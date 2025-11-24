搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
【聖誕到會推介2025】Blackmas奢華盛宴｜全港免運費
聖誕節是全民最期待的節日之一，派對活動的飲食安排可說相當令人煩惱，想告別千篇一律的聖誕到會套餐，今年Kama Delivery為大家復刻90年代極致奢華的聖誕飲食體驗，為您開啟一場關於味覺、視覺與儀式感的奢華盛宴。Kama Delivery的聖誕到會套餐「Blackmas」讓你的聖誕派對從準備到結束都充滿驚喜與優雅，實現經典從不落伍的情懷。
電影級體驗：美式老錢風
大家應該不陌生美式老錢風電影中的浮華夜派對，「Blackmas」聖誕到會套餐為大家定制一場顛覆想象的聖誕到會盛宴，讓電影中的紙醉金迷，化作餐桌上的味覺狂歡，讓每位賓客都沉浸在派對氣氛中。
聖誕夜奢華到會盛宴 「Blackmas」 聖誕到會套餐
這場盛宴的開場，以經典雞尾酒化作食用的精緻前菜：炙燒吞拿魚粒魚籽醬雞尾酒杯，鮮味十足的吞拿魚粒，頂端鋪陳的魚子醬在舌尖爆裂出咸鮮，搭配黑色cocktail杯，瞬間拉滿爵士時代的優雅氛圍。還有一口馬卡龍伴魚子醬煙三文魚芝士，高貴食材配上精緻嘅造型，享受美食時亦不失女士們的儀態。這些開胃小品適合派對伊始分發，讓賓客一入口就沉浸在復古氛圍中，為聖誕派對優雅開場。
主菜環節，炙燒黑蒜野菌果仁豬肉卷配車厘子醬是絕對的主角，外層焦香鎖住內裡的粉嫩，切開時流淌的肉汁帶著黑蒜的香氣，搭配酸甜的車厘子醬絕對是絕配。為滿足多元味蕾，Kama Delivery 以焦糖栗子奶油雞農夫包，濃稠的奶油汁配啖啖肉的雞塊，每一勺都是奢華盛宴。
甜品與飲品，則是這場聖誕的“點睛之筆”，經典的朱古力慕斯蛋糕復刻了電影裡華麗的舞會甜點，內里是用上有紅寶石之稱車厘子果醬與朱古力慕斯的層次碰撞，酸甜與醇厚交織。飲品選擇上，亦是經典的「黑森林可可」，是Kama Delivery為聖誕節特別調製了可可特飲，以自家製的櫻桃果凍，攪拌時能看到若隱若現的果凍，就像電影中令人心動的浪漫瞬間。
「相機先食」必殺技！以棋盤哲學設計的絕美包裝
「相機先食」必殺技！以棋盤哲學設計的絕美包裝
在「相機先食」的年代，大家對於視覺享受的要求愈見重要，今年聖誕到會套餐「Blackmas」在包裝設計方面亦花盡心思，今年聖誕特別利用了棋盤的元素，突顯”Life is like a game of Chess”的生活軌跡，所謂「世事如棋」，每一步落子都藏著選擇與期待，正如聖誕一樣，是一年的結尾，同時是意味新一年即將開始，是對過往的回望與未來的期許。
聖誕到會訂購必看｜全港免運、無節日附加費
Kama Delivery的美食到會服務在這個聖誕節不設節日附加費，而且優惠繼續生效，訂購任何人數份量（最少4-5人）的「Blackmas」聖誕到會套餐均可享免運費地面交收服務，送貨範圍覆蓋全香港、九龍及新界，無論你的聖誕派對在室外或室內舉行，Kama到會的送貨服務都會按照你選擇的時段送到，並以保溫袋將冷熱食物分開包裝，讓到達時食物能保持一定的溫度，另外，如果對於食物有任何特別要求，如食物敏感等可以在訂購後聯絡客服並提供單號，向客服提出相關要求及注意事項，在烹調食物的過程中廚房會跟循指示出菜，讓你無後顧之憂。
Kama Delivery除了重視食物質素之外，同時亦樂於優化客戶服務質素，面對聖誕節大量的到會訂單，特設獨立團隊跟進及處理，確保送貨無延誤，讓你專注與親友共享喜悅。每一道菜都是一段故事，每一刻相聚都是值得珍藏的聖誕記憶，「Blackmas」從開胃菜的優雅到甜點的浪漫，聖誕到會套餐如電影般層層遞進，喚起內心對奢華的嚮往，無論是小聚還是盛宴，都能成為2025最美句點，開啟充滿希望的新年。
名稱：Kama Delivery Catering
查詢熱線 / Whatsapp：5188 0757 / 6599 9941
（資料由客戶提供）
其他人也在看
Black Friday優惠2025｜Expedia酒店優惠低至26折！台北酒店人均低至$239.5
