2,730）
BENEFIT聖誕倒數月曆2025美妝及護膚品包括：
BADgal BANG! BIGGER, BADDER Volumising Mascara - Intense Pitch Black, Full Size
Roller Lash Super-Curling & Lifting Mascara - Black, Fun Size
Fan Fest Fanning & Volumising Mascara - Hyper Black, Fun Size
BADgal Bounce FULLER, FLUFFIER Volumising Mascara - Pump’d Up Black, Deluxe Size
The POREfessional: Super Setter Long-Lasting Makeup Setting Spray, Deluxe Size
The POREfessional Deep Retreat Pore-Clearing Clay Mask, Deluxe Size
The POREfessional Good Cleanup Pore-Purifying Foaming Cleanser, Deluxe Size
The POREfessional Get Unblocked Pore-Clearing Makeup-Removing Cleansing Oil, Deluxe Size
Limited Edition Eye Gotta Glow Hydrogel Undereye Mask
Limited Edition Makeup Remover Pads
Limited Edition Hair Scrunchie
更多限定聖誕節禮物套裝 低至折入手
除了聖誕倒數月曆外，Benefit每年的聖誕套裝都非常吸引。今年Benefit的聖誕套裝與聖誕月曆同一主題，以不月遊戲造型為設計，充滿童趣和派對感覺！這次有超過10款選擇，有新手化妝套裝、睫毛膏套裝、三格設計的人氣胭脂修容粉組合等，款款都可愛到爆。聖誕限定裝比原價入手的貨裝價值便宜，例如睫毛、眉、胭脂5件套總值約$1,235，聖誕套裝價只需$580，相當於46折入手人氣產品，CP值超高！
Connect PORE Porefessional Skin Care Gift Set With Limited-Edition Beauty Bag
售價：$355、
原價值：約$533
Rollin with Benetint Cheek & Lip Tint and Limited Edition Lip Oil Duo with Beauty Bag
售價：$305
Glam of Life Mascara, Brow and Cheek 5-piece Makeup Gift Set
售價：$580、
原價值：約$1,235
Lash Cleanse Go Mascara and Oil Cleanser Stocking Filler
售價：$190、
原價值：約$318
Talk Beauty to Me Mascara and Cheek & Lip Tint Gift Set
售價：$290、
原價值：約$507
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：聖誕倒數月曆2025｜Sisley絕美聯名藝術家聖誕套裝登場！滿額送$5,680月曆，25件護膚品/頭髮用品/香氛皇牌樣樣齊
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
聖誕倒數月曆2025｜YSL Advent Calendar 2025搶先開賣！絕美奢華流星禮盒、24件美妝品、享4件貨裝產品
聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！YSL/LANE CRAWFORD搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
聖誕倒數月曆2025｜Elemis Advent Calendar低至32折！超抵$4,050入手25件貴婦級護膚品、最平$320買到聖誕套裝
聖誕倒數月曆2025｜Dior Advent Calendar2025比官網更平買到！夢幻馬戲團包裝 Miss Dior香水、傲姿絲絨唇膏、香薰蠟燭
其他人也在看
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 1 天前
奧巴馬嚴厲批評特朗普：無法無天、魯莽、充滿惡意、瘋狂
