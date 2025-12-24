聖誕節2025丨聖誕假期醫療服務 醫管局普通科門診、私家醫院24小時門診列表

醫管局公布，聖誕假期期間（12月25日及26日）將有18間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務，求診人士可透過電話預約系統或「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

另外，18區中醫診所亦會於12月24、27及28日加強政府資助中醫門診服務，求診人士可於中醫診所的服務時間致電或使用「18區中醫診所」流動應用程式預約服務。

聖誕假期期間 港島區普通科門診服務安排

聖誕假期期間 九龍區普通科門診服務安排

聖誕假期期間 新界區普通科門診服務安排

各區24小時私家醫院門診