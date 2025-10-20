Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕倒數月曆2025｜Dior Advent Calendar2025比官網更平買到！夢幻馬戲團包裝 Miss Dior香水、傲姿絲絨唇膏、香薰蠟燭

聖誕倒數月曆2025陸續登場，每年大賣的名牌美妝Advent Calendar，除了有YSL外，Dior聖誕倒數月曆2025終於曝光！看到造型照，美到不行啊～一如以往Dior聖誕倒數月曆都以華麗包裝令不少女生心動，今年由Anya Taylor Joy拍攝形象照，設計以奢華白、金為主調，24份小禮物當中，有皇牌的J’adore香水，也有優雅的Miss Dior香水，當然不少得一系列唇膏彩妝、人氣護膚品，相當吸引！Dior聖誕倒數月曆已經上架，而且Yahoo購物專員發現，在Harrods入手只需要$5,250，比官網（$5,600）便宜$350，心思思想購買的話，可以考慮在Harrods搶購！

按此入手Dior聖誕倒數月曆

Dior Advent Calendar每年都以華麗包裝示人，今年當然不例外。璀璨奪目節日裝飾著巴黎蒙田大道30號Dior經典總店，歡樂繽紛的夢幻馬戲團印花配合閃粉燙金設計，很難不令人心動吧！24件小禮物當中，有J’adore、Sauvage、Miss Dior、Dior Homme等人氣香水系列。彩妝方面，有今年大熱的誘惑豐盈水潤唇彩、誘惑煥彩潤唇膏、亮色美唇液等，閃耀奪目的妝效最適合聖誕派對時用。另外長期大賣的玫瑰花蜜活顏系列，精華油與再生乳霜在今次的聖誕倒數月曆中都可以見到，實在令Dior迷很動心。Dior聖誕倒數月曆已經在Harrods上架，大家準備好搶購！

Dior聖誕倒數月曆2025詳情：

價錢：$5,250

件數：24

SHOP NOW

Dior Advent Calendar2025

香薰:

J'adore香薰 5ml

J'adore l'Or香精 3.5ml

Sauvage淡香薰 10ml

Dior Homme淡香薰 10ml

Miss Dior Blooming Bouquet淡香薰 5ml

Miss Dior純香精 5ml

彩妝:

傲姿唇膏，999色調，絲絨妝效 3.5g

誘惑豐盈水潤唇彩，001 Pink色調 6ml

誘惑煥彩潤唇膏，001 Pink色調 3.2g

亮色美唇液，351 Natural Nude色調 5ml

傲姿唇膏，720 Icone色調，絲滑妝效 1.5g

美妝甲油，999色調 10ml

美妝甲油，513 J'adore色調 10ml

豐彩精華4D睫毛修護底霜 4ml

豐彩極致高清睫毛液，090 Black色調 4ml

專業後台玫瑰胭脂，001 Pink色調 4.4g

護膚品:

玫瑰花蜜活顏再生乳霜 15ml

玫瑰花蜜活養再生精華油 10ml

完美活能超效活氧緊緻精華 10ml

抗污染淨肌泡沫 30ml

生活品味:

Piste aux Étoiles香薰蠟燭 85g

3件紙藝裝飾

Dior Advent Calendar2025