前美國總統奧巴馬週六（1 日）在美國兩個州的競選集會上，力挺民主黨州長候選人，並呼籲選民在下週的選舉中拒絕特朗普政府的「無法無天與魯莽行徑」。鉅亨網 ・ 15 小時前
蔡思貝傳將約滿離開無綫 孖《中年》歌手飛美國開騷自救
【on.cc東網專訊】視后蔡思貝近年工作量銳減，只客串拍周星馳的電影《女足》（暫名），在無綫的工作着實不多，明顯不受重用，甚至疑似被公司「雪藏」。之前有傳思貝滿約後會離巢，加上新劇《飛常日誌2》拍攝得如火如荼，上輯的馬國明、高海寧都在拍攝中，但曾表示會再參與今輯東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件 爆有下句是祝福張國榮 曾遭某歌星拳毆
綽號「紅唇王子」、現年64歲的歌手蔡楓華，八十年代憑《倩影》、《絕對空虛》等多首金曲走紅，早前罕有接受文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》訪問時重提往事...Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」
55 歲鍾麗緹近日帶同 17 歲的二女兒 Jaden 與 15 歲的小女兒 Cayla 出席活動，兩愛女的超高顏值震驚網民，被封為「神顏星二代」實至名歸，實在「太會生」了吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
連鎖茶餐廳推「健康早餐」網民笑指冇一件材料健康 其他網友指因為咁樣先最健康？
最近有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，質疑某間香港連鎖茶餐廳推出的「健康早餐」完全不健康，樓主上載餐牌圖片，直指煙肉、腸仔、漢堡扒、熱香餅無一件健康，引起網友熱論！有網友質疑茶餐廳當市民白痴，狠批早餐食材全是加工肉、精製碳水，沒有健康可言；但亦有網友反指「食到早餐已經係最健康」，甚至笑言「健康早餐最健康就係『健康』2隻字」！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 小時前
網上熱話｜內地旅客讚大角咀一街道譯名「封神」 神譯名背後有段故？
近年內地旅客來港不再僅是購物，更喜愛城市深度遊，而香港不少街道譯名均十分有特色，引來遊客熱議。近日有網民在小紅書發文，提到位於大角咀的一條名為「詩歌舞街」的街道。該網民直言，香港這麼多條街道，「詩歌舞街」可說是「封神之作」。他稱，sycamore本意是無花果，但中文譯名把其升格了，更能夠保留相近發音。am730 ・ 19 小時前
《聲秀》決賽賽果出爐｜馮熙燮以《七百年後》擊敗柯雨霏 胡子貝成雙料季軍
TVB節目《聲秀》今晚（2日）迎來決賽，8強成員甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬 Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia爭奪冠軍寶座！決賽夜節目邀請 7 大重量級專業評審（排名不分先後）：陳潔靈、郭偉亮Eric Kwok、陳奐仁、舒文、周錫漢、Johnny Yim、雷有輝，並設有KOL及DJ 評審團評分。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
嘉湖山莊女子家中燒炭 友人揭發證當場命殞
【on.cc東網專訊】天水圍有人燒炭亡。今午(2日)12時38分，執法部門接獲一名市民報案，指其一名女友人懷疑在天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一單位內企圖自殺。救援人員接報到場，發現姓劉(54歲)女事主倒臥在單位內一房間，旁邊有一盆燒過的炭。事主經人員檢驗後證實已當場on.cc 東網 ・ 19 小時前
習近平送小米手機 李在明問通訊保安 習近平神回「你看看有沒有後門」引全場大笑︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國國家主席習近平昨日（ 11 月 1 日）在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會後，與南韓總統李在明舉行會談，兩國領導人互贈禮物。習近平贈送李在明夫婦 2 部小米旗艦曲面手機及文房四寶，李在明笑問手機的通訊是否安全，習近平幽默回應「你看看有沒有後門」，令在場人士大笑。這一幕被外界視為習近平在公開場合中少有的輕鬆一刻。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
馮淬帆離世︱任達華嘆業界損失 夏雨遺憾未能見最後一面
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
