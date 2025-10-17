Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕倒數月曆2025｜MAC Advent Calendar低至4折！珠寶禮盒+24件美妝產品 皇牌唇膏/斷貨王眼影

聖誕倒數月曆Advent Calendar 2025陸續出爐！每年都令人充滿期待的美妝類聖誕倒數月曆一如以往大受歡迎，繼早前介紹過YSL、LANE CRAWFORD、SELFRIDGES等品牌後，MAC終於都登場了！今年MAC聖誕倒數月曆為大家帶來24款美妝及護膚產品，包括啞光唇膏、眼線筆、睫毛膏、面霜等，當中也有不少貨裝產品，非常划算！即看內文了解更多MAC聖誕倒數月曆2025有什麼小禮物吧！

今年MAC聖誕倒數月曆2025以珠寶盒為主題。

半價入手24件MAC Advent Calendar 2025

今年MAC聖誕倒數月曆2025以珠寶盒為主題，打開後不但有24個色彩繽紛的小格子，還附送了小鏡子，令整個禮盒望落高級感滿滿！入面的24件小禮物涵蓋美妝至護膚品，美妝類包括極致啞光唇膏、激光煥白氣墊霜、Veluxe Pearl小眼影、MACStack睫毛膏等熱銷產品，保證大家聖誕節可以靚靚示人。而護膚品則有Hyper Real眼部精華、Hyper Real精萃潔顏乳、刮痧板、凝膠眼膜等，聖誕玩得夜都可以立即補救。今年MAC聖誕倒數月曆24件小禮物總價值£443.5（約HKD$4,632），大家現在只需HKD$1,820就可以入手，相當於4折，比去年還要便宜，當中有13件貨裝產品和2款限量配件，cp值極高！

24 Mystery Must-Haves Advent Calendar

價錢：$1,820

件數：24

SHOP NOW

MAC聖誕倒數月曆24件小禮物總價值$4,630，大家現在只需$1,820就可以入手。

美妝及護膚品包括：

入面的24件小禮物涵蓋美妝至護膚品。

