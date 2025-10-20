香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
聖誕倒數月曆2025｜Dior Advent Calendar2025比官網更平買到！夢幻馬戲團包裝 Miss Dior香水、傲姿絲絨唇膏、香薰蠟燭
絕美Dior Advent Calendar2025登場！是這個聖誕最豪華的禮物吧，即看內文：
聖誕倒數月曆2025陸續登場，每年大賣的名牌美妝Advent Calendar，除了有YSL外，Dior聖誕倒數月曆2025終於曝光！看到造型照，美到不行啊～一如以往Dior聖誕倒數月曆都以華麗包裝令不少女生心動，今年由Anya Taylor Joy拍攝形象照，設計以奢華白、金為主調，24份小禮物當中，有皇牌的J’adore香水，也有優雅的Miss Dior香水，當然不少得一系列唇膏彩妝、人氣護膚品，相當吸引！Dior聖誕倒數月曆已經上架，而且Yahoo購物專員發現，在Harrods入手只需要$5,250，比官網（$5,600）便宜$350，心思思想購買的話，可以考慮在Harrods搶購！
聖誕倒數月曆2025已於外國網購平台陸續上架，之前跟各位預告過2折買SELFRIDGES Advent Calendar（按此）、24折買ASOS Advent Calendar（按此）、玩具類Advent Calendar（按此）等，Yahoo購物為大家整合了今年2025年的Advent Calendar合集，讓大家可以一文望清最人氣的產品！
Dior Advent Calendar每年都以華麗包裝示人，今年當然不例外。璀璨奪目節日裝飾著巴黎蒙田大道30號Dior經典總店，歡樂繽紛的夢幻馬戲團印花配合閃粉燙金設計，很難不令人心動吧！24件小禮物當中，有J’adore、Sauvage、Miss Dior、Dior Homme等人氣香水系列。彩妝方面，有今年大熱的誘惑豐盈水潤唇彩、誘惑煥彩潤唇膏、亮色美唇液等，閃耀奪目的妝效最適合聖誕派對時用。另外長期大賣的玫瑰花蜜活顏系列，精華油與再生乳霜在今次的聖誕倒數月曆中都可以見到，實在令Dior迷很動心。Dior聖誕倒數月曆已經在Harrods上架，大家準備好搶購！
Dior聖誕倒數月曆2025詳情：
價錢：$5,250
件數：24
香薰:
J'adore香薰 5ml
J'adore l'Or香精 3.5ml
Sauvage淡香薰 10ml
Dior Homme淡香薰 10ml
Miss Dior Blooming Bouquet淡香薰 5ml
Miss Dior純香精 5ml
彩妝:
傲姿唇膏，999色調，絲絨妝效 3.5g
誘惑豐盈水潤唇彩，001 Pink色調 6ml
誘惑煥彩潤唇膏，001 Pink色調 3.2g
亮色美唇液，351 Natural Nude色調 5ml
傲姿唇膏，720 Icone色調，絲滑妝效 1.5g
美妝甲油，999色調 10ml
美妝甲油，513 J'adore色調 10ml
豐彩精華4D睫毛修護底霜 4ml
豐彩極致高清睫毛液，090 Black色調 4ml
專業後台玫瑰胭脂，001 Pink色調 4.4g
護膚品:
玫瑰花蜜活顏再生乳霜 15ml
玫瑰花蜜活養再生精華油 10ml
完美活能超效活氧緊緻精華 10ml
抗污染淨肌泡沫 30ml
生活品味:
Piste aux Étoiles香薰蠟燭 85g
3件紙藝裝飾
相關文章：聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！Diptyque/Jo Malone/Charlotte Tilbury搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
