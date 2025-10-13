張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
聖誕倒數月曆2025｜YSL Advent Calendar 2025搶先開賣！絕美奢華流星禮盒、24件美妝品、享4件貨裝產品
YSL Advent Calendar終於在Selfridges推出！即睇Yahoo購物推介：
大家最期待的聖誕節即將到來！今年不少品牌搶先在10月推出聖誕倒數月曆2025，而大家千呼萬喚的YSL Advent Calendar終於在Selfridges推出！品牌大使ROSÉ金髮女郎的形象將美妝產品演繹得非常好，讓大家更愛YSL了，因此今年的聖誕倒數月曆討論熱度也十分高。品牌繼續以往的高級感，外觀是鎏金色的奢華禮盒，以「Golden Star」的形象貫穿整個設計主題，入面盛載著24件美妝小禮物，當中更有1件是絕美化妝小鏡子。各位YSL粉絲們快去搶貨啦！
聖誕倒數月曆2025已於外國網購平台陸續上架，之前跟各位預告過2折買SELFRIDGES Advent Calendar（按此）、24折買ASOS Advent Calendar（按此）、玩具類Advent Calendar（按此）等，Yahoo購物為大家整合了今年2025年的Advent Calendar合集，讓大家可以一文望清最人氣的產品！
YSL絕美奢華流星禮盒
每年都被秒搶的YSL聖誕倒數月曆，今年以奢華流星包裝示人，入面24件小禮物涵蓋各款YSL皇牌產品，包括4件貨裝產品，19件迷你試用裝及1件跟今年外包裝主題相似的奢華金色化妝鏡，方便大家隨時補妝。今年最具話題度的奢侈品牌化妝品一定是YSL的唇釉、胭脂等，聖誕倒數月曆當然把皇牌唇膏Loveshine lipstick、Candy Glaze Lip Gloss Stick的貨裝擺進去。還有以花香調為基底的LIBRE INTENSE香水、木質調的Le Vestiaire Des Parfums Tuxedo高訂衣櫥香氛，以及非常Girly的白麝香MON PARIS香水等，讓大家隨時都可以使用香水前往聖誕月的約會。
對護膚有追求的人也不會失望，因為裡面也有3件藏金妍活再生系列產品，精華素、活膚盈露、全效乳霜，使用後皮膚細膩有光澤，更可抗皮膚初老問題。YSL Advent Calendar 2025已經於官網買到，只需$2,650即可入手24件禮物，雖然今年官方沒有標示禮物總值，但根據往年經驗，禮物總值一定超過入手價錢，是各位YSL迷必搶Item！有興趣的話，一定要快手落單，斷貨就要等下年先再有啦！
YSL節日限量版倒數月曆禮盒
價錢：$2,650
YSL Advent Calendar 2025聖誕倒數月曆詳情：
開售日期：Selfridges已開售
價錢：$2,650
件數：24
美妝及護膚品包括：
Full-Size Couture Mini Clutch #100
Full-Size Candy Glow Tinted Butter Balm #1B
Full-Size Candy Glaze Lip Gloss Stick #15
Full-Size Loveshine Lip Oil Stick #44
Y Eau de Parfum 10ML Travel Spray
MYSLF Eau de Parfum 10ML Travel Spray
Libre Eau de Parfum Intense 10ML Travel Spray
Deluxe Mini Libre Eau de Parfum 7.5ML
Deluxe Mini Le Vestiaire Des Parfums Tuxedo 7.5ML
Deluxe Mini Mon Paris Eau de Parfum 7.5ML
Deluxe Mini Black Opium Eau de Parfum 7.5ML
Deluxe Mini Lash Clash in Black
Deluxe Mini Mascara Volume Effet Faux Cils in Black
Deluxe Mini Dessin Du Regard #01
Deluxe Mini Rouge Pur Couture in Shade NM
Deluxe Mini Rouge Pur Couture in Shade RM
Deluxe Mini Or Rouge Serum 7ML
Deluxe Mini Or Rouge La Lotion 10ML
Deluxe Mini Or Rouge La Creme Essentielle 7ML
Deluxe Mini Pure Shots Night Reboot Serum 7ML
Deluxe Mini Pure Shots Eye Reboot Concentrate 5ML
Deluxe Mini Top Secrets Instant Moisture Glow 5ML
Makeup Mirror
Deluxe Le Vestiaire Des Parfums Marrakech Candle
相關文章：聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！Diptyque/Jo Malone/Charlotte Tilbury搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
