低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
聖誕倒數月曆2025｜45折入手Kiehl’s Advent Calendar！$1,120入手24件護膚品 貨裝牛油果眼霜/皇牌1號護唇膏
Kiehl’s聖誕倒數月曆率先上架，為大家帶來24款護膚品及身體護理用品，即睇Yahoo購物推介：
聖誕倒數月曆2025超有驚喜！今年護膚品界的Advent Calendar非常精彩，包括Kiehl’s聖誕倒數月曆，為大家帶來24款護膚品及身體護理用品。官網標示禮物總值為£244（約為$2,492港元），在Selfridges上只需$1,120，相當於45折入手Kiehl’s產品，更有6件貨裝！產品有適合秋冬使用的特效保濕乳霜、1號護唇膏、牛油果眼霜及金盞花化妝水，都是Kiehl’s的皇牌產品，相當吸引！而且Kiehl’s Advent Calendar的包裝精美，色彩繽紛的包裝設計，買來當作聖誕禮物絕不失禮。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
聖誕倒數月曆2025已於外國網購平台陸續上架，之前跟各位預告過2折買SELFRIDGES Advent Calendar（按此）、24折買ASOS Advent Calendar（按此）、熱賣YSL Advent Calendar（按此）、玩具類Advent Calendar（按此）等，Yahoo購物為大家整合了今年2025年的Advent Calendar合集，讓大家可以一文望清最人氣的產品！
24件小禮物當中，有長期熱賣的皇牌金盞花系列、特效清爽保濕系列、特效保濕系列、深夜奇蹟修復系列等。除了護膚品外，身體護理用品方面都有經典潤膚乳、護唇膏等，種類都算幾多。大家最好在12月前入手，到了聖誕節來臨前，每天打開一個小驚喜，增加了節日的儀式感。而且大部分產品是中樣或旅行裝，很適合外出旅行攜帶。今年價格比去年更便宜，入面的小禮物也更高質，6件貨裝禮品有特效保濕霜、爽膚水、牛油果眼霜、強效淡紋精華液、金盞花潔面乳、保濕霜，全部都實用性極高，cp值爆燈！趁Selfridges還有貨快去入手吧！
Kiehl's Advent Calendar 聖誕倒數月曆2025詳情：
開售日期：Selfridges已開售
價錢：$1,120（禮物價值約為$2,492）
件數：24
美妝及護膚品包括：
6件貨裝
Ultra Facial Cream 28ml
Ultra Facial Toner 75ml
Lip Balm #1 15ml
15件增量旅行裝
Ultra Body Mega Moisture Squalane Cream 30ml
Ultra Facial Barrier Cleanser 30ml
Super Multi-Corrective Cream 7ml
Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask 14ml
Calendula Herbal-Extract Toner 75ml
Calendula Serum-Infused Water Cream 7ml
Midnight Recovery Concentrate 4ml
Ultimate Strength Hand Salve 30ml
Ultra Facial Oil-Free Gel Cream 7ml
Clearly Corrective Daily Re-Texturizing Triple Acid Peel 4ml
Midnight Recovery Omega-Rich Cloud Cream 14ml
Super Multi-Corrective Eye Zone Treatment 3ml
Powerful-Strength Line-Reducing & Dark Circle-Diminishing Vitamin C Eye Serum 3ml
Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum 10ml
Bath and Shower Liquid Body Cleanser “Grapefruit” 65ml
3件旅行裝
Musk Eau de Toilette 1.5ml
Amino Acid Shampoo 5ml
Amino Acid Conditioner 5ml
護膚Gift set低至$330 送人自用都合適！
此外，更有許多限定包裝的護膚禮物值得大家入手，包括男士適用的逆齡護膚組合Age Defenders For Him、皇牌系列的Hydration Unlimited Set、清潔組合的Clean Up Your Act、特效保濕的Ultra Hydrated Cream Set等，價錢低至$330！以上適合所有膚質使用，送人自用都不覺失禮啊！