酒店優惠不斷，Expedia趁Black Friday推出低至5折優惠，部分酒店更低至26折！在優惠活動頁面一鍵就能輕鬆搜尋優惠酒店，Yahoo購物專員睇過2026年3月3日入住台北酒店的價錢，房價最平低至$239.5。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
玉澤演台中拍戲 嚐高級粵菜頂粵吉品（多圖） 勁到星宇航空都有聯乘
人氣韓團組合2PM成員之一玉澤演，最近為了拍戲需在台中逗留一段長時間，更不時在社交平台Instagram透露其在台中的所到之處，如台中公園、夜市及坐巴士等，意外掀起台中旅遊熱，亦有不少幸運粉絲表示在台中曾偶遇玉澤演。日前玉澤演更在Instagram發出多個IG Story，全部均是不同的粵菜美食，想知道Oppa到訪台中哪間餐廳品嚐同款美食，原來該餐廳大有來頭，就連星宇航空都有聯乘合作，想知詳情就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 2 小時前
Black Friday優惠2025｜Tommy Hilfiger低至38折！男裝長袖上衣低至$2XX、cap帽只需$93
經過月頭雙11減價活動，眨下眼又來到11月另一個重頭戲Black Friday黑色星期五！Amazon今年有Black Friday Week優惠，由即日起至12月2日下午4點，不同類型產品，如gadget、supplement、服飾等都有平，今次Yahoo購物專員推介入手Tommy Hilfiger，男女裝都有平，男裝sweater折後低至38折，Tommy Hilfiger Logo cap帽更不用$100入手，趁年度勁減優惠大手入貨啦！Yahoo Style HK ・ 52 分鐘前
40歲後的自我覺醒：「讓自己快樂」視為責任，會發現自己的力量遠比想像中強大｜周靈山《只在你心頭》
四十歲前，我們總在回應別人的期待；四十歲後，該是聆聽自己內心聲音的時候。那些「應該做」與「不想做」的拉扯，到了這個年紀，該學會溫柔地放下前者。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
4大親子餐廳合集！ 4000呎放電好去處 室內波波池專區+韓燒
做父母最頭痛嘅，往往係搵一間大人細路都啱嘅餐廳。今次就為大家精選4間親子友善餐廳，有靚景、遊戲區同兒童餐，大人可以歎住食，小朋友又可以盡情放電。無論週末外出定生日聚會，總有一間啱你心意。OpenRice開飯喇 ・ 1 小時前
5大煲仔飯餐廳合集 必食台山黃鱔煲仔飯/超香臘味煲仔飯
天氣開始轉涼，最啱就係嚟一煲熱辣辣嘅煲仔飯！香氣撲鼻、飯焦香脆，無論係經典臘味定創意配搭都令人一試難忘。OpenRice開飯喇 ・ 1 小時前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人
被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 18 小時前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 12 小時前
中國製「硬足金」興起 迎降級消費 冀定義「煉金」新標準 首站進軍東南亞
《信報》系列報道，上篇講及全球富豪回歸實體黃金，重新定義財富安全；這篇將講述中國興起「硬足金」（Hard Pure Gold）技術革命，意欲重新定義全球「煉金」新標準。「硬足金」以「輕克重、高工藝」為賣點，滿足內地年輕消費者追求的儲值與美感兼具，同時為內地金飾業開出一條脫離內捲、邁向全球的新路。信報財經新聞 ・ 5 小時前
川普斥烏克蘭領導層不知感恩 澤倫斯基發文致謝
（法新社基輔23日電） 烏克蘭總統澤倫斯基表示，他非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「親自感謝川普總統所提供的協助」。美國總統川普（Donald Trump）稍早在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文批評，烏克蘭領導層「對我們的付出毫無感激」。法新社 ・ 2 小時前
納米樓未跌完！132呎開放式戶「1字頭」有交易 3年蝕逾15%｜二手樓成交
