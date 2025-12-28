聖誕假期尾聲迎入境處高峰 截至下午4時近30萬人次入境(駐大灣區記者黃穎芝報道)

【Now新聞台】四天聖誕假期尾聲，市民陸續經各口岸返港。入境處預計今天是陸路入境高峰，截至下午四時，約有58.6萬人次出入境，當中入境佔29.6萬人次。

香園圍口岸夜後大致暢順，市民毋須等太久就可乘巴士出市區。

劉先生：「(過關)都很暢順，不是很多人。(過關用了多長時間？)我想很快，都沒有怎麼等，我想排了兩、三分鐘，比星期六、日更少人。」

鄧先生：「之前試過一次很多人，所以我們早了些回來，安全一些。(過關順暢嗎？)順暢、很快。」

廣告 廣告

機場也出現外遊完回港的人潮，大家都滿載而歸，回來準備上班上學。

陳先生：「很開心，不是太多人，去了兩個地方。(去了哪兩個地方？)去了日本和上海。(總共去了多少天？)9天。」

陳小朋友：「功課未做。(與家人去旅行覺得怎樣？)很開心和很好玩。」

林小姐：「明天上班。(心情如何？)開心。(但上班都開心？)是不捨得的。」

有去泰國清邁玩完八天的小朋友樂而忘返。

梁小朋友：「不開心，我想再去。(為甚麼？不捨得？)我在那裡不斷玩、玩得很開心，不過今天要走。」

入境處預計，今日是陸路入境高峰約有69.5萬人次入境，而假期期間，經常出現過關人潮的深圳灣口岸，傍晚起也人流絡繹不絕。

Gigi：「很多人，但這裡方便我，有直通巴士回去我住的地方。玩了三天在珠海，因為她(女兒)未去過那裡玩，所以帶她去玩玩，香港很多地方都玩過。」

入境處表示，為應付人流已減少前線人員休假，彈性調配人手，以及加開櫃枱處理。

#要聞