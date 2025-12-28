聖誕假期臨尾聲迎入境高峰日 入境處料約70萬人次經陸路入境

【Now新聞台】四天聖誕假期尾聲，市民陸續經各口岸返港。入境處預計今天是陸路入境高峰，預計有近70萬人次入境，截至早上10時約有7.6萬人次入境。

假期所剩無幾，機場也出現外遊完回港的人潮，大家都滿載而歸，回來準備上班上學。

陳先生：「很開心，不是太多人，去了兩個地方。(去了哪兩個地方？)去了日本和上海。(總共去了多少天？)9天。」

陳小朋友：「功課未做。(與家人去旅行覺得怎樣？)很開心和很好玩。」

林小姐：「明天上班。(心情如何？)開心。(但上班都開心？)是不捨得的。(多不多人排隊等行李？)現在開始多，剛才不是太多。」

廣告 廣告

有去泰國清邁玩完八天的小朋友樂而忘返。

梁小朋友：「不開心，我想再去。(為甚麼？不捨得？)我在那裡不斷玩、玩得很開心。」

爸爸則稱去旅行毋須太多。

梁先生：「(農曆年會否再去旅行？)不會，不去，夠了。(為甚麼？)保持一年一次已經可以了。」

有市民在內地享受完節日氣氛，經港珠澳大橋香港口岸提早坐金巴返港。

港人：「怕今晚人多。(妳從哪裡回港？)珠海。(留了多少天？)留了五天，沒做甚麼，到親戚那裡，親戚花錢，不用我花。」

入境處預計今日是陸路入境高峰，約有69.5萬人次入境。而假期期間，經常出現過關人潮的深圳灣口岸，傍晚起，也人流絡繹不絕。

Gigi：「很多人，但這裡方便我，有直通巴士回去我住的地方。玩了三天在珠海，因為她(女兒)未去過那裡玩，所以帶她去玩玩，香港很多地方都玩過。」

入境處表示，為應付人流已減少前線人員休假，彈性調配人手，以及加開櫃枱處理。

#要聞