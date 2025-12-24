專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一
聖誕假期市道旺丁不旺財 有業界指港人消費模式改變(林尊豪報道)
【Now新聞台】聖誕假期傳統上是消費旺季，不過有旺區店舖就表示生意較去年跌一成。有零售界人士就指，港人消費模式改變，節日市道旺丁不旺財。
平安夜的下午，尖沙咀廣東道人頭湧湧。雖然聖誕節不是內地假期，仍有不少內地客來港感受氣氛，買到一袋二袋，更有人拖行李箱購物。
廣東遊客郭先生：「感受香港的聖誕氣氛，今天晚上吃一個大餐，順便辦點別的事。」
廣東遊客余先生：「先在維多利亞港這邊逛逛，然後會去西貢，或是去塔門島等的小島逛逛。大概就幾千塊錢吧，也沒有準備很多，買點化妝品、買點藥甚麼的。」
有店舖負責人指，今年節日人流較多，但消費力下降，預計生意下跌一成。有零售界人士亦在本台節目《時事全方位》指，宏福苑大火影響社會氣氛，加上港人消費模式改變，令商戶做生意面對挑戰。
香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠：「香港人的購物模式都開始改變，喜歡網購，但我們發覺好像剛剛的展銷會，他們的場都很旺，都有很多人進去參觀購物，他們可能入場看和格價較外面便宜才買。我們聽來是旺丁，但未必那麼旺財。」
有飲食業界就指，聖誕期間有4成客人取消訂枱，部分人亦改期去1月，期望之後消費氣氛改善。
#要聞
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜17層火海狂奔！救命恩人菲傭Vame僅2週遭解僱：我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。
大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅是香港社會的一宗嚴重災難，更揭示了不少人性與法律之間的艱難抉擇。一名在宏福苑服務近一年的菲律賓籍外傭Vame的經歷，近日引起全城關注。她在大火當天發現發生火災後，迅速反應帶同僱主家中的男嬰及男嬰祖母，從居住的宏泰閣17樓跑下樓逃生。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Medical Inspire 醫．思維 ・ 6 小時前
78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注
78歲殿堂級歌手林子祥與64歲老婆葉蒨文（Sally）《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》日前喺武漢舉行，佢哋難得去到當地，當然要到訪老字號餐廳品嘗武漢美食「過早九宮格」早餐啦！不過拍攝片段出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，令網民擔心其健康狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Lisa演唱會熱舞太火辣！「穿透視裝頂胯、開腿」 網友開戰：不良示範
韓女團BLACKPINK成員Lisa近期展開世界巡迴演唱會，然而因為舞台表演尺度較大，引發爭議。演出中的舞蹈設計與服裝造型，在網路上掀起正反兩極的評價，有人認為是一種藝術表現，也有人質疑過度帶有性暗示。姊妹淘 ・ 4 小時前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《我和春天有個約會》4大女主角將激罕合體 網民極期待：天哪 我的童年
