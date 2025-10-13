Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕倒數月曆2025｜YSL Advent Calendar 2025搶先開賣！絕美奢華流星禮盒、24件美妝品、享4件貨裝產品

大家最期待的聖誕節即將到來！今年不少品牌搶先在10月推出聖誕倒數月曆2025，而大家千呼萬喚的YSL Advent Calendar終於在Selfridges推出！品牌大使ROSÉ金髮女郎的形象將美妝產品演繹得非常好，讓大家更愛YSL了，因此今年的聖誕倒數月曆討論熱度也十分高。品牌繼續以往的高級感，外觀是鎏金色的奢華禮盒，以「Golden Star」的形象貫穿整個設計主題，入面盛載著24件美妝小禮物，當中更有1件是絕美化妝小鏡子。各位YSL粉絲們快去搶貨啦！

YSL絕美奢華流星禮盒

每年都被秒搶的YSL聖誕倒數月曆，今年以奢華流星包裝示人，入面24件小禮物涵蓋各款YSL皇牌產品，包括4件貨裝產品，19件迷你試用裝及1件跟今年外包裝主題相似的奢華金色化妝鏡，方便大家隨時補妝。今年最具話題度的奢侈品牌化妝品一定是YSL的唇釉、胭脂等，聖誕倒數月曆當然把皇牌唇膏Loveshine lipstick、Candy Glaze Lip Gloss Stick的貨裝擺進去。還有以花香調為基底的LIBRE INTENSE香水、木質調的Le Vestiaire Des Parfums Tuxedo高訂衣櫥香氛，以及非常Girly的白麝香MON PARIS香水等，讓大家隨時都可以使用香水前往聖誕月的約會。

對護膚有追求的人也不會失望，因為裡面也有3件藏金妍活再生系列產品，精華素、活膚盈露、全效乳霜，使用後皮膚細膩有光澤，更可抗皮膚初老問題。YSL Advent Calendar 2025已經於官網買到，只需$2,650即可入手24件禮物，雖然今年官方沒有標示禮物總值，但根據往年經驗，禮物總值一定超過入手價錢，是各位YSL迷必搶Item！有興趣的話，一定要快手落單，斷貨就要等下年先再有啦！

YSL節日限量版倒數月曆禮盒

價錢：$2,650

YSL Advent Calendar 2025內藏有多款美妝品、護膚品、香水令人愛不釋手。

YSL Advent Calendar 2025聖誕倒數月曆詳情：

開售日期：Selfridges已開售

價錢：$2,650

件數：24

美妝及護膚品包括：

YSL Advent Calendar 2025內容物

絕美奢華流星禮盒