二手交投氣氛活躍，惟近年備受追捧的納米樓，身價跌勢仍然持續。有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，市場消息指，一個高層32室，實用面積約132方呎，開放式間隔，以190萬元易手，呎價約14,394元。 據悉，原業主於2022年底以225萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧9蝕35萬元，物業期內跌價約15.6%。資料顯示，am730 ・ 12 小時前
解讀 | 點解紅軍又輸一場？
紅軍如今的表現有如一盤散沙，後防脆弱、中場無影無蹤、前場欠缺進攻火力。近7場聯賽輸了6場，絕對不是一支衛冕冠軍應有的表現。Yahoo 體育 ・ 17 小時前
豐澤開倉｜多款名牌家電及電子產品低至半價 Dyson多用途造型器/風扇暖風機$1080入手、慢煮棒$70起、Samsung Galaxy Tab $700有找！
豐澤又再舉行開倉！今次荃灣特賣場強勢回歸，由即日起至11月30日舉行，現場集合大量人氣品牌家電及電子產品，包括Dyson、Apple、Samsung、小米、華為及BRUNO等，全部百元起入手。即刻睇吓有咩精選抵買產品，再去現場掃貨啦！YAHOO著數 ・ 19 小時前
美電網老舊瀕崩潰 專家：電力荒正逼出全球算力大遷徙
無論是美國的一般民眾，還是科技巨頭，都正在經歷一場前所未有的「缺電」困境，而在這場危機背後，一個日益凸顯的「元兇」正是近年來掀起熱潮的 AI。專家最新指出，AI 算力如同「電老虎」，正在瘋狂吞噬美國原本該穩定供應的電力資源，讓本就脆弱的電網雪上加霜。鉅亨網 ・ 15 小時前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
一姐與男友蜜遊 盡騷身材「吸」鯊魚埋身
【Now Sports】網壇一姐白羅斯球手莎芭列卡早前失落WTA年終賽后冠，但今年賽季完結後，她由網球服裝換上比堅尼大曬美好身段，近日與富商男友法古利斯同遊馬爾代夫，享受陽光與海灘，暢飲龍舌蘭酒，浮潛時無懼與鯊魚近距離游泳，藝高人膽大！莎芭列卡（Aryna Sabalenka）今季成功衛冕美網，首次殺入法網決賽，也是繼2022年後再次躋身WTA年終賽決賽，成績絕對驕人，雖未能贏得WTA年終賽「埋齋」，但難得空閒與男友遊玩，心情自然勁靚，日前在社交平台大曬在馬爾代夫「大解放」，展示穿著多套不同款式、顏色的比堅尼，與男友二人世界「充電」，她更留言「只有我們！」。莎芭列卡男友法古利斯為「超級食物」Oakberry的創辦人，同時他與女友一樣，身材管理同樣出色，莎芭列卡度假之餘，繼續健身、打排球保持體能，舉起手機與六嚿腹肌的法古利斯自拍騷弗爆身段。莎芭列卡在12月28日在杜拜參與「性別大戰」表演賽，與澳洲「壞孩子」球手基利奧斯大鬥法，基利奧斯今年因傷患只打5場比賽，莎芭列卡更說：「我真的覺得會贏。」相關圖片：https://www.instagram.com/p/DRLGK5ekugI/?imgnow.com 體育 ・ 1 天前
阿摩廉執掌曼聯這一年……
【Now Sports】曼聯周一迎戰愛華頓，剛好是領隊阿摩廉「地標」領軍出賽一周年，雖然曾經備受質疑，但從數據顯示，紅魔似正步入向好的軌道，球員整體心理質素亦有所提升。曼聯2024/25年球季開局不佳，令坦夏被辭退，阿摩廉（Ruben Amorim）走馬上任。輾轉間，距離這名葡萄牙籍領隊「地標」領軍出賽，即2024年11月24日作客賽和葉士域治1:1，至今剛好是一周年，領軍成績為54戰贏21場。回望這一年，他迎來不少挑戰，其中堅持使用3中堅陣式，曾惹來批評、聯賽排名低、歐霸盃決賽不敵熱刺致使本季失去歐洲賽參賽資格，以及本季英格蘭聯賽盃爆大冷不敵甘士比出局……成績固然仍有進步空間，要追上前帥領軍初期的成績（見附表），還需多加努力。不過，曼聯球員經過多番磨鍊，心理質素看似有所進增強。該隊在2025/26年球季的比賽領先時間，已達到約496分鐘（44.7%），比起阿摩廉去季領軍的27場領先時間（約355分鐘），已多140分鐘，另外，距離在2024/25年賽季的總領先時間（549分鐘），只差53分鐘。由此可見曼聯球員本季在保持領先優勢方面，比上季更有信心；另外面對落後的情況下，爭取入球扳平或反now.com 體育 ・ 1 小時前