生活智慧王｜牛奶紙盒封口大法 原來有官方指引？唔使用文件夾/牛奶蓋
北海道牛奶香滑濃郁，是不少人家中必備的牛奶飲品，可是它卻也是眾所周知最難儲存的牛奶飲品，因為他的紙盒裝沒有裝上扭蓋，喝到一半想放入雪櫃變得困難重重；不少人慨嘆質素如此好的牛奶，卻竟然有如此差的包裝設計！有些人直接放棄購買這品牌，也有人堅持到最後，更想出不少方法來封口，有人上網一問，卻發現原來有官方做法？Yahoo Food ・ 1 小時前
貝森特：北京「朝天鳴槍」犯了大錯 稀土牌最多只能再用兩年！
據《金融時報》周五 (31 日) 報導，美國財政部長貝森特在特習會後表示，北京威脅停止稀土出口是「真正的錯誤」，堅稱美國將在兩年內確保替代供應。鉅亨網 ・ 2 天前
英超 ｜紐卡素作客8場不勝 不敵榜尾韋斯咸 領隊賀維發火：想換走全隊球員
紐卡素出名是作客「軟腳蟹」，本季未曾在客場勝出，本輪英超作客榜尾的韋斯咸，令對方獲得本季英超首次主場贏波。Yahoo 體育 ・ 1 小時前
輸波輸埋威嚴？熱刺雙將無視領隊法蘭
【Now Sports】熱刺周六於主場被車路士以1:0擊敗，賽後遭球迷狂噓之餘，主帥法蘭更被自己的隊中成員無視，場面極為尷尬。事情發生在比賽結束之後，雲迪芬（Micky van de Ven）和史賓斯（Djed Spence）這對防守組合似乎極為沮喪，一邊抱怨一邊走向球員通道，法蘭（Thomas Frank）迎向他們似乎想要握手並作出安慰，但兩名球員卻無視法蘭，有如陌生人一樣。法蘭當時非常愕然，站在原地怒瞪，但明顯2人都沒有留意，似乎只想離開球場。這個插曲當然被記者看到，問及2人的反應是否合適時，法蘭表示：「我認為這只是小問題之一。雲迪芬和史賓斯已經竭盡所能，在今季的表現亦非常好，所以我明白大家今天會感到沮喪。這只是我們的表達方式有所不同，所以我不認為這是大問題。球隊表現總有起落，要保持一致性很困難，但亦是我選擇像往常一樣去跟球迷揮手的原因。」英國球壇名宿舒利亞（Alan Shearer）認為球員的反應被過度解讀：「我完全明白為何球員們想盡快進入更衣室，他們很尷尬，邊被嘘邊離場，只想進去更衣室再向領隊道歉。儘管法蘭是喜歡向球迷致謝的人，但我理解球員的觀點，因為表現實在太不堪入目，想儘快now.com 體育 ・ 23 小時前
港媽「成功爭取」要求濕地公園為蠶豆症孩移除金銀花 網民狂轟行為自私
最近一名港媽在社交網站分享，向漁護署反映濕地公園種植的金銀花，會危及患蠶豆症的孩子。漁護署指為進一步保障訪客安全，濕地公園會移除步道附近的金銀花。 事主在社交網站Threads分享事件，指「成功了，這是媽媽可以為你做的」。根據事主上載的漁護署回覆，署方指根據衞生署及醫院管理局的資料，蠶豆症患者應避免接觸或進食忍冬am730 ・ 1 天前
荷蘭晶圓斷供！安世中國：庫存充足 能夠滿足客戶至年底
安世中國周日（2 日）凌晨發布致客戶公告函，稱荷蘭安世半導體單方面決定自 2025 年 10 月 26 日起停止向位於東莞的封裝測試工廠（ATGD）供應晶圓，目前公司庫存充足，能夠滿足客戶至年底乃至更長時間的訂單需求。鉅亨網 ・ 3 小時前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與政商名人意外交集
觀眾熟悉的綠葉演員「Benz雄」許紹雄，從機靈老差骨到社團坐館，總能以不搶鏡的方式讓角色生動起來。10月28日凌晨，他在養和醫院安詳離世，許紹雄的一生，連結着一段連結清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與本地政商名人家族意外交集。Yahoo財經 ・ 5 天前
【大生生活超市】雙11勁賞買 精選零食 $22/2件（即日起至15/11）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，大量零食低至平均 $11/件，包括Bealyke牛奶米餅、日本明治迷你五寶朱古力、Freshnuss有機甘栗 $22/2件，Club朱古力餅、Zottis乳酪、YBC夾心餅 $33/3件！YAHOO著數 ・ 1 天前
葉劉港辦APEC「最後提案」黯然退場 習主席指定深圳共商亞太區發展
國家主席習近平在亞太經合組織東道主交接環節上，宣佈中方將於明年11月在深圳舉辦亞太經合組織峰會，香港特首李家超稱會全力配合。習主席指定深圳為亞太區重要窗口，暫時未有當中的財政部長會議移師香港的消息，意味由葉劉淑儀在棄選前提出的「香港舉辦2026年APEC」的提案可能落空。預計在成功舉辦APEC後，深圳將成為中國的亞太區重心之一，隨著正在開發的香蜜湖「新金融中心」落成，2027年更有可能實現「張五常預言」，成為大灣區龍頭Yahoo財經 ・ 1 天前