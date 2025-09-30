WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
聖誕倒數月曆2025｜2折買SELFRIDGES Advent Calendar！激抵$2,350入手36件美妝護膚產品：Augustinus Bader眼霜、Charlotte Tilbury定妝噴霧、Murad面膜
今年率先為大家介紹美妝博主超愛開箱的SELFRIDGES倒數月曆，即睇內文：
每年的Advent Calendar大戰都是各品牌花招百出的舞台，聖誕倒數月曆2025陸續登場，今年率先為大家介紹美妝博主超愛開箱的SELFRIDGES倒數月曆。今年36件禮物只需$2,350就買到，相等於原價值的2折。內容涵蓋了護膚、彩妝、香水及護髮等全方位需求，包括Augustinus Bader、Colorwow、Drunk Elephant、Jo Malone London等熱門品牌，其中更有21件是Full Size上陣，非常划算！趁現在有貨就快手落單，買來做聖誕禮物或自用都十分吸引！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
立即查看SELFRIDGES Advent Calendar 2025
2折入手36件貴價人氣美妝護膚品 原價值$11,844
備受矚目的SELFRIDGES Beauty Advent Calendar 2025強勢回歸！今年同樣帶來25日的驚喜，集結價值高達£1136即約港幣$11,844的豪華美妝護膚品陣容。SELFRIDGES誠意十足，精選了護膚、彩妝、香水及護髮等多方面的品牌，單是Augustinus Bader全能眼霜、Colorwow夢幻髮妝噴霧以及Murad細胞保濕修復面膜的總價值已接近月曆售價，其餘禮物相當於免費贈送。還未計算其他如Drunk Elephant亮膚油、Fenty Beauty睫毛膏、Jo Malone London香水等熱門正裝單品，性價比超高！
21件Full size 涵蓋護膚美妝護髮 含金量超高！
今年的月曆含金量超高，內含21款正裝尺寸的產品，實用度滿分。當中護膚品有Augustinus Bader全能眼霜，蘊含品牌獨家TFC8®細胞觸發因子技術，能深入修護眼周肌膚，淡化細紋；Murad屏障修護面膜專為敏感肌設計，快速舒緩泛紅不適，為肌膚築起堅固的保濕屏障；Drunk Elephant B-Goldi亮膚油富含維他命C與南瓜發酵物，能提亮膚色，打造自然光澤肌。彩妝愛好者的收穫則有Fenty Beauty Hella Thicc濃密睫毛膏，其獨特刷頭能瞬間打造豐盈不結塊的睫毛效果；Moonglaze腮紅棒質地柔滑易推，為雙頰帶來自然健康的紅潤光澤；堪稱「頭髮雨衣」的Colorwow夢幻髮妝噴霧，能長效抗毛躁，讓秀髮保持順滑亮麗。香水陣容同樣奢華，Jo Malone London英國梨與小蒼蘭古龍水帶來清新優雅的經典花果香調；而Creed高級香水則讓你體驗到百年香氛世家的獨特匠藝。SELFRIDGES的聖誕倒數月曆年年都好快賣完，美編已見不少美妝Youtuber開箱，各位記得提早入手！
SELFRIDGES Beauty Advent Calendar聖誕倒數月曆2025詳情：
開售日期：即日起
價錢：$2,350；價值超過£1136（約HKD11,884）
件數：36件（包括21件貨裝）
立即查看SELFRIDGES Advent Calendar 2025
美妝及護膚品包括：
Lisa Eldridge Beauty Enhance and Define Lip Pencil - Fawn, 1.2g
Maria Nila Scalp Brush
Huda Beauty Faux Filler Jelly Oil Lip Oil - Juicy Pink Lady, 3.9ml
Lashify Lashes Bond & Wand Mascara
Stila Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner – Black, 0.5ml
Sol De Janeiro Brazilian Crush Cheirosa 68 Perfume Mist 90ml
Selfridges Beauty Concierge Card
潮流話題：
抗衰老精華｜APIVITA抗氧化護膚品新目標，兩款「蜂科技精華」亮相：C15蜂膠抗氧化、HA5蜂蜜修復保濕精華
Olive Young限定激減低至34折！10大必買護膚品︰骨膠原面膜只需$9.4/ Threads爆紅PDRN套裝勁減$770
