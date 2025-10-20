焦點

天文台下午 5:20 直接發三號強風信號

聖誕倒數月曆2025｜Fortnum & Mason官網Adevent Calendar開賣！10款食物／茶包／朱古力禮盒 最平$282

英國品牌Fortnum & Mason聖誕倒數月曆登場，除了「25日節日慶典款」外，更有茶包禮盒、朱古力禮盒等，即看內文：

聖誕倒數月曆2025｜Fortnum & Mason官網Adevent Calendar開賣！10款食物／茶包／朱古力禮盒 最平$282

眨下眼踏入10月，不少品牌已經推出聖誕倒數月曆Adevent Calendar！每年除了美妝品牌的聖誕倒數月曆會被爭相搶購之外，食物款的Adevent Calendar同樣大受歡迎。今年率先登場的英國人氣品牌Fortnum & Mason聖誕倒數月曆都非常高質，每年熱賣的「25日節日慶典款」外，更有茶包禮盒、朱古力禮盒等，而且最平低至$282即可入手，cp值極高！想知今年Fortnum & Mason聖誕倒數月曆有什麼小禮物的話，內文馬上為大家拆解！

立即查看Fortnum & Mason聖誕倒數月曆頁

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

想一次過知道今年各大品牌的聖誕倒數月曆的話，Yahoo購物專員為大家整合了2025年聖誕倒數月曆Adevent Calendar合集，一篇文就可以了解最新、最齊的款式！

👉🏻 2025年聖誕倒數月曆合集

Fortnum & Mason推出10款美食類聖誕倒數月曆

每年都特別搶手的Fortnum & Mason聖誕倒數月曆今年共推出了10款禮盒，當中包括每年都熱賣的「25日節日慶典款」外，另外亦有茶包禮盒、朱古力禮盒、酒類禮盒等，而價錢最平只需$261至最貴$3,980都有。今年價值約$2,010的「25日節日慶典款」以品牌的湖水藍為設計主調，盒身加入一些卡通食物公仔圖案，非常可愛。禮盒共有25款茶包、餅乾、朱古力、糖果等，包括品牌人氣產品黑松露牛油、鹹焦糖熱朱古力、檸檬雪葩、Merrilossus餅乾、是拉差辣椒青檸混合堅果、Hungarian Acacia蜂蜜、迷你香檳、Christmas琴酒等，保證大家每日有驚喜！

Fortnum's Feasting Advent Calendar

開售日期：即日起，於Fortnum & Mason官裝已上架

價錢：£250 (約港幣$2,613)

件數：25

除了「25日節日慶典款」聖誕倒數月曆，茶包禮盒、朱古力禮盒、餅乾禮盒等一樣值得入手。想平平地感受節日氣氛的話，可以考慮約$282的「小朋友版朱古力」Adevent Calendar，盒身加入太陽、月亮、貓頭鷹、屋頂等裝飾，充滿歡樂開心的節日感。禮盒入面有25款牛奶朱古力，每日一粒可以甜蜜幸福過聖誕！鐘意飲茶推介可以入手約$1,516的「24日茶盒禮盒」，裡面每日有一款特別味的茶包，包括伯爵茶、檸檬綠茶、接骨木花綠茶、聖誕紅茶、桃子紅茶、無花果紅茶、柑橘綠茶、士多啤梨紅茶等，每朝一杯醒神茶，chill住過聖誕！Fortnum & Mason聖誕倒數月曆一向大賣，大家想要記得提早入手喇！

Fortnum’s Tea & Biscuits Sharing Advent Calendar

價錢：£100 (約港幣$1,045)

件數：24

Fortnum’s Tea & Biscuits Sharing Advent Calendar

Tea Advent Calendar

價錢：£145 (約港幣$1,516)

件數：24

Tea Lovers’ Advent Calendar

價錢：£35 (約港幣$366)

件數：24

Fortnum’s Favourites Truffle Advent Calendar

價錢：£40 (約港幣$418)

件數：25

Pop Up Children's Milk Chocolate Christmas Advent Calendar

價錢：£26.95 (約港幣$282)

件數：25

Light Up Christmas Tree Advent Calendar

價錢：£190 (約港幣$1,986)

The Scotch Whisky Advent Calendar 2025

價錢：£150 (約港幣$1,568)

件數：25

The Premium Whisky Advent Calendar 2025

價錢：£225 (約港幣$2,352)

件數：25

Craft Gin Club Advent Calendar

價錢：£99 (約港幣$1,035)

件數：24

