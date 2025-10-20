Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕倒數月曆2025｜Fortnum & Mason官網Adevent Calendar開賣！10款食物／茶包／朱古力禮盒 最平$282

眨下眼踏入10月，不少品牌已經推出聖誕倒數月曆Adevent Calendar！每年除了美妝品牌的聖誕倒數月曆會被爭相搶購之外，食物款的Adevent Calendar同樣大受歡迎。今年率先登場的英國人氣品牌Fortnum & Mason聖誕倒數月曆都非常高質，每年熱賣的「25日節日慶典款」外，更有茶包禮盒、朱古力禮盒等，而且最平低至$282即可入手，cp值極高！想知今年Fortnum & Mason聖誕倒數月曆有什麼小禮物的話，內文馬上為大家拆解！

立即查看Fortnum & Mason聖誕倒數月曆頁

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

Fortnum & Mason推出10款美食類聖誕倒數月曆

每年都特別搶手的Fortnum & Mason聖誕倒數月曆今年共推出了10款禮盒，當中包括每年都熱賣的「25日節日慶典款」外，另外亦有茶包禮盒、朱古力禮盒、酒類禮盒等，而價錢最平只需$261至最貴$3,980都有。今年價值約$2,010的「25日節日慶典款」以品牌的湖水藍為設計主調，盒身加入一些卡通食物公仔圖案，非常可愛。禮盒共有25款茶包、餅乾、朱古力、糖果等，包括品牌人氣產品黑松露牛油、鹹焦糖熱朱古力、檸檬雪葩、Merrilossus餅乾、是拉差辣椒青檸混合堅果、Hungarian Acacia蜂蜜、迷你香檳、Christmas琴酒等，保證大家每日有驚喜！

Fortnum's Feasting Advent Calendar

開售日期：即日起，於Fortnum & Mason官裝已上架

價錢：£250 (約港幣$2,613)

件數：25

SHOP NOW

Fortnum's Feasting Advent Calendar

Fortnum's Feasting Advent Calendar

Fortnum's Feasting Advent Calendar

除了「25日節日慶典款」聖誕倒數月曆，茶包禮盒、朱古力禮盒、餅乾禮盒等一樣值得入手。想平平地感受節日氣氛的話，可以考慮約$282的「小朋友版朱古力」Adevent Calendar，盒身加入太陽、月亮、貓頭鷹、屋頂等裝飾，充滿歡樂開心的節日感。禮盒入面有25款牛奶朱古力，每日一粒可以甜蜜幸福過聖誕！鐘意飲茶推介可以入手約$1,516的「24日茶盒禮盒」，裡面每日有一款特別味的茶包，包括伯爵茶、檸檬綠茶、接骨木花綠茶、聖誕紅茶、桃子紅茶、無花果紅茶、柑橘綠茶、士多啤梨紅茶等，每朝一杯醒神茶，chill住過聖誕！Fortnum & Mason聖誕倒數月曆一向大賣，大家想要記得提早入手喇！

Fortnum’s Tea & Biscuits Sharing Advent Calendar

價錢：£100 (約港幣$1,045)

件數：24

SHOP NOW

Fortnum’s Tea & Biscuits Sharing Advent Calendar

Tea Advent Calendar

價錢：£145 (約港幣$1,516)

件數：24

SHOP NOW

Tea Advent Calendar

Tea Advent Calendar

Tea Lovers’ Advent Calendar

價錢：£35 (約港幣$366)

件數：24

SHOP NOW

Tea Advent Calendar

Tea Advent Calendar

Fortnum’s Favourites Truffle Advent Calendar

價錢：£40 (約港幣$418)

件數：25

SHOP NOW

Fortnum’s Favourites Truffle Advent Calendar

Fortnum’s Favourites Truffle Advent Calendar

Pop Up Children's Milk Chocolate Christmas Advent Calendar

價錢：£26.95 (約港幣$282)

件數：25

SHOP NOW

Pop Up Children's Milk Chocolate Christmas Advent Calendar

Pop Up Children's Milk Chocolate Christmas Advent Calendar

Light Up Christmas Tree Advent Calendar

價錢：£190 (約港幣$1,986)

SHOP NOW

Light Up Christmas Tree Advent Calendar

The Scotch Whisky Advent Calendar 2025

價錢：£150 (約港幣$1,568)

件數：25

SHOP NOW

Light Up Christmas Tree Advent Calendar

The Premium Whisky Advent Calendar 2025

價錢：£225 (約港幣$2,352)

件數：25

SHOP NOW

The Premium Whisky Advent Calendar 2025

Craft Gin Club Advent Calendar

價錢：£99 (約港幣$1,035)

件數：24

SHOP NOW

Craft Gin Club Advent Calendar

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

聖誕聖誕倒數月曆：

聖誕倒數月曆2025｜20+款抵買食物類Advent Calendar推介！低至$75入手朱古力/茶包/咖啡/果醬

聖誕倒數月曆2025｜10+款玩具Advent Calendar合集！最平$156入手Harry Potter、Frozen、Rubber Ducks

聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！YSL/LANE CRAWFORD搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）

聖誕倒數月曆2025｜MAC Advent Calendar低至4折！珠寶禮盒+24件美妝產品 皇牌唇膏/斷貨王眼影

聖誕倒數月曆2025｜2折買SELFRIDGES Advent Calendar！激抵$2,350入手36件美妝護膚產品：Augustinus Bader眼霜、Charlotte Tilbury定妝噴霧、Murad面膜

聖誕倒數月曆2025｜24折買ASOS Advent Calendar！$1,089入手26件美妝護膚產品：Charlotte Tilbury光影筆、ELEMIS睡眠晚霜

聖誕倒數月曆2025｜YSL Advent Calendar 2025搶先開賣！絕美奢華流星禮盒、24件美妝品、享4件貨裝產品

聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛

聖誕倒數月曆2025｜超前部署！58折入手，香港輕奢珠寶品牌MONI HK Jewellery限量版Glitter Party禮盒

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？