《我和春天有個約會》為經典作品之一，備有舞台劇、劇集及電影。亞視劇集《我和春天有個約會》就是改編自1992年同名舞台劇劇本，為當年亞視收視最好嘅劇集之一。《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀領銜主演。劇情背景發生喺上世紀70年代，講述4個歌女悲喜交織嘅舞台人生。近日，東方衛視宣布跨年晚會將邀請到《我和春天有個約會》4位女主角萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀相聚跨年晚會，唔少網民都表示非常期待，紛紛留言：「天哪，我的童年」、「這絕對是7080後的回憶」、「啊啊啊我小時候追幾遍的劇」、「哇！到時候看個回放」、「要哇塞一下了」、「童年回憶」、「以前的港劇是真好看」等等。又有唔少網民大讚萬綺雯保養得宜：「萬倚雯吃了多少防腐劑啊」、「萬綺雯怎麼還是這麼漂亮」、「雯雯真的好年輕」、「萬綺雯沒怎麼變」、「萬綺雯不是吧，還這麼年輕漂亮？」、「萬二蚊（萬綺雯）贏很大」等等；亦有網民指東方衛視十分厲害，估唔到可以請到蔡曉儀。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
碧咸一家被大仔布魯克林封鎖原因曝光 因為一隻雞
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）家變風波不斷，大仔布魯克林（Brooklyn）完全投靠美國豪門女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一方，被爆於社交網站封鎖父親、母親Victoria、二細佬羅密歐（Romeo）、三細佬告斯（東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
食客發帖指去大鴻輝食飯要帶滅火筒 網民：唔去最安全
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，分享自己到荃灣大鴻輝中心用餐時的一個「保命習慣」，直言：「每次去大鴻輝食飯，我都會帶住支滅火筒喺身，我覺得大家都應該要咁做」。帖文一出隨即引起網民熱烈討論，不少網民半認真半搞笑回應，反映出大家對大鴻輝安全問題的高度關注與憂慮。Yahoo Food ・ 11 小時前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感
《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自女人我最大 ・ 1 天前
港人日本「一抽入魂」集體中頭獎 引爆「玉桂狗焗爐之亂」笑到崩潰｜海外選購電器安全及注意事項全攻略
臨近聖誕長假期，大批香港人已經搶先「返鄉下」飛到日本旅遊，東京、大阪、福岡到處都聽到廣東話。而在社交平台 Threads 上，突然被一班身在日本旅遊的港人洗版，全部都為同一件事「頭痕」——抽中「玉桂狗一番賞」頭獎焗爐！閱讀更多：宏福苑大火喚醒家居防火意識｜防火門點揀最實際？同普通實芯門有咩分別？｜開放式廚房唔合規恐累保險失效！法例要求一文睇清入伙前必讀｜六大範疇逐點檢查 滲水、空心磚、門窗膠邊、水電、泥水油漆到傢俬清單一覽近日至少有十多名港人在 Threads 發帖表示，到便利店玩「玉桂狗一番賞」，本來心願很簡單，只想抽中玉桂狗公仔、化妝袋、環保袋、匙扣之類「易拎又可愛」的小物，結果一刮開獎券——竟然是頭獎焗爐。乍聽之下以為「中頭獎」值得開心，現實卻是：只有焗爐，卻不能用！皆因日本電壓與香港不同，焗爐連包裝又大又重，單是拿回酒店已十分狼狽，托運回港更須額外付款。一眾「苦主」通通都不打算把這份「大禮」帶回港，只好上 Threads 尋找「居日港人」接收，求「領養」！因此被網民笑稱為「一番賞焗爐之亂」。有中獎者更笑言：「第一次中頭獎，竟然係焗爐，真係笑到崩潰！」甚麼是「一番賞」？抽獎版本的28Hse.com ・ 2 小時前
43歲玄彬男神顏值不再？為角色犧牲增肥14kg變「油膩大叔」，讓歲月痕跡漸變中年男人魅力
43歲玄彬男神顏值下降引熱議！即使是男神也未必能對抗殘酷的歲月，但歲月痕跡也許是中年男性的魅力來源，只是戰線不再局限於顏值上了！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
「反攻深圳」行動失敗！ 全線熄爐！ 校長燒肉無力回天 大埔最後分店明年1月結業
