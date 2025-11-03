焦點

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
聖誕倒數月曆2025｜45折入手Kiehl’s Advent Calendar！$1,120入手24件護膚品 貨裝牛油果眼霜/皇牌1號護唇膏

Kiehl’s聖誕倒數月曆率先上架，為大家帶來24款護膚品及身體護理用品，即睇Yahoo購物推介：

聖誕倒數月曆2025超有驚喜！今年護膚品界的Advent Calendar非常精彩，包括Kiehl’s聖誕倒數月曆，為大家帶來24款護膚品及身體護理用品。官網標示禮物總值為£244（約為$2,492港元），在Selfridges上只需$1,120，相當於45折入手Kiehl’s產品，更有6件貨裝！產品有適合秋冬使用的特效保濕乳霜、1號護唇膏、牛油果眼霜及金盞花化妝水，都是Kiehl’s的皇牌產品，相當吸引！而且Kiehl’s Advent Calendar的包裝精美，色彩繽紛的包裝設計，買來當作聖誕禮物絕不失禮。

立即查看Kiehl’s聖誕倒數月曆頁面

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

聖誕倒數月曆2025已於外國網購平台陸續上架，之前跟各位預告過2折買SELFRIDGES Advent Calendar（按此）、24折買ASOS Advent Calendar（按此）、熱賣YSL Advent Calendar（按此）、玩具類Advent Calendar（按此）等，Yahoo購物為大家整合了今年2025年的Advent Calendar合集，讓大家可以一文望清最人氣的產品！

👉🏻聖誕倒數月曆合集2025

24件小禮物當中，有長期熱賣的皇牌金盞花系列、特效清爽保濕系列、特效保濕系列、深夜奇蹟修復系列等。除了護膚品外，身體護理用品方面都有經典潤膚乳、護唇膏等，種類都算幾多。大家最好在12月前入手，到了聖誕節來臨前，每天打開一個小驚喜，增加了節日的儀式感。而且大部分產品是中樣或旅行裝，很適合外出旅行攜帶。今年價格比去年更便宜，入面的小禮物也更高質，6件貨裝禮品有特效保濕霜、爽膚水、牛油果眼霜、強效淡紋精華液、金盞花潔面乳、保濕霜，全部都實用性極高，cp值爆燈！趁Selfridges還有貨快去入手吧！

Kiehl's Advent Calendar 聖誕倒數月曆2025詳情：

開售日期：Selfridges已開售

價錢：$1,120（禮物價值約為$2,492）

件數：24

美妝及護膚品包括：

6件貨裝

  1. Ultra Facial Cream 28ml

  2. Ultra Facial Toner 75ml

  3. Creamy Eye Treatment with Avocado 14ml

  4. Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate 15ml

  5. Lip Balm #1 15ml

  6. Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash 75ml

15件增量旅行裝

  1. Ultra Body Mega Moisture Squalane Cream 30ml

  2. Ultra Facial Barrier Cleanser 30ml

  3. Super Multi-Corrective Cream 7ml

  4. Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask 14ml

  5. Calendula Herbal-Extract Toner 75ml

  6. Calendula Serum-Infused Water Cream 7ml

  7. Midnight Recovery Concentrate 4ml

  8. Ultimate Strength Hand Salve 30ml

  9. Ultra Facial Oil-Free Gel Cream 7ml

  10. Clearly Corrective Daily Re-Texturizing Triple Acid Peel 4ml

  11. Midnight Recovery Omega-Rich Cloud Cream 14ml

  12. Super Multi-Corrective Eye Zone Treatment 3ml

  13. Powerful-Strength Line-Reducing & Dark Circle-Diminishing Vitamin C Eye Serum 3ml

  14. Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum 10ml

  15. Bath and Shower Liquid Body Cleanser “Grapefruit” 65ml

3件旅行裝

  1. Musk Eau de Toilette 1.5ml

  2. Amino Acid Shampoo 5ml

  3. Amino Acid Conditioner 5ml

護膚Gift set低至$330 送人自用都合適！

此外，更有許多限定包裝的護膚禮物值得大家入手，包括男士適用的逆齡護膚組合Age Defenders For Him、皇牌系列的Hydration Unlimited Set、清潔組合的Clean Up Your Act、特效保濕的Ultra Hydrated Cream Set等，價錢低至$330！以上適合所有膚質使用，送人自用都不覺失禮啊！

Age Defenders For Him

特價：$640｜價值：£121（約$1,236）

Ultra Hydrated Cream Set

特價：$540｜價值：£80（約$817）

Mens Energising Essentials

特價：$430｜價值：£79（約$807）

Clean Up Your Act

特價：$330｜價值：£52（約$531）

Hydration Unlimited Set

特價：$330｜價值：£57（約$582）

相關文章：聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！YSL/LANE CRAWFORD搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

聖誕倒數月曆：

聖誕倒數月曆2025｜YSL Advent Calendar 2025搶先開賣！絕美奢華流星禮盒、24件美妝品、享4件貨裝產品

聖誕倒數月曆2025｜2折買SELFRIDGES Advent Calendar！激抵$2,350入手36件美妝護膚產品：Augustinus Bader眼霜、Charlotte Tilbury定妝噴霧、Murad面膜

聖誕倒數月曆2025｜10+款玩具Advent Calendar合集！最平$156入手Harry Potter、Frozen、Rubber Ducks

