【聖誕到會推介2025】Blackmas奢華盛宴｜全港免運費

聖誕節是全民最期待的節日之一，派對活動的飲食安排可說相當令人煩惱，想告別千篇一律的聖誕到會套餐，今年Kama Delivery為大家復刻90年代極致奢華的聖誕飲食體驗，為您開啟一場關於味覺、視覺與儀式感的奢華盛宴。Kama Delivery的聖誕到會套餐「Blackmas」讓你的聖誕派對從準備到結束都充滿驚喜與優雅，實現經典從不落伍的情懷。

電影級體驗：美式老錢風

大家應該不陌生美式老錢風電影中的浮華夜派對，「Blackmas」聖誕到會套餐為大家定制一場顛覆想象的聖誕到會盛宴，讓電影中的紙醉金迷，化作餐桌上的味覺狂歡，讓每位賓客都沉浸在派對氣氛中。

聖誕夜奢華到會盛宴 「Blackmas」 聖誕到會套餐

廣告 廣告

這場盛宴的開場，以經典雞尾酒化作食用的精緻前菜：炙燒吞拿魚粒魚籽醬雞尾酒杯，鮮味十足的吞拿魚粒，頂端鋪陳的魚子醬在舌尖爆裂出咸鮮，搭配黑色cocktail杯，瞬間拉滿爵士時代的優雅氛圍。還有一口馬卡龍伴魚子醬煙三文魚芝士，高貴食材配上精緻嘅造型，享受美食時亦不失女士們的儀態。這些開胃小品適合派對伊始分發，讓賓客一入口就沉浸在復古氛圍中，為聖誕派對優雅開場。

主菜環節，炙燒黑蒜野菌果仁豬肉卷配車厘子醬是絕對的主角，外層焦香鎖住內裡的粉嫩，切開時流淌的肉汁帶著黑蒜的香氣，搭配酸甜的車厘子醬絕對是絕配。為滿足多元味蕾，Kama Delivery 以焦糖栗子奶油雞農夫包，濃稠的奶油汁配啖啖肉的雞塊，每一勺都是奢華盛宴。

甜品與飲品，則是這場聖誕的“點睛之筆”，經典的朱古力慕斯蛋糕復刻了電影裡華麗的舞會甜點，內里是用上有紅寶石之稱車厘子果醬與朱古力慕斯的層次碰撞，酸甜與醇厚交織。飲品選擇上，亦是經典的「黑森林可可」，是Kama Delivery為聖誕節特別調製了可可特飲，以自家製的櫻桃果凍，攪拌時能看到若隱若現的果凍，就像電影中令人心動的浪漫瞬間。

「相機先食」必殺技！以棋盤哲學設計的絕美包裝

「相機先食」必殺技！以棋盤哲學設計的絕美包裝

在「相機先食」的年代，大家對於視覺享受的要求愈見重要，今年聖誕到會套餐「Blackmas」在包裝設計方面亦花盡心思，今年聖誕特別利用了棋盤的元素，突顯”Life is like a game of Chess”的生活軌跡，所謂「世事如棋」，每一步落子都藏著選擇與期待，正如聖誕一樣，是一年的結尾，同時是意味新一年即將開始，是對過往的回望與未來的期許。

聖誕到會訂購必看｜全港免運、無節日附加費

Kama Delivery的美食到會服務在這個聖誕節不設節日附加費，而且優惠繼續生效，訂購任何人數份量（最少4-5人）的「Blackmas」聖誕到會套餐均可享免運費地面交收服務，送貨範圍覆蓋全香港、九龍及新界，無論你的聖誕派對在室外或室內舉行，Kama到會的送貨服務都會按照你選擇的時段送到，並以保溫袋將冷熱食物分開包裝，讓到達時食物能保持一定的溫度，另外，如果對於食物有任何特別要求，如食物敏感等可以在訂購後聯絡客服並提供單號，向客服提出相關要求及注意事項，在烹調食物的過程中廚房會跟循指示出菜，讓你無後顧之憂。

Kama Delivery除了重視食物質素之外，同時亦樂於優化客戶服務質素，面對聖誕節大量的到會訂單，特設獨立團隊跟進及處理，確保送貨無延誤，讓你專注與親友共享喜悅。每一道菜都是一段故事，每一刻相聚都是值得珍藏的聖誕記憶，「Blackmas」從開胃菜的優雅到甜點的浪漫，聖誕到會套餐如電影般層層遞進，喚起內心對奢華的嚮往，無論是小聚還是盛宴，都能成為2025最美句點，開啟充滿希望的新年。

名稱：Kama Delivery Catering

查詢熱線 / Whatsapp：5188 0757 / 6599 9941

查詢連結： https://wa.me/85251880757 / https://wa.me/85265999941

網站： https://www.kamadelivery.com

（資料由客戶提供）