Age Defenders For Him
特價：$640｜
價值：£121（約$1,236）
Ultra Hydrated Cream Set
特價：$540｜
價值：£80（約$817）
Mens Energising Essentials
特價：$430｜
價值：£79（約$807）
Clean Up Your Act
特價：$330｜
價值：£52（約$531）
Hydration Unlimited Set
特價：$330｜
價值：£57（約$582）
相關文章：聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！YSL/LANE CRAWFORD搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
聖誕倒數月曆：
聖誕倒數月曆2025｜YSL Advent Calendar 2025搶先開賣！絕美奢華流星禮盒、24件美妝品、享4件貨裝產品
聖誕倒數月曆2025｜2折買SELFRIDGES Advent Calendar！激抵$2,350入手36件美妝護膚產品：Augustinus Bader眼霜、Charlotte Tilbury定妝噴霧、Murad面膜
聖誕倒數月曆2025｜10+款玩具Advent Calendar合集！最平$156入手Harry Potter、Frozen、Rubber Ducks
其他人也在看
【大生生活超市】雙11勁賞買 精選零食 $22/2件（即日起至15/11）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，大量零食低至平均 $11/件，包括Bealyke牛奶米餅、日本明治迷你五寶朱古力、Freshnuss有機甘栗 $22/2件，Club朱古力餅、Zottis乳酪、YBC夾心餅 $33/3件！YAHOO著數 ・ 1 天前
今日優惠｜卡樂B薯片買一送一低至$4/件、大生精選零食$22/2件 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 20 小時前
雙11優惠2025丨超市雙11優惠合集 惠康每日搶$100優惠券/屈臣氏爆買贏iPhone 17/萬寧買滿$599即減$40
各大超市、連鎖店爭相推出雙11優惠，慳精們當然要趁減價網購掃平貨！本文集合百佳、惠康、萬寧、屈臣氏、Aeon、Apita、日本城等商戶的分店及網店優惠，方便大家入手心水筍貨！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【君蘭麵包廠】手工曲奇禮盒、酥餅禮盒買一送一（01/11-11/11）
由即日起至11月11號，到君蘭分店購買以下禮盒，即時可享買一送一優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【Don Don Donki】會員限定11月優惠（01/11-15/11）
DONKI APP推出會員11月份獨家專享優惠券，只要下載DONKI App做會員，即可享精選產品低至61折優惠，貨品包括便當、急凍肉品、雪糕、零食飲品及即棄隱形眼鏡等！會員只需登入「我的獎賞d錢包」> 「我的優惠券」，便可以兌換優惠券購買會員價商品。YAHOO著數 ・ 1 天前
【屈臣氏】精選護膚產品優惠 NEUTROGENA維A醇抗皺修護新生面霜買1送1（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列護膚好物，精選美妝/護膚產品第2件半價、全線BENZAC產品第2件半價、精選PHYSIOGEL 溫和面部系列產品買1送1、KAMILL卡蜜兒經典皇牌全面呵護套裝 $88/件！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【屈臣氏】一日限定火熱搶 奇路仕薬準雲芝200粒買1送1（只限01/11）
屈臣氏精選護膚好物以火熱價發售，荷爾氏普旺藍莓60粒買1送1、奇路仕薬準雲芝200粒買1送1、GRACE ONE 皇牌高效保濕修護凝露/ 亮白防曬凝露$99/件、易賞錢會員專享金裝能全素完整均衡營養飲品335克 (雲尼拿味)買1送1！YAHOO著數 ・ 1 天前
【Aeon】Living Plaza、Daiso Japan全店買4送1（即日起至02/11）
Living Plaza & Daiso Japan進行週末優惠，今個週末場內所有貨品買4送1，仲有AEON感謝日會員95折，有機會享受折上折！YAHOO著數 ・ 1 天前
FARFETCH香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月最新官網優惠
