聖誕假期市道旺丁不旺財 有業界指港人消費模式改變(林尊豪報道)

【Now新聞台】聖誕假期傳統上是消費旺季，不過有旺區店舖就表示生意較去年跌一成。有零售界人士就指，港人消費模式改變，節日市道旺丁不旺財。

平安夜的下午，尖沙咀廣東道人頭湧湧。雖然聖誕節不是內地假期，仍有不少內地客來港感受氣氛，買到一袋二袋，更有人拖行李箱購物。

廣東遊客郭先生：「感受香港的聖誕氣氛，今天晚上吃一個大餐，順便辦點別的事。」

廣東遊客余先生：「先在維多利亞港這邊逛逛，然後會去西貢，或是去塔門島等的小島逛逛。大概就幾千塊錢吧，也沒有準備很多，買點化妝品、買點藥甚麼的。」

有店舖負責人指，今年節日人流較多，但消費力下降，預計生意下跌一成。有零售界人士亦在本台節目《時事全方位》指，宏福苑大火影響社會氣氛，加上港人消費模式改變，令商戶做生意面對挑戰。

香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠：「香港人的購物模式都開始改變，喜歡網購，但我們發覺好像剛剛的展銷會，他們的場都很旺，都有很多人進去參觀購物，他們可能入場看和格價較外面便宜才買。我們聽來是旺丁，但未必那麼旺財。」

有飲食業界就指，聖誕期間有4成客人取消訂枱，部分人亦改期去1月，期望之後消費氣氛改善。

