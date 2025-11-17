iHerb破萬好評洗護產品64折起！
聖誕到會2025｜低至65折起！火雞/海鮮拼盤/波士頓龍蝦/斧頭扒！5間到會推介+全港免運費
又到聖誕～諗起要準備聖誕大餐就頭痛？想輕輕鬆鬆搞個高質派對，同親朋好友盡情狂歡？聖誕到會就 係你嘅最佳選擇！仲煩惱緊聖誕到會邊間好？我哋已經為你精選出5間各具特色嘅人氣到會外賣公司。無 論你係追求酒店級奢華、戶外BBQ到會、定係超高CP值嘅到會大餐，總有一間啱你心水！
今年佢哋嘅聖誕到會推薦菜式同樣精彩，由傳統必備嘅金黃烤火雞、奢華嘅斧頭扒、波士頓龍蝦，到精緻 嘅節日小食都應有盡有，保證令你同朋友屋企人大飽口福，輕鬆享受最滋味嘅聖誕到會美食！
聖誕到會推介1：Day Night Catering – 酒店級聖誕到會 / 預訂9折優惠／必食火雞餐！
想輕輕鬆鬆準備高質 Christmas Party？由前酒店大廚團隊主理、榮獲多個媒體平台推介到會第一位的 Day Night Catering 絕對啱晒你。今年2025聖誕的焦點，無疑是皮脆肉嫩的 殿堂級聖誕烤火雞，以及節日 氣氛滿分的 奧地利蜂蜜香烤無骨金門火腿。此外，多款精緻小點如 黑松露蛋沙律酥盒 和聖誕限定的 煙 燻火雞卷佐蘆筍，賣相與味道兼備；而 法式紅酒慢煮牛肋條 與 法式芝士焗波士頓龍蝦意粉 等重量級熱盤 ，更能為餐添奢華感，最後以甜品 開心果杜拜朱古力慕絲杯 作結。Day Night Catering 提供超 過百款菜式，人均消費由$198起，最適合公司、一大班朋友開Party。聖誕檔期極為熱門，記得務必提早預訂！
● Day Night Catering
預訂優惠：
1.聖誕早鳥優惠： 由即日起至2025年12月7號，聖誕到會套餐9折早鳥優惠！
2.訂購滿$1000 即享免運費優惠！
聖誕到會推介2：小熊到會 – CP值極高的聖誕派對，人均消費$178起，多人派對套餐
若您的派對人數眾多且追求極高性價比，「小熊到會 Catering Bear」便是您的最佳選擇。憑藉「人均$98」的 親民價及逾百款菜式選擇，他們在Google上獲得4.8星高分好評，口碑極佳。聖誕限定的「傳統聖誕香草烤 火雞」，只需加購價$580，就能讓您以實惠價格享受節日vibes；節日限定等Finger Food例如 意式巴馬火腿
甜瓜串、秘制香辣涼拌火雞絲和果香滿溢的法式蘋果燉雞扒，為party增添驚喜，而派對必備 的 秘制香草烤羊架、肉汁豐厚的 慢焗韓式BBQ牛肋骨 及 德國鹹豬手 等重量級主菜，一定能滿足所有肉 食愛好者。您可以將黑松露火炙玉子金磚派對小食、經典海鮮炒烏冬與 日式蒲汁鰻魚炒飯 等飽肚主食自 由組合，最適合一大班朋友聚會，開開心心過聖誕！
● 小熊到會 (Catering Bear)
預訂優惠：
1. 由即日起至2025年12月7號，聖誕到會套餐9折早鳥優惠！
2.訂購滿$1500 即享免運費優惠！
聖誕到會推介3：BBQ Moment – 早鳥88折優惠！首創【食住燒】聖誕BBQ到會
鍾意戶外燒烤派對？BBQ Moment 創新服務夠特別！獨創【食住燒】概念，燒烤同到會美食完美結合，可 以一路食一路燒。提供超過60款燒烤美食，經典到特色都有，今年聖誕更推出限定嘅重量級斧頭扒同埋鮮 甜惹味嘅聖誕限定龍蝦尾，派對感即刻Level Up！想食豪啲？豪華海鮮選擇有磯燒鮑魚、扇貝、醬燒珍寶 帆立貝同啖啖肉嘅虎蝦；食肉獸必試嘅就有澳洲T骨扒同惹味牛柳粒。食物採用真空獨立包裝，乾淨衛生。 網站5分鐘輕鬆落單，免卻預備煩惱。聖誕BBQ到會消費滿$1000全港免運，食物送抵前已解凍，即到即燒 ，節省時間。想搞個與別不同嘅會？BBQ Moment 係首選！
● BBQ Moment 野人燒烤
預訂優惠：
1.即日起至2025年12月7號，BBQ到會早鳥優惠88折
2.訂購滿$1000 即享免運費優惠！
聖誕到會推介4：CEO Catering – 公司聖誕Party首選！專業到會9折優惠！
重要商業宴會或特別慶祝想更顯氣派？CEO Catering 高端到會服務係必然之選！專注頂級奢華到會體 驗，係眾多企業高端客戶心水。人均$198起可品嚐聖誕意大利龍蝦海鮮拼盤、炭燒斧頭扒等高級菜式，當 然唔少得節日限定嘅聖誕火雞等高級菜式。堅持採用優質外國進口食材。提供高度彈性客製化到會服務，
度身訂造單。更可安排專業侍應生及調酒師到場。已為超過600間企業服務，經驗豐富，深受業 界信賴。追求極致餐飲體驗？CEO Catering到會能滿足你最高要求！而家聖誕早鳥優惠，預訂即享9折！
● CEO Catering
預訂優惠：
1.聖誕到會套餐9折早鳥優惠
2.訂購滿$1000 即享免運費優惠
3.企業報價訂單可享額外優惠，歡迎查詢！
聖誕到會推介5：Catering Moment 到會時刻 – 全港免運費低至65折！CP值高，用心製作！
追求高CP值，又想支持年輕團隊？Catering Moment 到會時刻值得留意！以提供全港最高CP值到會為目 標，價錢合理，美食優質。由熱誠90後年輕人營運，致力打造最用心到會服務。
提供超過80款多國菜式，介菜式包括鮮嫩多汁的羊架、充滿節日氣氛的蜜糖烤金門火腿 配菠蘿汁，以及精緻開胃的煙燻火雞片露筍卷，選擇極之豐富，現時預訂聖誕到會更可享低至65折優惠！ 佢哋提供一對一專人客戶服務，細心跟進你的需求。想搵CP值高、服務好嘅到會公司？Catering Moment 唔會令你失望！
● Catering Moment 到會時刻
預訂優惠：
1.聖誕早鳥優惠65折！
2.訂購滿$1500 即享免運費優惠
睇完以上5大聖誕到會推介，無論你的預算和口味如何，總有一間到會公司適合你。追求酒店級精緻享受 可選 Daynight Catering；講求極致奢華和商務氣派，CEO Catering 是不二之選；想舉辦與別不同的戶外聖 誕燒烤派對，BBQ Moment 的【食住燒】概念最有驚喜；而若你更看重CP值、菜式自由度和份量，小熊到會 和 Catering Moment 都能以親民價錢滿足你的大型派對需求。
聖誕節都是到會服務的最高峰期，心動不如行動，快啲揀返間心水到會，為你的2025聖誕派對聚會，打造 完美美食體驗啦！祝大家有一個美食相伴、溫馨滿載的聖誕節！
(資料由客户提供)