FARFETCH，來自英國的名牌網購電商，熱愛名牌的朋友，這裡幫你定期更新最新FARFETCH優惠碼 / FARFETCH Promo Code，把這文章Bookmark起來吧！來到2025年11月，FARFETCH新季滿$1,200即享75折，不少話題品牌都有折，即睇Yahoo購物抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港產小提琴家攻內地古董琴交易
古董小提琴成交價今年來屢創新高，但交易長久以來集中在紐約、倫敦等西方城市。眼見亞洲特別是內地市場近年對古董琴需求增加，香港小提琴家林子皓看準商機，去年在港創辦The Quintessential Fine Violins（The Q，萃弦提琴），做起古董琴交易的生意。信報財經新聞 ・ 6 小時前
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 1 天前
奧巴馬嚴厲批評特朗普：無法無天、魯莽、充滿惡意、瘋狂
前美國總統奧巴馬週六（1 日）在美國兩個州的競選集會上，力挺民主黨州長候選人，並呼籲選民在下週的選舉中拒絕特朗普政府的「無法無天與魯莽行徑」。鉅亨網 ・ 15 小時前
鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」
55 歲鍾麗緹近日帶同 17 歲的二女兒 Jaden 與 15 歲的小女兒 Cayla 出席活動，兩愛女的超高顏值震驚網民，被封為「神顏星二代」實至名歸，實在「太會生」了吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
車Cam直擊｜青山公路單車群突切線 領頭車手遭撞飛 網民狠批：基本安全意識都欠奉(有片)
青山公路昨日(2日)發生私家車撞飛單車的意外。網上流傳兩條片段，一隊有十餘人的單車車隊，沿青山公路青龍頭段方向行駛，其中一名身穿白衣的車手揚手示意，要從左線切往右線。惟期間一輛正在駛前的黑色私家車懷疑收製不及，直撞向單車，21歲的車手手腳和額頭擦傷，清醒送往醫院治理；31歲的私家車司機則沒有受傷。am730 ・ 16 小時前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
網上熱話｜內地旅客讚大角咀一街道譯名「封神」 神譯名背後有段故？
近年內地旅客來港不再僅是購物，更喜愛城市深度遊，而香港不少街道譯名均十分有特色，引來遊客熱議。近日有網民在小紅書發文，提到位於大角咀的一條名為「詩歌舞街」的街道。該網民直言，香港這麼多條街道，「詩歌舞街」可說是「封神之作」。他稱，sycamore本意是無花果，但中文譯名把其升格了，更能夠保留相近發音。am730 ・ 19 小時前
《聲秀》決賽賽果出爐｜馮熙燮以《七百年後》擊敗柯雨霏 胡子貝成雙料季軍
TVB節目《聲秀》今晚（2日）迎來決賽，8強成員甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬 Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia爭奪冠軍寶座！決賽夜節目邀請 7 大重量級專業評審（排名不分先後）：陳潔靈、郭偉亮Eric Kwok、陳奐仁、舒文、周錫漢、Johnny Yim、雷有輝，並設有KOL及DJ 評審團評分。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
嘉湖山莊女子家中燒炭 友人揭發證當場命殞
【on.cc東網專訊】天水圍有人燒炭亡。今午(2日)12時38分，執法部門接獲一名市民報案，指其一名女友人懷疑在天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一單位內企圖自殺。救援人員接報到場，發現姓劉(54歲)女事主倒臥在單位內一房間，旁邊有一盆燒過的炭。事主經人員檢驗後證實已當場on.cc 東網 ・ 19 小時前
不再炫富反而「炫窮」？內地掀「破產網紅」熱潮，經濟下行轉營「負家千金」形象
全球經濟下行，中國內地同樣進入「消費降級」階段，大家熟悉的「炫富」網紅，現在走上「炫窮」的賽道，掀起「破產網紅」熱潮引全城熱議！Yahoo Style HK ・ 54 分鐘前
習近平送小米手機 李在明問通訊保安 習近平神回「你看看有沒有後門」引全場大笑︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國國家主席習近平昨日（ 11 月 1 日）在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會後，與南韓總統李在明舉行會談，兩國領導人互贈禮物。習近平贈送李在明夫婦 2 部小米旗艦曲面手機及文房四寶，李在明笑問手機的通訊是否安全，習近平幽默回應「你看看有沒有後門」，令在場人士大笑。這一幕被外界視為習近平在公開場合中少有的輕鬆一刻。Yahoo新聞 ・ 22 小時前