聖誕倒數月曆2025｜45折入手Kiehl’s Advent Calendar！$1,120入手24件護膚品 貨裝牛油果眼霜/皇牌1號護唇膏

聖誕倒數月曆2025超有驚喜！今年護膚品界的Advent Calendar非常精彩，包括Kiehl’s聖誕倒數月曆，為大家帶來24款護膚品及身體護理用品。官網標示禮物總值為£244（約為$2,492港元），在Selfridges上只需$1,120，相當於45折入手Kiehl’s產品，更有6件貨裝！產品有適合秋冬使用的特效保濕乳霜、1號護唇膏、牛油果眼霜及金盞花化妝水，都是Kiehl’s的皇牌產品，相當吸引！而且Kiehl’s Advent Calendar的包裝精美，色彩繽紛的包裝設計，買來當作聖誕禮物絕不失禮。

立即查看Kiehl’s聖誕倒數月曆頁面

24件小禮物當中，有長期熱賣的皇牌金盞花系列、特效清爽保濕系列、特效保濕系列、深夜奇蹟修復系列等。除了護膚品外，身體護理用品方面都有經典潤膚乳、護唇膏等，種類都算幾多。大家最好在12月前入手，到了聖誕節來臨前，每天打開一個小驚喜，增加了節日的儀式感。而且大部分產品是中樣或旅行裝，很適合外出旅行攜帶。今年價格比去年更便宜，入面的小禮物也更高質，6件貨裝禮品有特效保濕霜、爽膚水、牛油果眼霜、強效淡紋精華液、金盞花潔面乳、保濕霜，全部都實用性極高，cp值爆燈！趁Selfridges還有貨快去入手吧！

Kiehl's Advent Calendar 聖誕倒數月曆2025詳情：

開售日期：Selfridges已開售

價錢：$1,120（禮物價值約為$2,492）

件數：24

SHOP NOW

Kiehl’s Advent Calendar 2025

美妝及護膚品包括：

6件貨裝

15件增量旅行裝

Ultra Body Mega Moisture Squalane Cream 30ml Ultra Facial Barrier Cleanser 30ml Super Multi-Corrective Cream 7ml Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask 14ml Calendula Herbal-Extract Toner 75ml Calendula Serum-Infused Water Cream 7ml Midnight Recovery Concentrate 4ml Ultimate Strength Hand Salve 30ml Ultra Facial Oil-Free Gel Cream 7ml Clearly Corrective Daily Re-Texturizing Triple Acid Peel 4ml Midnight Recovery Omega-Rich Cloud Cream 14ml Super Multi-Corrective Eye Zone Treatment 3ml Powerful-Strength Line-Reducing & Dark Circle-Diminishing Vitamin C Eye Serum 3ml Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum 10ml Bath and Shower Liquid Body Cleanser “Grapefruit” 65ml

3件旅行裝

Musk Eau de Toilette 1.5ml Amino Acid Shampoo 5ml Amino Acid Conditioner 5ml

立即查看Kiehl’s聖誕倒數月曆頁面

Kiehl’s Advent Calendar 2025

Kiehl’s Advent Calendar 2025

護膚Gift set低至$330 送人自用都合適！

此外，更有許多限定包裝的護膚禮物值得大家入手，包括男士適用的逆齡護膚組合Age Defenders For Him、皇牌系列的Hydration Unlimited Set、清潔組合的Clean Up Your Act、特效保濕的Ultra Hydrated Cream Set等，價錢低至$330！以上適合所有膚質使用，送人自用都不覺失禮啊！

Age Defenders For Him

特價：$640｜ 價值：£121（約$1,236）

SHOP NOW

Age Defenders For Him

Ultra Hydrated Cream Set

特價：$540｜ 價值：£80（約$817）

SHOP NOW

Ultra Hydrated Cream Set

Mens Energising Essentials

特價：$430｜ 價值：£79（約$807）

SHOP NOW

Mens Energising Essentials

Clean Up Your Act

特價：$330｜ 價值：£52（約$531）

SHOP NOW

Clean Up Your Act

Hydration Unlimited Set

特價：$330｜ 價值：£57（約$582）

SHOP NOW

Hydration Unlimited Set

