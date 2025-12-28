聖誕假期有市民選擇留港消費 工展會參展商指今年銷情理想(甄煒培報道)

【Now新聞台】聖誕假期期間都有人選擇留港消費，工展會內有不少「大手購物」的市民。有參展商指，今年銷情理想。

手推車、購物袋、鮑魚、冬菇，一包接一包地裝。10元一枝粉紅酒，限量的特價商品一出場，立即有人龍出現，不少人都滿載而歸，又稱香港的商品令人更有信心。

劉太：「花膠、海參、蠔豉好多啊，買了8000多元，今日用了很多錢。(開心？)開心，買來送禮、過年。」

吳先生：「(沒有北上購物？)太多人了，回來都很多人。(內地的東西會便宜一些？)上面很多東西我們不認識的，賣假的東西，這裡香港安全些。」

亦有內地的遊客專程來「掃貨」。

佛山旅客李先生：「不是很多(預算)一萬數千元吧。(全都用在工展會？)現在未買齊，看一下有沒有即食鮑魚、海味那些吧。(比內地便宜一些？)便宜一些，而且貨品感覺比廣州好。(對品質有信心？)對，香港的品質，一些都比較有信心。」

不少商戶都可以試食，覺得合適再買，不用怕買回家後不合口味。有參展商指，雖然聖誕假期的人流較首周少，但銷情理想。

參展商鄧先生：「營業額其實我們是多了的，大約多了4成左右，都是便宜一點的，一二百元的貨品會比較多人買，貴價一些的例如花膠，其實銷情都不是太好。」

有參展商預計，最後數日的展期，人流會再多一些，屆時會推出更多優惠吸引客人。

#要聞