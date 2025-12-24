宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕前Hermès勞力士等冒牌貨轉運海外銷售 海關檢逾8萬件貨品
聖誕節消費高峰期，物流進入高峰期，有不法份子趁機利用龐大的物流量作掩護，將冒牌物品魚目混珠經香港轉運，以避開執法者的檢查，混入正貨銷售。
海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組高級調查主任連桂耀簡表示，海關於12月8日至19日，一連兩星期展開代號「聖誕守衛」的特別執法行動，重點打擊聖誕節期間跨境轉運冒牌物品的活動，行動中，破獲共28宗案件，檢獲83,000件冒牌貨，包括冒充名牌Hermès、CHANEL手袋、勞力士手錶、手提電話及衣履等。總值約3,600萬元。
行動中，海關在物流業界的支持和合作下，成功於各區偵破27宗涉及轉運冒牌物品的案件；另外在港珠澳大橋香港口岸偵破一宗涉及入境貨車轉運冒牌物品的案件，拘捕一名55歲貨車司機，他正被保釋候查，案件仍在調查中。
根據初步調查顯示，今次檢獲的冒牌物品，全部會轉運到海外地區，例如美洲、歐洲、中東及非洲等地。比較特別的是，部分物品會經香港直接運去歐洲、澳洲及美國等地，它們的質素及價值也較高，相信歹徒是趁聖誕假期混合正貨銷售。這批冒牌貨仿真度高，據了解售價比正價平3,000至5,000元。另外，部份物品連同包裝物料一齊運送，先去中東非洲等地，進行重新包裝，再轉運至其他消費力較高的巿場出售，以減低成本獲取更高利潤。而部份物品將送往南美及中非等地，這情況以往是少見，相信歹徒是尋找新巿場。
海關呼籲物流業界要提高警覺，如有懷疑處理的貨物涉及侵權及冒牌的行為，可以向海關舉報；巿民亦應光顧信譽良好的店舖，如有懷疑可向商標持有人查詢。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/聖誕前hermès勞力士等冒牌貨轉運海外銷售-海關檢逾8萬件貨品/630946?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
58歲抵港男旅客背囊藏非法進口貓 遭海關截查拘捕
香港海關昨日（22日）在羅湖管制站偵破一宗非法進口動物的案件。海關人員昨日在羅湖管制站入境大堂截查一名58歲抵港男旅客，經檢查後在其背包內檢獲一隻貓，估計市值約2萬元，遂將該名男子拘捕。 案件已轉交漁農自然護理署作跟進調查。 罪成最高可被判囚1年 海關提醒市民，任何人未領有有效許可證而將動物輸入香am730 ・ 1 天前
荔景邨 12 歲男童持菜刀斬傷 15 歲胞姊 涉傷人被捕｜Yahoo
荔景邨一名 12 歲男童涉嫌用菜刀斬傷 15 歲胞姊，被警方拘捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
沙田大輋村套丁案｜上訴庭隔3年頒判決 11原居民上訴得直 定罪刑罰全撤銷
首宗涉及「套丁」罪成的沙田大輋村套丁案，11 名沙田原居民被指與丁屋發展商串謀非法轉讓丁權，合謀「套丁」詐騙地政總署，12 人於 2015 年被裁定串謀詐騙罪成，被判囚兩年半至 3 年。法庭線 ・ 1 天前
英國保守黨前地方議員涉 13 年間落藥強姦前妻 被控 56 項罪名 5 名男子同案被告︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名曾擔任英國保守黨地方議員的男子被控於 13 年間，對當時的妻子施用藥物並強姦，另外 5 名男子亦因涉及針對該名女性的性罪行被起訴，案件今日（23 日）提堂。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
膳心小館遭檢走月餅放棄申訴 官下令撤銷申訴指對雙方最公平公正
社企「膳心小館」去年遭食環署查封及檢走月餅，其後向法庭申訴，要求頒令撤銷署方決定及賠償。食環署職員在審訊供稱，月餅為刑事案證物，行動前已徵詢律政司意見。官關注，律政司檢控決定不受干預，「膳心」一方決定放棄申訴，署方則指應由法庭撤銷申訴。法庭線 ・ 23 小時前
灣仔酒吧英漢遭盜走信用卡損失逾萬元 6名非華裔男女被捕
