聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛

鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！

DIPTYQUE Advent Calendar聖誕倒數月曆2025推介

隨著聖誕季節悄然臨近，DIPTYQUE再度掀起佳節時尚熱潮。這次聖誕倒數月曆以在巴黎Saint-Germain-des-Prés的書店為設計靈感，書店中的一隻小貓Archibald悄然溜進書架中，每本書都能找到小貓咪的身影。這款別具巧思的月曆包含25個精緻抽屜，巧妙呈現了DIPTYQUE的香氛系列，讓人期待每天的驚喜！靈感設計由當代小說家Victor Pouchet、巴黎插畫家兼書商Vincent Puente，以及藝術家Inès Mélia一同完成，並透過佳節故事的設定為每一天的倒數增添奇幻，讓人充滿期待地開啟每一格小抽屜。

迷你香氛包括大家都愛的Lunamaris珍珠貝母香水、Fleur de Peau肌膚之花香水、木质香型Orphéon香水、Do Son香水、Eau Rose玫瑰之水等，全部味道都十分溫和，適合在任何場合使用。優雅燭具有冷杉香氛蠟燭、漿果香氛蠟燭、琥珀香氛蠟燭、木梨香氛蠟燭、檀香香氛蠟燭等，在寒冷天氣下，點上一盞帶有溫暖燭光與香味的蠟燭，定會喚醒大家的美好回憶。無論是喜歡香氛還是偏愛藝術裝飾，都一定會愛上這款聖誕倒數月曆。

DIPTYQUE Advent Calendar

書店貓咪造型

DIPTYQUE Advent Calendar 聖誕倒數月曆2025詳情：

開售日期：Selfridges已開售

價錢：$3,750

件數：25

包括：

DIPTYQUE Advent Calendar 2025就是一本巨大的書本

在一些格子中能找到貓店長的身影

其中一個小驚喜是冷杉香味的蠟燭