曾揚言要「反攻深圳」、對抗北上消費潮的本地連鎖燒肉店 「校長燒肉日韓料理」，元朗及觀塘分店已先後於今年8月及9月結業，最後一間大埔廣場分店近日亦宣佈即將結業，品牌全線「熄爐」。閱讀更多：對抗北上消費潮失敗！兩大燒肉店8月退出元朗荃灣「榴槤千層始祖」沛公甜品結業 食客不捨18年老店：由細食到大｜路德圍食肆競爭激烈 呎租高達200元校長燒肉近日在社交平台公布，大埔分店因租約期滿，將於 2026年1月4日 正式關門。消息一出，不少食客都紛紛表示不捨，有人表示自中學時期已經是「校長」粉絲，直到現在仍不時光顧；亦有老顧客感慨，在市道低迷之下，無論「校長」如何努力經營，最終都「頂唔順」執笠收場。校長燒肉曾於全港多區開設分店，包括荃灣、元朗、觀塘及大埔等，主打平價燒肉放題。早前為對抗北上消費潮，推出「反攻深圳！任飲任食」優惠，下午茶放題只需 88元起，「晚市放題」亦僅 108元起，可享用2小時無限量燒肉與火鍋，希望吸引客人留港消費。不過隨住各分店相繼結業，可見「反攻深圳」行動最終以失敗告終。 延伸閱讀: 大埔廣場 觀塘 大埔 元朗 荃灣 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 4 小時前
43歲彭于晏香港街頭拍戲！穿POLO衫「胸肌炸裂」 網震驚：這身材太不科學
男星彭于晏12月20日在香港街頭拍戲時，被路過民眾拍下未修圖照片，畫面在網路上引發討論。鏡頭沒有濾鏡修飾，43歲的他整體狀態依然引人注意，簡單俐落的穿搭也成為話題。姊妹淘 ・ 3 小時前
郭羡妮《尋秦記》電影版宣傳，氣質高雅完全不像51歲！三大凍齡保養法則，顏值與身材依然宛如少女
郭羡妮復出為《尋秦記》電影版宣傳，優雅氣質與凍齡美貌完全不像 51 歲！郭羡妮在社交媒體分享與宣萱、滕麗名的合照，郭羡妮結婚後淡出幕前，近日現身宣傳活動讓大家感到十分驚喜！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」 網嘆：好爸爸好丈夫
天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。姊妹淘 ・ 1 天前
賽西湖千呎銀主盤五折推拍 原業主已離世 曾承造10年逆按揭
拍賣場再現低價銀主盤，北角老牌豪宅賽西湖大廈一伙逾千呎單位，早年曾發生墮樓事故，將於下周五（1月2日）推出拍賣，開價980萬元，較市價折讓近五成。該單位原業主曾承造安老按揭（逆按揭），離世後單位遭銀主收回拍賣。28Hse.com ・ 1 天前
55歲小儀認單身焦慮 30歲關口似萬劫不復恐無人要 至今無法單獨看戲吃晚飯
早前離開商台的55歲阮小儀出名是單身貴族，數年前她曾在ViuTV節目《吃掉前男友》上自爆情路坎坷，她曾與出版社CEO拍拖7年，雙方已達談婚論嫁，但對方出軌及在她30歲時提出分手，令她飽受情傷，更慨嘆「每次戀情都輸畀第三者」。而她日前在另一節目中大談「單身焦慮」，更稱至今仍沒法自已去餐廳吃晚飯或看演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
61歲張曼玉一穿西裝帥到封神！久違拍時尚大片 每張都像「時髦教科書」！
從黑白畫面中的俐落西裝，到淺色調沙發上的針織衫造型，張曼玉把「鬆弛感」穿成一種高度自律後的從容。寬肩剪裁、柔軟襯衫、自然垂墜的褲型，在她身上不只是衣服，而是一種歷經時間後才懂得的節奏感。沒有刻意裝年輕，卻比任何流行關鍵字都更耐看。另一組牛仔造型則完全是教...styletc ・ 8 小時前
意甲 ｜拿玻里捧盃 海倫六字回應離開曼聯決定
拿玻里以2比0擊敗博洛尼亞，成功在意大利超級盃封王，在決賽踢足90分鐘的海倫上載自己捧盃的笑容照片，並用六個字總結他離開曼聯的決定。Yahoo 體育 ・ 17 小時前
黎智英案︱子女貼舊照展示黎與家人最近一次聖誕聚會 「今年再次被迫在他缺席下慶祝」︱Yahoo
為聲援壹傳媒創辦人黎智英而設的社交平台帳號 #FreeJimmyLai 昨日（23 日）發放了一張舊照，顯示黎智英和家人最近一次慶祝聖誕。女兒黎采亦拍片分享了父親的點滴，說他會在倫敦海德公園晨運時高聲歌唱，她會走開以免尷尬。帖文重申，黎智英健康正在惡化，監禁危害他的生命，呼籲國際社會不能保持緘默。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
海兒為保「天籟式高音」 自爆「世紀牙患」：我箍過三次牙！
女高音歌唱女神海兒（Hedy）近日成為牙膏品牌代言人！這次廣告選角甚有要求，指明並非要普通歌手藝人，而是要找一把「雲南香格里拉高原女聲」！綜觀樂壇，女高音歌唱家Hedy成功跑出，認真「高」人一等！Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前