【on.cc東網專訊】灣仔區警員昨日(23日)晚上在區內進行代號「彩霞」的反罪惡行動，拘捕6名非華裔男女。執法部門於上月23日接獲一名55歲英國籍男受害人報案，指他於灣仔酒吧區消遣後發現其信用卡不知所終，懷疑被人盜去，期間該信用卡懷疑曾被用於進行兩宗未經授權交易on.cc 東網 ・ 5 小時前
海關拘 5 人涉洗黑錢高達 89 億元 犯罪集團偽冒船公司網站 藉虛假交易圖騙銀行｜Yahoo
海關搗破一個洗黑錢集團並拘捕 5 人，涉嫌利用虛假貿易清洗約 89 億元黑錢。Yahoo新聞 ・ 1 天前
黎智英案｜聯合國人權專家對罪成裁決失望 呼籲當局因人道理由立即釋放｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英上周一（15 日）被裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物罪成，聯合國人權事務委員會（OHCHR）昨（23 日）發表聲明，指聯合國的人權專家對於黎智英遭定罪深感失望，並呼籲當局基於人道理由立即釋放黎。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
30秒極速劫10億日圓 主腦在內15人落網 贓款下落不明
上環上周四(18日)發生巨額劫案。兩名經營虛擬貨幣及奢侈貨品的日本公司職員，前往上環一間找換店兌換10億日圓、折合港幣5,000萬元的巨款時，突遭3名持刀劫匪極速搶走4個裝有巨款的行李箱，並乘坐賊車逃去。經連日調查，警方拘捕15名本地人，部分人有黑社會背景；並以串謀行劫罪起訴7人，包括主腦。涉案巨款下落不明，警方正循不am730 ・ 1 天前
牛頭角女子遭穿梭巴撞倒捲車底 消防救出送院
牛頭角發生嚴重交通意外。 今日（23日）中午12時59分，一名年約40歲女子在牛頭角福淘街過路時被一輛穿梭巴士撞倒，被困車底。警方和救援人員接報後趕至現場，消防員將女子救出，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，她腳部受傷，清醒送院救治。現場遺下大灘血迹、鞋和袋。54歲姓劉穿梭巴司機被帶返警署調查，警方將案列「危險駕駛」am730 ・ 1 天前
大分縣公廁深夜連環傷人！ 41歲中國籍男子坦承犯行！
哎呀，日本大分縣這起案件聽來讓人脊背發涼，2025年12月20日日媒報導，一名41歲中國籍男子涉嫌9月6日晚間在大分縣一處公廁性侵80多歲老翁Japhub日本集合 ・ 33 分鐘前
涉八鄉嚴重入屋犯法 7非華裔漢被捕 5人持行街紙
聖誕不少人外遊，警方提醒出門前檢查門窗並提高防盜設施。警方前日凌晨接獲八鄉一村屋住戶報案指，透過家中閉路電視拍得5名陌生男子由正門進入單位，意圖爆竊，其中3人手持鐵通及牛肉刀等武器。警員到場後，在距離案發地點約50米外截停一輛可疑七人車，車內搜獲相關武器及失物，包括總值約2.2萬元現金及珠寶首飾，並拘捕7名非華裔男子(am730 ・ 13 小時前
諾和工程疑偽造儀器校正證書 負責人及職員共3人涉行使虛假文書被捕(更新)
醫管局早前公布，瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程分判商「諾和工程公司」，懷疑偽造監測震動儀器校正證明。警方接獲相關機構報案，指懷疑負責醫院擴建及市區發展項目工程的分判商提交懷疑虛假文件，案件交由西九龍總區重案組調查，在沙田拘捕3名男子，包括負責人及職員，涉嫌行使虛假文書，年齡介乎24至45歲。西九龍總區重案組人員並在沙田一幢am730 ・ 17 小時前
海關拘五人涉洗黑錢89億元
香港海關於12月18日和19日採取代號「幻景」的執法行動，成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕五名懷疑涉案本地人士，他們涉嫌利用虛假貿易清洗約89億元黑錢。 海關人員根據情報鎖定三名本地人士並展開財富調查，發現三人於2022年1月至今年12月期間，在本地開設多個公司及個人銀行帳戶，處理超過3,700宗可疑交易，涉款約89億元。 經深入調查後，海關於上述日子採取執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》（《條例》），以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕兩男三女、年齡介乎28歲至59歲的懷疑涉案本地人士。 行動中，海關突擊搜查全港多個處所，包括三個住宅單位及三個商業處所，檢取了一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、支票簿和貿易文件等，並凍結以及密切監察被捕人士名下合共約5,500萬元資產。 案件仍在調查中，五名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
