聖誕假第二日截至早上10時錄19.6萬人次出入境 出境佔13.8萬人次

【on.cc東網專訊】今日(26日)是聖誕假期第二日，繼續有不少港人出外旅遊。入境處表示，本港各口岸截至今早10時共錄得約19.6萬人次出入境，其中逾13.8萬為出境人次，約5.7萬為入境人次，逆差逾8.1萬人次。而在離境人次當中有逾12萬為香港居民，有2.2萬人經機場出境，到外地旅遊，深圳灣口岸及港珠澳大橋則各錄得約1.7萬港人離境，而羅湖、落馬洲支線及西九高鐵站3個口岸亦錄得超過1.5萬港人北上。

廣告 廣告

在5.7萬入境人次當中，亦同樣以港人佔大多數，有3.4萬入境人次為本港居民外遊後回港，其中8,209人北上後經落馬洲口岸回港，另外機場亦錄得6,262人入境，港珠澳大橋則錄得6,071港人入境人次。

訪港旅客方面，今早只有近2.3萬旅客來港，其中約1.4萬人次為內地旅客，9,134人次為其他旅客。錄得最多內地旅客入境的口岸為香園圍口岸，有2,469名內地旅客入境，而落馬洲支線亦有2,285人入境。而其他訪港旅客則大多經機場入境，錄得7,135人次。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】