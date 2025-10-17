聖誕倒數月曆2025｜MAC Advent Calendar低至4折！珠寶禮盒+24件美妝產品 皇牌唇膏/斷貨王眼影

譚耀宗指立會是「政治旋轉門」
MAC聖誕倒數月曆帶來24款美妝及護膚產品，包括啞光唇膏、眼線筆、睫毛膏、面霜等，即看內文：
聖誕倒數月曆Advent Calendar 2025陸續出爐！每年都令人充滿期待的美妝類聖誕倒數月曆一如以往大受歡迎，繼早前介紹過YSL、LANE CRAWFORD、SELFRIDGES等品牌後，MAC終於都登場了！今年MAC聖誕倒數月曆為大家帶來24款美妝及護膚產品，包括啞光唇膏、眼線筆、睫毛膏、面霜等，當中也有不少貨裝產品，非常划算！即看內文了解更多MAC聖誕倒數月曆2025有什麼小禮物吧！
聖誕倒數月曆2025已於外國網購平台陸續上架，之前跟各位預告過2折買SELFRIDGES Advent Calendar（按此）、24折買ASOS Advent Calendar（按此）、玩具類Advent Calendar（按此）等，Yahoo購物為大家整合了今年2025年的Advent Calendar合集，讓大家可以一文望清最人氣的產品！
半價入手24件MAC Advent Calendar 2025
今年MAC聖誕倒數月曆2025以珠寶盒為主題，打開後不但有24個色彩繽紛的小格子，還附送了小鏡子，令整個禮盒望落高級感滿滿！入面的24件小禮物涵蓋美妝至護膚品，美妝類包括極致啞光唇膏、激光煥白氣墊霜、Veluxe Pearl小眼影、MACStack睫毛膏等熱銷產品，保證大家聖誕節可以靚靚示人。而護膚品則有Hyper Real眼部精華、Hyper Real精萃潔顏乳、刮痧板、凝膠眼膜等，聖誕玩得夜都可以立即補救。今年MAC聖誕倒數月曆24件小禮物總價值£443.5（約HKD$4,632），大家現在只需HKD$1,820就可以入手，相當於4折，比去年還要便宜，當中有13件貨裝產品和2款限量配件，cp值極高！
24 Mystery Must-Haves Advent Calendar
價錢：$1,820
件數：24
美妝及護膚品包括：
MACximal Matte Lipstick – Forever Curious, Full-Size 3g
MACximal Matte Lipstick – Russian Red, Full-Size 3g
MACximal Satin Lipstick – Modesty, Full-Size 3g
Lustreglass Lipstick – Syrup, Full-Size 3g
Lipglass – Clear, Full-Size 15ml
Tinted Lipglass – Love Child, Full-Size 15ml
Squirt Balm – Like Squirt, Full-Size 2.3g
Prep + Prime Lip, Full-Size 1.7g
Lip Pencil – Soar, Full-Size 1.45g
Lip Pencil – Cool Spice, Full-Size 1.45g
Matte Small Eye Shadow – Espresso, Full-Size 1.5g
Veluxe Pearl Small Eye Shadow – All That Glitters, Full-Size 1.5g
Eye Shadow Stick – Smoked Taupe 3.5g
4 Idol Lash Eyelashes
Colour Excess Gel Pencil – Glide or Die, Full-Size 0.35g
Brushstroke Eyeliner 0.67g
MACStack Mascara – Black Stack, Full-Size 12ml
Strobe Cream – Pinklite, Mini 15ml
Hyper Real Cream to Foam Cleanser, Mini 30ml
Hyper Real Skincanvas Balm, Mini 15ml
Hyper Real Serumizer Deluxe Sample 5ml
Hyper Real Serumizer Eye Deluxe Sample 3ml
Limited Edition Accessory: Gel Eye Pads
Limited Edition Accessory: Guasha
相關文章：聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！Diptyque/Jo Malone/Charlotte Tilbury搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