諾和工程疑就多項工程提交偽造證書 消息指警方拘捕三人 包括公司負責人及職員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程的分判商諾和工程有限公司，涉嫌提交虛假的監測震動儀器校正證明。據了解，警方今日（23 日）採取行動，拘捕該公司一名負責人，為該公司的董事兼股東，涉嫌行使虛假文書。案件由西九龍重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
台北隨機攻擊案 犯嫌父母下跪道歉
（法新社台北23日電） 27歲男子張文上週在台北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，張父和張母今天首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉，承諾全力配合調查。張父表示，張文犯下滔天大禍，對社會造成嚴重損害，也對受害者家屬造成無法彌補的傷害，要向大家說對不起。法新社 ・ 22 小時前
諾和工程懷疑偽造儀器校正證書 三人被捕
【Now新聞台】諾和工程懷疑在醫管局及市建局的工程中偽造儀器校正證書，兩名負責人及一名職員涉嫌行使虛假文書被捕。 警方昨日搜查該公司位於火炭的辦公室，以涉嫌行使虛假文書拘捕兩名工程公司負責人及一名職員，年齡24至45歲，其中一人被帶返警署作進一步調查，並檢獲懷疑與案件有關的儀器以及懷疑虛假文件。諾和工程在瑪嘉烈醫院擴建工程中負責監測工程震動，醫管局早前報警，指相關儀器的校正證書懷疑屬偽造，公司亦承接廣華醫院等多間醫院的同類工程，以及市建局位於土瓜灣四個重建地盤的測量儀器。市建局早前指，已確認其中兩個地盤的儀器證書是偽造，建議發展商報警。#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
豐盛控股(00607.HK)澄清公司及所有董事與中國高速(00658.HK)資金挪用案無關
豐盛控股(00607.HK)表示，公安機關已作澄清，表示.經調查後，確認公司與中國高速(00658.HK)全資子公司南京高精傳動設備製造集團(報案人)所舉報的涉及66.4億元人民幣資金挪用沒有關聯，公司所有董事和高管與報案人舉報的資金挪用也沒有關聯。而公安機關已在上周，將案件調查結果書面答覆報案人。 南京高精傳動設備製造集團早前就其合共66.4億元人民幣相關應收預付款項涉嫌被挪用等事宜報案，中國江蘇省南京市公安局江寧分局作為受理中國刑事偵查機關，就事件進行偵查，並於昨日(22日)接待公司的兩名董事及北京市金杜律師事務所上海分所的律師。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
海關偵破利用虛假貿易清洗約89億元黑錢案件 拘5人
海關於12月18日和19日採取執法行動，成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕5名懷疑涉案本地人士，他們涉嫌利用虛假貿易清洗約89億元黑錢。5名被捕人士包括2男3女，年齡介乎28歲至59歲，現正保釋候查。 海關人員根據情報鎖定3名本地人士並展開財富調查，發現3人於2022年1月至今年12月期間，在本地開設多個公司及個人銀行賬戶，處理超過3700宗可疑交易，涉款約89億元。 行動中，海關搜查3個住宅單位及3個商業處所，檢取一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、支票簿和貿易文件等，並凍結以及密切監察被捕人士名下合共約5500萬元資產。 案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。 (ST)infocast ・ 1 天前
打擊詐騙涉款逾200萬元拘20人 包括自稱特務的19歲大專生
【on.cc東網專訊】西區警員於本周一(22日)至本周二(23日)，展開代號 「飊影」的打擊詐騙案件。行動中以「以欺騙手段取得財產」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）、「欺詐」等罪合共拘捕20名男女，年齡介乎11至84歲，共涉及逾on.cc 東網 ・ 6 小時前